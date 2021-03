Pantallazos en movimiento: 22 – 28 de marzo

Policía…

Y no me cansaré de repetírselo: si un ciudadano ejerce un derecho, ustedes no pueden hacer otra cosa que respetarlo; si, en cambio, infringe alguna norma, solo podrán advertirlo, denunciarlo, o, en el peor de los casos, detenerlo, pero nunca, y digo nunca, a no ser que los intente agredir y no puedan repeler la agresión de otra manera, nunca están ustedes legitimados para usar sus armas o defensas y agredirlo. Gracias. ¡Seguimos! ¡¡Rebelémonos!!. Lluís-Ignasi Pastrana Icart