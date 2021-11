Pantallazos en movimiento: 8 – 14 noviembre

Redacción. LQSomos.

– Joaquín Urias, sin pelos en la lengua: «El rey roba»

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias se ha despachado sin censuras: «El problema es la vida privada del rey. Y nos encontramos con que en la vida privada del Rey, tenemos un señor que se dedica a robar. A robar porque ahora lo quieren acusar de que no ha declarado a Hacienda un dinero y… ¿Pero de dónde ha salido el dinero? ¿El rey, personalmente, de dónde ha sacado los millones y millones de euros que tiene?»

– «Tu Vela Sultana»

Campaña internacional desde los campamentos de refugiados saharauis para salvar a Sultana Jaya. La activista lleva cerca de un año sufriendo un brutal asedio policial marroquí en su ciudad natal Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Cuerpos de policía, del aparato de seguridad y paramilitar rodean el domicilio de la conocida activista saharaui Sultana desde hace exactamente 357 días. #TuVelaSultana

– Colombia: La hipocresía de este Gobierno no tiene limites

Intervención de Juan Carlos Losada, defensor de la naturaleza y representante en la Cámara por Bogotá, animalista, vegano, meditador, activista… Tiene uno que ser muy caradura para posar de ambientalista en Glasgow mientras en Colombia permite las aspiraciones aéreas con glifosato y los pilotos de fracking. Tiene uno que ser muy caradura para presentarse en la COP26 mientras ha permitido el aumento de la deforestación en un 10 por ciento en el último año. ¡La hipocresía de este Gobierno no tiene limites!

– Alberto Pinzón, una mirada critica al proceso de paz en Colombia desde el exilio

Alberto Pinzón tuvo que exiliarse de Colombia tras sufrir un atentado de los paramilitares de ultraderecha. A pesar de las ilusiones que el proceso de paz colombiano generó en gran parte de la sociedad y de los movimientos sociales de izquierda, los asesinatos de líderes sociales y de antiguos guerrillerxs y el incumplimiento de los acuerdos han hecho que la desconfianza y el malestar se generalice entre el pueblo, que en breve se sumergirá en un nuevo proceso electoral.

– ¿De ciberataque ruso a autociberataque? Informe pone en aprietos al Gobierno colombiano

Durante el momento más álgido de las protestas en Colombia, su ministro de defensa denunció un feroz ataque cibernético supuestamente procedente de Rusia. Dio entrevistas sobre ello en exclusiva al diario español El Mundo y al colombiano El Tiempo y unos cuantos titulares bonitos a toda una serie de medios que prefieren centrarse en denuncias por el estilo sin hacer ningún tipo de comprobación, antes que en reclamos sociales plenamente documentados. Pues nada, meses después una fundación reveló que ese feroz ataque cibernético lo fingieron ellos mismos.

– Presentación del libro ‘Ramón Acín. En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo’

La Fundación Ramón y Katia Acín, de forma conjunta con la Fundación Anselmo Lorenzo, tienen el gusto de ofreceros el acto de presentación del libro ‘Ramón Acín. En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo’. Estuvo presente el autor, Víctor Juan, y Alejandro Tiana Ferrer, Catedrático de Historia de la Educación. Acompañándoles estuvieron familiares de Acín y representantes de sendas fundaciones.

– Inmatriculaciones de la iglesia católica: Un escándalo monumental

El catecismo de la inmobiliaria celestial ¡No robaras! Una nueva charla-debate organizada por el CAUM, a cargo de Juanjo Picó, presidente de la asociación Europa Laica. Inmatriculaciones de la iglesia católica: Un escándalo monumental

– Todo es Verso 4×02 | Una cueva, un pingüino y una copla

Jon Fúnez nos presenta su primer poemario: La nostalgia del Pingüino. Presentamos nuestro juego de mesa ‘El soneto de Todo es Verso’ y Jesús Urceloy nos regala una clase magistral de poesía.

– Ponle Corazón

El cantante Orlis Pineda nos dice: «Ponle corazón» es un sentimiento patriótico muy personal y una respuesta musical a los que me han insultado y amenazado en las redes sociales sólo por expresar mi disconformidad con el bloqueo económico y una posible invasión militar a Cuba solicitada por algunos personajes. Quiero agradecer al productor por tomarse su tiempo y a las organizaciones que aparecen en los créditos por contribuir en publicar y compartir dicho vídeo. También quiero aclarar que no me patrocina nadie, este vídeo ha sido gratuito.

