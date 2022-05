Pedro Sánchez, “Un hipócrita sobre la cuestión saharaui”

Por Karima Bennour*. LQSomos.

El cambio de postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la cuestión saharaui es hipócrita y se enmarca en la lógica neocolonialista que se mantiene intacta en los sucesivos gobiernos españoles desde la muerte del dictador Francisco Franco, afirmó este sábado 14 de mayo en Argel el analista político chileno, Esteben Cuadra Silva

Invitado para participar en el Forum du Courrier d’Algérie, Esteban Silva Cuadra, ha afirmado que Marruecos y sus aliados occidentales en su apoyo a su ocupación del Sáhara Occidental, ejercieron una «presión constante» sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para impedir que asuma sus compromisos y cumpla su papel, relativos a la aplicación de la legalidad internacional, en el Sáhara Occidental, última cuestión de la descolonización en África, en la agenda de la ONU.

“La diplomacia saharaui ha hecho un gran avance en América Latina”

Para el sociólogo de formación y analista político Esteban Silva Cuadra, Marruecos y sus partidarios occidentales, citando principalmente, Francia sigue maniobrando y bloqueando cualquier posibilidad de avanzar hacia una solución al conflicto, oponiéndose al Frente Polisario y al reino marroquí en el Sáhara Occidental, el último tema de la descolonización en África en la agenda de la institución de la ONU.

“Marruecos, con el apoyo de Francia, ha conseguido seguir bloqueando cualquier posibilidad encaminada a avanzar en el restablecimiento de la legalidad internacional” garantizando, prosigue, “el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui”, ha señalado Esteban Silva Cuadra, director de la Asociación de Amistad de Chile con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), durante el Foro, en el que participaron, el embajador de la RASD en Argel, Abdelkader Taleb Omar y el presidente del comité nacional argelino de apoyo al pueblo saharaui (CNASPS), Said Ayachi.

Al recordar que la creación por parte del Consejo de Seguridad de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), la solución del mencionado conflicto debe traducirse en «la celebración del referéndum de autodeterminación saharaui», el presidente de la Asociación Chilena de Amistad Asociación con la RASD, Esteban Silva Cuadra, denuncia «el bloqueo de la organización del referéndum hasta la fecha por parte de Marruecos», afirmando que «Francia ha hecho uso, en varias ocasiones, de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad contra las resoluciones que pretenden traducir el mandato a la MINURSO y su ampliación a la vigilancia del respeto de los derechos humanos de los saharauis por parte de las autoridades de ocupación marroquíes en las ciudades saharauis ocupadas».

Continuando con su intervención, el politólogo chileno afirma que, ante el carácter bárbaro de cualquier sistema colonial, “el ocupante marroquí continúa sin tregua su política de represión contra los saharauis en particular, tras la reanudación de la guerra de liberación saharaui, en noviembre de 2020”. afirmando que «Marruecos ha intensificado las detenciones arbitrarias contra los saharauis de los territorios ocupados y ha intensificado los juicios de los presos políticos saharauis ante los tribunales militares del ocupante marroquí».

Aprovechando las lecciones y experiencias de los pueblos que luchan por su liberación, de los sistemas coloniales, tanto en América Latina como en el continente africano, Esteban Silva Cuadra ha recordado también los sufrimientos que ha vivido su pueblo, durante los años de la dictadura de Pinochet, que llegó al poder tras un golpe de estado en 1973, con el apoyo de los ‘occidentales’, principalmente Estados Unidos y la entidad sionista, contra el líder progresista, el asesinado expresidente Salvador Allende, tras haber resistido arma en mano, en el palacio presidencial, La Moneda, en Santiago, contra, los soldados del dictador Pinochet. Un período que para este incansable activista por las causas justas, en su apoyo a la lucha de liberación de los pueblos palestino y saharaui, no deja de recordar «la acogida de Argelia a cientos de chilenos progresistas» acosados y perseguidos por la dictadura de Pinochet, afirmando que «Argelia fue y será la gran casa de los pueblos que luchan por la libertad».

“Las representaciones diplomáticas marroquíes en Chile y América Latina usan el ‘lobbying’ en sus reuniones para comprar declaraciones a favor de Marruecos, grandes sumas de dinero y apoyo a Israel mucho antes de la normalización de sus relaciones con la entidad sionista”

En sus respuestas a las preguntas de los periodistas, a partir de su experiencia personal como activista progresista que defiende los valores y el ideal «allendista» y también en su perfil como sociólogo y analista político, Esteban Silva Cuadra insistió en el esfuerzo imperativo que los miembros y actores de las redes de apoyo a la causa saharaui, en América Latina y el Caribe y en África están llamados a realizar en esta situación tan particular del pueblo saharaui que desde noviembre de 2020 ha retomado su lucha armada de liberación. Si para el invitado en el Forum du Courrier d’Algérie, la monarquía marroquí utiliza el lobby, para violar e imponer un bloqueo mediático a la guerra de liberación del pueblo saharaui, afirma que Rabat «desembolsa sumas de dinero para contentarse con declaraciones aquí y allá a favor de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y su falsa propaganda contra la lucha de liberación del pueblo saharaui y sus partidarios», afirmando que se trata de «prácticas comunes de las representaciones diplomáticas marroquíes, en Chile, como en otros países latinoamericanos, afirma que “el apoyo de la entidad sionista en Rabat siempre estuvo presente y activo, mucho antes de la normalización entre Marruecos y la entidad sionista”.

Continuó afirmando que «si ayer era menos visible, hoy Marruecos e Israel lo exhiben», a través de sus tramas y la convergencia de puntos de vista de dos sistemas coloniales, la entidad sionista en Palestina y el reino marroquí, en el Sáhara Occidental, también pretenden en vano «frenar el apoyo a la causa palestina» en América Latina. Afirmando que los nuevos vientos que soplan en América Latina y el Caribe, a favor de las aspiraciones de los pueblos y del progreso, ciertamente contribuyen «a consolidar los lazos de solidaridad y fraternidad con el pueblo saharaui» pero es importante, continuó el invitado en el Foro, «para fortalecer el trabajo, la consulta, los intercambios y multiplicar las acciones sur-sur, para bloquear el proyecto destinado a perpetuar la era colonial en el Sáhara Occidental». Estamos llamados, “a dar a través de la movilización colectiva en torno a causas y temas justos y decisivos para nuestro futuro común”.

«La posición de Pedro Sánchez refleja la persistencia del pensamiento colonial español desde Felipe González hasta nuestros días»

«La traición de España al pueblo saharaui, a través de su presidente del Gobierno Pedro Sánchez refleja la persistencia del pensamiento colonial (…), desde Felipe González, hasta Zapatero… el PSOE no tiene nada de partido de izquierdas”.Con esta declaración el exsenador chileno comentó ayer el cambio de posición de Madrid sobre la cuestión del Sáhara Occidental, sin dejar de hacer saber que «esta nueva postura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no es ninguna sorpresa «en vista del papel jugado por sus predecesores en el PSOE al frente del ejecutivo español, en América Latina, su papel ‘negativo’ contribuyó no sólo a perpetuar el sufrimiento del pueblo saharaui, a causa de la ocupación marroquí, sino también «siguen sin asumir sus responsabilidades históricas, jurídicas y políticas».

Para el politólogo chileno, “España negoció con Rabat, al igual que Marruecos, para anunciar la normalización de sus relaciones con la entidad sionista», el partido PSOE, liderado por Pedro Sánchez «no tiene nada que ver con un partido de izquierdas, es un amigo de los intereses neoliberales», que se oponen fundamentalmente a las aspiraciones, intereses y derechos de los pueblos, incluidos los del pueblo saharaui, principalmente «su derecho a la autodeterminación» que el gobierno de Sánchez «acaba de burlar», al alinearse con la postura del ocupante marroquí, mientras “la mayoría del pueblo español exige el fin del colonialismo marroquí en el Sáhara Occidental”.

* Nota original: La diplomatie sahraouie a percé en Amérique Latine

Traducido para LoQueSomos por Selodi Gasan Adie

