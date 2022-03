Sáhara ocupado. Resumen informativo Febrero 22

Redacción*. LQSomos.

La siguiente relación de noticias, corresponde al pasado mes de febrero de 2022, es una muestra aproximada de casos de violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, elaborado por el blog Contramutis*, según organizaciones sociales y diversos medios de información

Día 7.– El comerciante saharaui Lahbib Aghrichi desaparece en la ciudad de Dajla. A las 5 de la tarde aparece su coche, vacío, a unos dos kilómetros de la ciudad, en la playa, a la altura del faro. Llaman a la policía que toma huellas y se lleva una cámara pegada al coche que permite ver que el coche no lo conduce su dueño, Lahbib, sino otra persona no identificada. Delante se ve el coche de un amigo marroquí de Lahbib con quien compartía algún negocio. La familia va a ver al amigo marroquí, Youssef El Attaoui, y le pregunta desde cuándo no lo ve: 5 días, por lo que consideran que eso es imposible si la cámara grabó su coche un día antes al lado del de Lahbib.

Día 8.– La policía marroquí detiene al comerciante marroquí Youssef El Attaoui, que aparece en el video grabado en el coche del saharaui Lahbib Aghrichi, le interroga, y dos horas después le deja en libertad. Ante el estupor de la familia, la policía asegura que está bajo vigilancia.

Día 9.- Encuentran mutilado en la playa el cadáver del marroquí Youssef El Attaoui. La policía dice que se había suicidado. Los saharauis se concentran espontáneamente ante la tienda de Lahbib Aghrichi, el comerciante saharaui desaparecido, y continúan las manifestaciones para pedir el esclarecimiento de lo sucedido. Acusan a las autoridades de ocupación marroquíes de complicidad y ocultación de este crimen.

Día 11.– El preso político saharaui Mohamed Nafaa Boutasoufra queda en libertad tras cumplir una condena de 12 meses en la cárcel marroquí de Ait Melloul. Detenido por su activismo por la independencia del Sáhara Occidental el 12 de febrero de 2021 en una calle de El Aaiún, estuvo un tiempo desaparecido. En similares circunstancias ese mismo día también fue detenido Ghali Bouhala y los dos fueron acusados de tráfico de drogas e ingresados en la cárcel negra de El Aaiún.

Día 14.– Las fuerzas de ocupación marroquíes se retiran momentáneamente de la vigilancia que realizan en la casa de la familia Jaya, en Bojador, ante la llegada de un equipo del Centro Nacional de Derechos Humanos marroquí, un

organismo creado por el Gobierno de Marruecos, en una operación de maquillaje que Sultana no consiente. No les recibe, increpándoles desde la ventana, con dos banderas de la RASD: “vosotros formáis parte de la ocupación ¿cómo puedo pretender que contéis la verdad?”. Mientras tanto, las fuerzas de ocupación, algo retiradas de la casa, apalean a tres personas que intentan acercarse a ver a Sultana. Se trata de su sobrino, Chaikh El Hella Jaya, y de dos mujeres, Zainabou Babi y Rabab Jaya. Después de diez minutos, las fuerzas policiales y paramilitares marroquíes vuelven a bloquear la vivienda de la familia Jaya. En la foto, publicada por un periódico marroquí, se ve a la delegación del CNDH en la calle, sin ningún policía.

Día 15.- La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) condena los intentos de manipulación de Marruecos contra la familia Jaya, con una visita del llamado Centro Nacional de Derechos Humanos marroquí y retirando a sus agentes para hacer creer que han roto su cerco impuesto a la familia. CONASADH afirma que “el llamado Centro Marroquí de Derechos Humanos no es más que una herramienta de las autoridades de ocupación para limpiar su imagen, encubrir sus crímenes, ocultar sus responsabilidades de las violaciones cometidas en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y abogar por el Estado ocupante de Marruecos en los foros internacionales de derechos humanos”.

Día 15.– La policía dice haber encontrado una bolsa con restos humanos quemados, solo con huesos y dientes. Un examen de ADN confirma que corresponden al comerciante saharaui Lahbib Aghrichi, según la policía. La familia quiere una autopsia independiente en Canarias y una investigación. Según los saharauis, el vehículo de Lahbib Aghrichi, encontrado en la playa, tiene huellas de los servicios marroquíes que controlan con sus colonos la ciudad de Dajla, eliminan a quien les molesta sin juicio ni tribunales y se escudan en suicidios y ajustes de cuentas. Se producen amplias manifestaciones.

