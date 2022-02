Pulse: Pink Floyd

Por Mariano Muniesa*. LQSomos.

“No íbamos a hacer un álbum en vivo para esta gira; parecía un poco superfluo haber hecho solo uno como ‘The Delicate Sound of Thunder’ hacía tan solo unos pocos años. Pero…»

Tomando el pulso a Pink Floyd

Cuando Pink Floyd comenzaron su larga y extensa gira mundial tras la edición de su álbum ‘The Division Bell’ de 1994, David Gilmour y compañía no tenían intención de dejar un álbum en vivo como testimonio de aquel tour. Pero las tornas cambiaron, el grupo realmente hizo actuaciones memorables, presentaba un espectáculo digno de verse y disfrutarse y a consecuencia de todo ello se tomo la decisión de lanzar el doble en directo ‘Pulse’, que fue editado el 29 de mayo de 1995.

El set-list de aquellos shows se estructuró con una combinación lógica de clásicos imprescindibles -”Shine On You Crazy Diamond”- y pistas recientes posteriores a la salida deGilmour, el baterista Nick Mason y el teclista Richard Wright -”Learning to Fly”- más los temas de ‘The Division Bell’. Como de costumbre, la banda estaba tocando casi todo el ‘Dark Side of the Moon’ y Gilmour decidió reestructurar el set en dos mitades distintas, dejando toda la segunda parte del show a la experiencia completa de ese álbum clave en la carrera del grupo. Sin ese movimiento, ‘Pulse’ no hubiera existido.

“La razón de ser de ‘Pulse’ es ‘Dark Side of the Moon’, obviamente”, dijo Gilmour a la revista Guitar Player en 1995. “No íbamos a hacer un álbum en vivo para esta gira; parecía un poco superfluo haber hecho solo uno como ‘The Delicate Sound of Thunder’ hacía tan solo unos pocos años. Pero cuando comenzamos la gira, buscábamos maneras de cambiar el espectáculo, hacernos algo más flexible y divertirnos más. Darle ese tratamiento en el transcurso del concierto a ‘Dark Side of the Moon’ fue una de las ideas que surgieron. En un primer momento pensamos: “será fácil, ya estamos tocando la mitad de las canciones””, agregó Gilmour. “Pero nos tomó alrededor de tres meses ponerle todos los bits de cinta de efectos de sonido, además de obtener todas los viejas filmaciones y rehaciendo una o dos partes nuevas de las que eran demasiado antiguas o se encontraban dañadas. Así que lo hicimos al final de nuestra gira estadounidense, y luego, cuando lo llevamos a Europa, comenzamos a considerar la posibilidad de tener una versión en vivo de ‘Dark Side of the Moon’. Ya lo habíamos hablado alguna que antes de que Roger dejase el grupo, pero ahora se presentó la mejor oportunidad. Por supuesto, al discutirlo, finalmente pensamos que era una tontería simplemente sacar Dark Side of the Moon. También podríamos sacarlo todo”.

El trío principal (Gilmour, el baterista Nick Mason y el teclista Richard Wright) se complementa con una valiosa y nutrida selección de músicos invitados, que aportan una calidad inmensa y una fuerza creativa magnífica cuando refuerzan el ritmo de la percusión de Gary Willis en “Time” o la magnífica versión jazz-funk de “Any Color You Like” (propulsada por el ágil slap-bass del músico de sesión Guy Pratt).

El set comienza con una versión in crescendo de “Shine On You Crazy Diamond”, a la que el bajo funky de Pratt y el solo de saxofón de Dick Parry le aportan un plus de calidad sin precedentes. Sin lugar a dudas, la pieza central del álbum es una versión estratosférica de la épica “Astronomy Domine” de Syd Barrett, con Gilmour y Wright compartiendo las voces principales.

‘Pulse’ marcó el final de una era para Pink Floyd, documentando la última gira completa de la banda. Se reunieron con Waters en 2005 para una breve presentación en el concierto benéfico Live 8 en Londres y Rick Wright murió en septiembre de 2008.

Este mes de febrero ‘Pulse’ vuelve a cobrar actualidad ante el siguiente lanzamiento. La película del concierto, dirigida por David Mallet se pondrá a la venta como box-set de luxe de 2 DVD, con el video reeditado por expertos como Aubrey Powell/Hipgnosis a partir de los masters originales de la cinta. El diseño de la portada, creado originalmente por Storm Thorgerson y Peter Curzon para el lanzamiento del DVD de 2006, también se ha remozado y actualizado con fotografías de Aubrey Powell/Hipgnosis y Rupert Truman/StormStudios. El diseño del pack está diseñado por Peter Curzon de StormStudios, bajo la dirección de Aubrey Powell/Hipgnosis.

Los box-set de lujo incluyen videos musicales, películas de varios conciertos, documentales, material de ensayo del ‘Pulse Tour’ y más memorabilia junto con un libro en encuadernación rústica de 60 páginas, así como, por supuesto, el concierto filmado el 20 de octubre de 1994 en Earls Court, Londres, show que vio a Pink Floyd tocar algunas de sus canciones clásicas, así como lo más destacado del álbum recientemente lanzado, ‘The Division Bell’. Las pistas más destacadas son indudablemente “High Hopes”, “Keep Talking”, “Sorrow”, “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb” y “The Great Gig In The Sky”. Este lanzamiento también ve la reintroducción de la icónica luz pulsante según el lanzamiento del CD original de 1995, esta vez operado por 2 baterías reemplazables.

La espectacularidad y la calidad de este trabajo es sumamente recomendable, pueden creerme. Disponible en Blu-Ray y DVD a partir del próximo 18 de febrero y preventa activada ya en Amazon y otros comercios on-line.

TÍTULO: PULSE (RESTORED & RE-EDITED) | DIRECTOR: DAVID MALLET | NACIONALIDAD: GRAN BRETAÑA | PRODUCTORA: LEGACY RECORDS

Más artículos del autor

Síguenos en redes sociales… Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos