¿Quién es Pfizer?

Alejandro Pacheco*. LQS. Noviembre 2020

De pronto ha irrumpido este nombre en todos los medios. Es, según reza su propia publicidad, la empresa productora de la vacuna que está más cerca del éxito contra el covid19. Entusiasmo. El sufrimiento y la muerte ocasionadas por el virus empiezan la retirada. Miles de millones de dosis ya están siendo compradas por los gobiernos para salvarnos, eso sí, a un precio mínimo de 39 dólares porque, como dijo el director ejecutivo de la compañía, las empresas deben tener su beneficio y no bajarán precio mientras haya pandemia, lo cual no empaña lo exultante del anuncio.

Bueno, conozcamos quién es esa extraordinaria entidad que hará llegar la paz a nuestras vidas.

PFIZER, INC. Es una empresa farmacéutica estadounidense, líder mundial en el sector. Su sede central está en Nueva York.

Propietarios

a) BlackRock.– La empresa más grande del mundo en gestión de activos. En 2016 más de 6,24 billones de euros. (Para situarnos: el PIB de España en 2019 fue de 1,245 billones de euros.)

En 2019 obtuvo unas entradas récord de 360.400 millones de euros. Controla la mitad de los fondos cotizados en Estados Unidos.

En 2019 BlackRock era accionista de referencia de los bancos Santander (5,387%), BBVA (5,917%), Caixabank (3,003%), Banc Sabadell (4,994%) y Bankinter (3,694%). También en Iberdrola (5,132%), Repsol ( casi 5%), Red Eléctrica (3%) y Enagas (3,38%). Tras su asociación con Naturgy, participa a partes iguales (49%) en el gasoducto Argelia-España (1). Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BlackRock participa en 21 grandes empresas cotizadas españolas. 18 pertenecen al Ibex, lo que supone más de la mitad del selectivo que agrupa a las principales compañías del país.

BlackRock es, como cabe suponer, uno de los principales grupos de presión política en el mundo. Para ello contrata a antiguos altos cargos de gobiernos y bancos centrales, como, por ejemplo: Philipp Hildebrand, exdirector del banco central de Suiza; George Osborne, exministro de Hacienda del Reino Unido; Stanley Fischer, exvicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos; Friedrich Merz, ex portavoz parlamentario del partido alemán CDU; Cheryl Mills, ex jefe de gabinete de Hillary Clinton, o Jean-François Cirelli, ex consejero de Jacques Chirac.

b) State Street Corporation.- Es una compañía estadounidense de servicios financieros y holding bancario con sede en Boston y con operaciones en todo el mundo. Es una de las mayores empresas de gestión de activos del mundo, con 2,34 billones de euros bajo gestión y 27,82 billones de euros bajo custodia y administración. Es el mayor banco custodio del mundo.

c) The Vanguard Group.- Es el mayor gestor de fondos de inversión del mundo y el segundo proveedor de ETFs (Exchange Trade Fund) tras iShares, compañía de Blackrock. Su cartera de activos ascendía a 5,21 billones de euros en 2020.

Fraudes, demandas y condenas

En 2004 Pfizer aceptó pagar 420 millones de dólares para detener el proceso judicial abierto en los Estados Unidos por incentivar a los médicos a que recetasen el Neurontin contra enfermedades para las que no se encontraba indicado. El medicamento era uno de los líderes de ventas de la compañía, generando en 2003 ventas por 2.700 de dólares millones, pero el 90 % de las recetas en Estados Unidos no correspondían a ninguna de las indicaciones aprobadas. (2)

También en 2004 fue la misma Pfizer quien anunció que su medicamento para la artritis llamado Celebrex demostró su capacidad de duplicar el riesgo de sufrir ataques cardíacos en una prueba de prevención del cáncer, tras la retirada por parte de la empresa Merck de otro medicamento por idénticas razones. En 2008 anunció que pensaba pagar 894 millones de dólares para llegar a un acuerdo en demandas por su analgésico Bextra y por Celebrex. El cargo incluía 745 millones de dólares para resolver demandas por perjuicios personales, 60 millones de dólares por la acusación del grupo de estados sobre las prácticas de venta de Bextra y 89 millones de dólares para resolver demandas colectivas por fraude al consumidor. (3)

