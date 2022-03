¡Refugiados -y emigrantes- sin fronteras!

Por Legná Ed Al Zurc. LQSomos.

Ante la actual intervención bélica de Rusia en territorio de Ucrania y la presencia militar / colonial de los EEUU en Europa y en el Mundo (1) ha llegado el momento de pedir la retirada de las tropas rusas de Ucrania (2) y a la vez -alto y claro- la pacifista consigna de…

¡OTAN, no! ¡Bases fuera!… de España y de Europa! (1)

En esta sangrienta ´película` los Medios de Comunicación ´burgueses` y ´capitalistas` -y hasta Jefes de Gobierno de democracias borbónicas y consolidadas-, asignan a Putin el papel de ¡Malo!, ¡Malísimo!. Y JImping XI aparece como su cómplice chino. Mientras, el tal Joseph Biden -conocido en audiovisuales como ´Baiden`-, desempeña el papel del… ¡BUENO! y pese a su sangriento cargo de emperador de la OTAN… ”se va de rositas»

Pues bien, para aquellos que dicen ser ´objetivos` y/o defienden posturas “Ni, Ni”s una consigna de regalo: ¡Ni Biden, ni Putin!

Propuesta -como dicen ahora- distópica

• Emigrantes y refugiados… sin fronteras

Y en esta lamentable hora una humilde propuesta:

¿A qué esperamos para crear una ONG que se llame “Emigrantes y refugiados sin fronteras»? O sea, aplicar en la Unión Europea una política de “puertas abiertas” para todo tipo de desplazados obligados a emigrar empujados por las guerras, la sed, el hambre, la pobreza extrema y / o perseguidos por razón de Libertad de Expresión, condición sexual, religión o minoría étnica. Con esta política daríamos pasos en la aplicación del principio de “libre circulación de personas”. De manera que aplicaríamos el derecho universal a la movilidad -de la que ya gozan ´invulnerables` y turistas-, a los “más vulnerables”: inmigrantes / emigrantes, refugiados y exilados.

De esta forma, en el Continente Europeo podríamos acoger a:

a) – Europeos de países que no quieren estar o se han salido de la Unión Europea (Suiza, Reino Unido, etc) o NO les dejamos entrar en la liberal y democrática U. E. (turcos, ex-yugoeslavos, transnistrios, etc)

b) – Magrebíes (occidentales); del Sáhara, Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia, etc)

c) -Gentes del África negra -los muy mal / tratados ´sub-saharianos`-, muchos de ellos de países también -geográficamente- occidentales: Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, GUINEA ECUATORIAL, etc

d) – del Masreq (orientales) -del Mediterráneo Este-, y cuya subsistencia es harto precaria en muchos países del Oriente… PRÓXIMO (Palestina, Siria, Iraq, etc)

e) – de allende los mares, como por ejemplo los activistas sociales perseguidos por firmar acuerdos de Paz de nuestra “Ñamérica” querida. También de grandes minorías explotadas y marginadas de los EE.UU.

Dudas razonables:

He aquí algunas de ellas…

Si a VOX y al resto de las derechas (conservaduros, liberales y social-demócratas) No les gustaba la ´invasión` de ´negritos` a las Islas Canarias o que se colaran ´moros y negros` en las ciudades -africanas- de Ceuta y Melilla… ¿Les ocurrirá ahora lo mismo con la llegada de ´rubitos` y de ´ojos claros` del centro y este de Europa?

Estados -católicos-, como el del Vaticano; o ya NO neutrales como Suiza, Luxemburgo, Suecia, Finlandia y otros: ¿Cuántas y cuántos escapados del conflicto están dispuestos a acoger en sus pacíficos e idílicos recintos?

El Estado y resto de Administraciones de España ¿podrían ofrecer hoteles -y no humillantes ´caracolas`-, para los que huyen de la guerra? ¿Y cuarteles / viviendas militares para los desertores o huidores de ambos ejércitos contendientes?

