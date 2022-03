Pantallazos en movimiento: 21 – 27 Marzo

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– 100 horas por la Memoria y contra la Impunidad (25 de marzo)

Con una concentración ante la sede del Tribunal Constitucional, Madrid, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)

arranca las jornadas de 100 horas por la Memoria y contra la Impunidad. Jacinto Lara, abogado de la Querrella Argentina, y Rosa García, presidenta de La Comuna (Asociación de presxs y represaliadxs del franquismo) nos adelantan datos y recursos. Las Jornadas sigue y de ellas informaremos… Cien horas para la democracia

– 500 mil firmas para 500 mil personas esenciales

Necesitamos tu firma para poder seguir siendo esenciales, pero con derechos.

hemos dado el paso y puesto en marcha esta Iniciativa Legislativa Popular. Un proceso que cuando reúna 500 mil firmas logrará que la propuesta de regularización extraordinaria de personas migrantes se debata en el Congreso de los Diputados. Para ello, tu firma es esencial: https://esenciales.info/

– Tren Maya

No se esta dimensionando el ecocidio que el “Tren Maya” implica. Sus impactos ya son de una escala de terror y todavía no pasa el primer vagón; falta el desborde del turismo, más especulación, más despojo, más narco, más violencia. Destructivo, ilegal e ilegítimo

– Charla con Rafael Poch: »Ucrania en el tablero de la geopolítica global»

La Fundación 1º de Mayo, en colaboración con la Fundació Cipriano Garcia, organizan la charla “ Ucrania en el tablero de la geopolítica global” con el periodista y escritor Rafael Poch.

– John J. Mearsheimer | Quien Ganará la Guerra en Ucrania

Politólogo y profesor de la Universidad de Chicago, vaticina cómo terminará el conflicto en Ucrania, opinó que, si hubiera que buscar a los culpables de la escalada de la situación en Ucrania, habría que mirar a EE.UU

– Documental 3 cámaras robadas

Equipe Media luchan por mantener sus cámaras. Las usan para documentar las violaciones de derechos humanos del reino de Marruecos en la última colonia africana – Sahara Occidental. donde prohíbe Marruecos la entrada a periodistas extranjeros que intentan entrar a territorio ocupado. Las únicas imágenes que logran salir son las que captan los periodistas saharauis.

– Capitalismo: Una historia de amor

Un documental, 2009, dirigido y presentado por Michael Moore. En él dirige una mirada crítica hacia el sistema capitalista, la crisis económica mundial originada en Estados Unidos, las medidas de recuperación y Wall Street. ¿Cuál es el precio que paga Estados Unidos por su amor al capitalismo? Moore nos lleva a las viviendas de personas normales y corrientes, mientras busca unas explicaciones en Washington y en otros lugares.

– A 23 años del bombardeo OTAN contra Yugoslavia: Recordar

Hace 23 años, 24/3/1999, los países de la OTAN, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, ordenaron a sus tropas bombardear Yugoslavia. Los ataques aéreos se extendieron por 78 días, se utilizaron más de mil aviones para arrojar más de 3 mil de crucero y alrededor de 80 mil toneladas de bombas sobre el territorio. El número de fallecidos, la mayoría de ellos civiles, oscila entre 2 mil 500 y 3 mil 500 personas. 89 eran niños, la OTAN asesinó a un niño cada día, unas 10 mil personas resultaron gravemente heridas. «Fui yo quien sugirió bombardear Belgrado. Fui yo quien sugirió enviar pilotos estadounidenses y volar todos los puentes sobre el Danubio. Fui yo quien sugirió tomar sus suministros de petróleo», lo dijo Joe Biden. Lecciones sobre el presente

– IV Jornadas Pedagogía de la Memoria en los Centros Educativos

Las fuentes orales nos acercan la memoria. Esta cuarta Jornada está organizada por la Comisión Pedagógica de la ACEPF y también cuenta con la colaboración del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo.

– Espacio inventArte en LGN Radio

En Espacio InventArte, en Radio Leganés, han entrevistado a Daniel Alonso de Bad Teachers, han estado hablado de música, todo como siempre conducido por Rosa Mendoza, de InventArte.

– Unboxing Keith Richards «Main Offender»

Mariano Muniesa, el autor con más libros publicados sobre The Rolling Stones en castellano a nivel mundial, realiza el unboxing de la reedición de «Main Offender», el segundo disco en solitario de Keith Richards.

– Blues by Big Mama Thornton – Hound Dog and Down Home Shakedown

Big Mama Thornton, fue una cantante estadounidense de blues y rhythm and blues. Tocó también la armónica y la batería. Estereotipo de vocalista de blues, su voz era apasionada y exuberante, tendente a los desplazamientos de volumen. Entre las influencias que se le pueden apreciar están las de Bessie Smith, Ma Rainey, Mahalia Jackson y Julia Lee. Fue la primera en obtener un gran éxito con la canción «Hound Dog», una canción escrita para ella por Jerry Leiber y Mike Stoller en 1952. El tema fue número uno en el Billboard charts durante siete semanas.

– Pantallazos anteriores

Y se pueden ver mas vídeos que guardamos en nuestro canal de Youtube: Asociación Cultural LoQueSomos, clic aquí

