Pantallazos en movimiento: 7 – 13 febrero

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– «Me autoinculpé, con el infierno que me hicieron pasar no podía hacer otra cosa»

Recomendamos (aunque no es en absoluto agradable) ver el vídeo completo de la declaración de Iratxe Sorozabal que aparece en este artículo de @naiz_info. «La tercera opción» como práctica común para conseguir que alguien se autoinculpe tras haber sido TORTURADA…



– La tortura en los últimos 35 años, entrevista a Paco Etxeberria

Al hilo del desgarrador testimonio del vídeo anterior, recuperamos esta entrevista a Paco Etxeberria uno de los forenses más reputados del mundo, pero también un intenso conocedor de la lacra de la tortura en Euskal Herria, dado que visitó a detenidos en Donostia y alrededores desde inicios de los 80 hasta una década después.

– Joxe Arregi: 41 años del crimen, un cuerpo destrozado por la tortura

Domingo 13 de febrero 2022: se cumplen 41 años. Las imágenes del cuerpo torturado de Arregi son un icono en la lucha contra la impunidad ¿Quienes y cómo hicieron esas fotos? Juan Kruz Unzurrunzaga poco antes de morir explicó públicamente por primera vez cómo realizaron aquella operación. Contó como sacaron fotos al cadáver el mismo día que fue enterrado en Zizurkil. Actuaron de noche, horas después que recibiera sepultura. Jueces y policías habían prohibido abrir el ataúd, querían evitar que se viera el cuerpo del delito, las pruebas eran demasiado evidentes, Unzurrunzaga lo hizo ayudado por el pintor Vicente Ameztoy: «Abrimos el ataúd, sacamos el cadáver, pusimos varias sábanas para que nadie detectara en qué sitio se habían sacado las instantáneas, y luego volvimos a poner el féretro bajo la losa. El cemento estaba todavía fresco». El vídeo es en euskera. La transición ensangrentada…

– Colombia es una dictadura narco-paramilitar

Un país de 51 millones de personas, lo controlan 54 familias políticas o también conocido como clanes. Para dominar se dividieron el poder y los 32 departamentos del país, a su vez crearon nuevos partidos para dar una ilusión de pluralidad política. Azul Turquesa