Pantallazos en movimiento: 6 – 12 diciembre

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– Matrioskas: el exilio voluntario en Cuba de las niñas de la guerra

Cubainformación TV entrevista a quien fuera su redactora y presentadora, durante los primeros cuatro años de este medio, Helena Bengoetxea, periodista, diseñadora y documentalista. Precisamente, para hablar sobre el documental «Matrioskas: las niñas de la guerra», su último trabajo cinematográfico presentado en el Festival Internacional de Cortometraje y Documental de Bilbao (Zinebi) y que tiene mucho que ver con Cuba.

– Honduras ¿Adiós a la’narcodictadura’?

Xiomara Castro será la primera presidenta de izquierdas en Honduras. Un giro doblemente histórico para el país, pero no exento de inmensos desafíos. Victoria de Xiomara Castro, no hay vuelta atrás

– ¿La semilla de la felicidad se siembra en la infancia?

Un documental que pretende plantear preguntas para las que no hay una única respuesta e invitarnos a una reflexión sobre nuestra forma de traer hijos al mundo y criar a los adultos del futuro. Se puede ver por diversas salas y lugares ¡Búscalo! No te lo pierdas. Aztarnak-Huellas: la primera fase de la vida

– Crowfunding: recitales de poesía de Carmen Castellote

Demos luz y recuperemos a Carmen Castellote, la última poeta viva del exilio republicano. Estos recitales llevarán su poesía a universidades, institutos y prisiones. Un proyecto totalmente independiente. Kilómetros de tiempo ¡Apoyemos la cultura popular!

– Missatge de la Marta Sibina…

OCTUVRE es posible porque 2.418 personas han creído que valía la pena aportar una pequeña cantidad de dinero para plantarle cara a la maquinaria de la mentira financiada por la banca. Si te unes, podrán seguir adelante. Si quieres saber más cosas sobre OCTUVRE, en este enlace te lo explican: https://octuvre.cat/es/colabora-es/

– 1000 millones de vacunas chinas para África: ¿hay trampa?

Al poco de conocerse la nueva variante ómicron, China ha anunciado que va a entregar 1000 millones de vacunas a los países africanos. 600 millones llegarán en forma de donación y los 400 millones restantes se producirán de forma conjunta. A la vista del trato que ha recibido Sinovac por parte de algunos medios occidentales, es probable que este anuncio también sea objeto de ataques.

– La copia de Mona Lisa del Museo del Prado

El Museo Nacional del Prado no posee ninguna pintura de Leonardo, pero sí algunos valiosos testimonios de sus discípulos, colaboradores y seguidores más lejanos en el tiempo entre las que figura la copia más antigua de la Mona Lisa, en este vídeo nos cuentan los detalles más apasionantes del estudio técnico de esta obra

– The famous ‘Tea Consent’ video – now in Spanish

Este video pone un enfoque no convencional en el tema del consentimiento sexual. Gracias a su cooperación con los creadores del video, Blue SeatSutdios, y con VoiceBox and DotSub (quienes brindaron su apoyo para llevar a cabo el doblaje y los subtítulos), y a nuestra increíble comunidad de traductores y talentos de voz, Translators without Borders hace que esté disponible en 11 idiomas.

– El mundo en el que queríamos vivir

Un documental de 2014, pero que siempre será atemporal, en el que a través de las fotografías tomadas por Robert Capa el 15 de enero de 1939, vivimos con él el éxodo de la población civil desde Tarragona hasta Barcelona, huyendo hacia Francia del avance de las tropas franquistas. La República estaba derrotada y el ejército franquista iba a tomar Tarragona. La autoridad militar ordenó abandonar la ciudad y Capa fotografió el éxodo del pueblo a su paso por la carretera de Barcelona a Tarragona, en su huida hacia Francia. Al horror de tener que abandonar el hogar y las pertenencias, se sumó el bombardeo franquista al que fueron sometidos los que huían. Un retrato del dramático éxodo de refugiados republicanos ante el avance de la barbarie criminal fascista.

– All About That Bass – Postmodern Jukebox European Tour Version

Todo sobre ese bajo… «All About That Bass» de Meghan Trainor, al estilo de PMJ con Kate Davis. No solo presenta a los vocalistas Haley Reinhart, Morgan James y Ariana Savalas con algunas armonías al estilo de las Andrews Sisters, sino que también presenta un dulce solo de bajo a cuatro manos de Casey Abrams y Adam Kubota. Disfruten!