En 2007 fue demandada por haber utilizado como cobayas humanas en 1996 a 200 niños de Kano (norte de Nigeria) para un tratamiento experimental basado en dos fármacos, Trovan, que se suministró a 99 niños, y Ceftriaxone, a otros 101. Según el fiscal general del Estado, Barrister Aliyu Umar, los medicamentos causaron la muerte de 18 niños y generaron secuelas irreversibles –como malformaciones, ceguera, parálisis o daños cerebrales– a los otros 182. El fiscal reclamó el pago de 2.000 millones de euros en indemnizaciones a los demandantes. «El fármaco estaba en una fase de desarrollo avanzado y ya había sido experimentado en 5.000 pacientes», aseguró Pfizer. «Toda la información científica disponible en el momento de los hechos indicaba que el fármaco ofrecía un elevado potencial como tratamiento salvavidas ante una enfermedad mortal», añadió. La FDA aprobó su comercialización en diciembre de 1997, y dos años después advirtió en una nota sobre sus riesgos de toxicidad. (4)

En abril de 2009 Pfizer llegó a un acuerdo con el gobierno de Nigeria por el que pagó una indemnización de 75 millones de dólares (10 para costes legales, ¡30 para el gobierno del estado de Kano! y sólo 35 para los afectados y sus familias) para evitar así que las causas civil y penal ya iniciadas prosperasen en los tribunales. Uno de los abogados de Pfizer explicó que había convencido al gobernador de Kano, Mallam Ibrahim Shekaru, para que intercediese ante el fiscal general y rebajase de 150 millones a 75 la cantidad reclamada a la empresa (5) (recordemos que la cifra inicial era de 2.000 millones).

En septiembre de 2010 el equipo liderado por el profesor de Medicina Sonal Singh comenzó un repaso de los ensayos clínicos realizados con Chantix, un medicamento cuyo principio activo es la vareniclina, utilizada para favorecer el dejar de fumar. El resultado, publicado en la revista de la revista de la Asociación Médica de Canadá, reveló que “el uso de vareniclina entre los consumidores de tabaco se asoció con un riesgo 72% mayor de eventos adversos cardiovasculares graves”. (6)

En 2019 tiene lugar una polémica en torno al antídoto contra alergias de emergencia EpiPen. La compañía fue acusada y demandada por participar en un plan ilegal para impulsar las ventas de dicho producto.

De igual modo, su medicamento para la artritis reumatoide y la colitis ulcerosa, Xeljanz, ha reportado problemas de seguridad en una dosis más alta del fármaco.

En 2020 retiró voluntariamente los lotes de 40 mg de Replax, ante su posible contaminación por los tipos de bacterias pseudomonas y burkholderia.

Advertencia

La mayoría de estos datos están tomados directamente de Wikipedia y de las hemerotecas en red. No es nada difícil acceder a ellos, son públicos. Basta con tener interés. Y siempre es interesante saber qué hay detrás de quien se nos ofrece como salvador. Aunque todo, todo no lleguemos a saberlo nunca.

Notas:

1.- Estas son las inversiones en España del megafondo Blackrock que confía en una salida rápida de esta crisis

2.- ¿Las demandas por los efectos adversos de Neurontin aumentan el gasto en salud?

3.- Pfizer llega acuerdo en demandas por fármacos Bextra y Celebrex

4.- Nigeria denuncia a la farmacéutica Pfizer por el presunto uso de 200 niños como cobayas

5.- La farmacéutica Pfizer conspiró para evitar un juicio en Nigeria

6.- Chantix, un fármaco para dejar de fumar, eleva los riesgos cardiacos

* Miembro de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos

Más artículos de Alejandro Pacheco

Síguenos en Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos