Piedad Córdoba responde las falsas acusaciones hacia ella

“Exijo en mi nombre, en el de mi familia, y en el de todo el Pacto Histórico plenas garantías para los próximos comicios y para ejercer nuestro derecho a hacer política”

Mujer, negra y de izquierda

La activista del Pacto Histórico y exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, respondió a los señalamientos de su exasesor Andrés Alberto Vásquez Moreno en su contra en un extenso comunicado de ocho puntos. La exsenadora aseguró ser víctima de una persecución política, judicial y mediática por parte de los “detentadores del poder” que ven como una amenaza a sus intereses la victoria del Pacto Histórico en las elecciones de 2022.

“Soy mujer, negra y de izquierda, comprometida con la paz total y con la integración latinoamericana. Jamás he ocultado mis opiniones ni simpatías políticas, pero ello no avala a quienes han sido enemigos de mis banderas sociales a cercenarme mi derecho a hacer política. Aun no logro entender el porqué del ensañamiento en mi contra desde tantos sectores reaccionarios para impedir que pueda hacer política…”

Piedad Córdoba ha ejercido su derecho a réplica después de la presentación de un informe, elaborado por Noticias Caracol, que tomó el testimonio de un exasesor de la exsenadora, Andrés Alberto Vásquez Moreno, quien señaló a la activista de ser, presuntamente, alias ‘Teodora’, mencionada en los computadores del abatido “Raúl Reyes”, cabecilla de las antiguas Farc.

Córdoba alega que ninguna de las acusaciones que existen en su contra están fundamentadas en pruebas creíbles y agrega que Andrés Alberto Vásquez Moreno, testigo en su contra ante la Corte Suprema de Justicia, “fue condenado en 2011 por los delitos de injuria y calumnia, lo que es demostrativo de su compulsión a mentir contra sus contradictores políticos y personales”.

“No he cometido delito alguno, por el contrario entregué toda mi carrera política para conquistar la paz y los cambios sociales. No me vengan con el cuento de que soy una mujer que se hace perseguir. Acá hay una política sistemática del régimen…”

La actual candidata indicó que es “víctima de un linchamiento mediático” por parte de sus enemigos políticos quienes buscan “cercenarme de mis derechos políticos”, motivo por el cual “Exijo en mi nombre, en el de mi familia, y en el de todo el Pacto Histórico plenas garantías para los próximos comicios y para ejercer nuestro derecho a hacer política”.