Día 17.– El expreso político saharaui Rachid Esghayer advierte a la población saharaui en Dajla del peligro de la ocupación y el exterminio planeado, y dice que los saharauis han quedado extranjeros y extraños en su propio país y que Marruecos es un país ocupante. Afirma que están muy bien organizados y saben lo que quieren hacer y pide a los saharauis que presten mucha atención pues están en peligro. Ante el discurso de Rachid Esghayer cientos de ciudadanos saharauis gritan en contra del estado de ocupación marroquí.

Día 17.- Continúan las protestas saharauis en la ciudad de Dajla exhibiendo en masa su repudio contra la ocupación, los colonos marroquíes y los altos mandos militares convertidos en capos de la droga, que intentan eliminar a comerciantes saharauis que no comulgan con su presencia ni con su política de intimidación contra los saharauis.

Día 18.-. La Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí responsabiliza a las autoridades de ocupación marroquí del asesinato del ciudadano saharaui Lehbib Agreichi, en la ciudad ocupada de Dajla. ISACOM pide la formación de un comité internacional de investigación independiente para garantizar que los responsables sean castigados y lamenta el silencio de la ONU y de la Cruz Roja Internacional sobre la realidad de la situación de los Derechos Humanos en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, y exige un mecanismo internacional independiente para proteger a los civiles saharauis en las zonas ocupadas de la República Saharaui.

Día 20.– A pesar del bloqueo militar marroquí impuesto en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y la vigilancia continua a las casas de activistas saharauis, un grupo de militantes lograron organizar una manifestación en el barrio Hachaicha, izando banderas de la RASD para celebrar el aniversario de la creación del Estado saharaui.

Día 20.– Llegan refuerzos de las fuerzas de ocupación marroquíes para bloquear cualquier movimiento reivindicativo en la ciudad de Dajla, donde han continuado las manifestaciones desde el día 9, a pesar de lo cual los saharauis consiguen echarse a la calle de nuevo para protestar y pedir que se aclare el secuestro y asesinato del ciudadano saharaui Lehbib Aghrichi, el último de una serie de asesinatos de los capos militares marroquíes que dominan la ciudad.

Día 21.– En otro día de manifestaciones de saharauis en Dajla por la desaparición y asesinato de Lahbib Aghrichi, la policía marroquí ataca a los manifestantes, que en las últimas protestas habían alcanzado la cifra de alrededor de mil personas: golpea a los saharauis, allana sus casas y causa graves destrozos. La policía detiene a varias personas, entre ellas a dos hermanos del comerciante asesinado. También es detenido Rachid Esghayer, activista expreso político del llamado grupo de los 7 de Salé.

Día 22.– Los dos hermanos del comerciante saharaui asesinado Lahbib Aghrichi y otros detenidos son puestos en libertad en la ciudad de Dajla. Uno de los hermanos, Naama Aghrichi, acusó a la policía en una de las manifestaciones de ser la responsable de la desaparición de Lahbib .

Día 23.– El expreso político Rachid Esghayer, que pertenece al grupo de los siete de Salé, es puesto en libertad y queda pendiente de juicio. Esghayer se significó en una locución a los manifestantes denunciando el peligro de exterminio que viven los saharauis, los abusos sexuales de la policía a las mujeres saharauis que detienen y las olas de colonización que convierten a los saharauis en extraños en su país.

Día 27.– Fuerzas policiales y paramilitares marroquíes agreden a varias activistas saharauis en la ciudad ocupada de Bojador, frente a la casa de la familia Jaya, coincidiendo con las celebraciones del aniversario de la proclamación de la República Saharaui. Entre las activistas se encuentran Mina Abba Ali, Salha Butenguiza, Leila Lili, Mariam Dambar y Asgna Gali. El activista de Derechos Humanos Hassana Duihi, que se encuentra cerca del lugar, es golpeado y maltratado por el verdugo llamado Abdel-Hakim Amer, que supervisa personalmente la violenta intervención contra las mujeres activistas saharauis, incluyendo el robo de un teléfono móvil que tenían, para luego detenerlas y deportarlas a la fuerza hacia la ciudad ocupada de El Aaiún.

Día 27.– Las hermanas Sultana y Luaara Jaya son agredidas violentamente por los policías y paramilitares marroquíes que vigilan su casa, en Bojador, al salir a la calle para encontrarse con varias activistas saharauis que acuden hasta allí para conmemorar el 46 aniversario de la proclamación de la Republica Saharaui. Las activistas Mina Abba Ali, Salha Butenguiza, Leila Lili, Mariam Dambar y Asgna Gali son también agredidas por las fuerzas de ocupación marroquíes

Día 27.– A pesar del bloqueo militar marroquí, se desarrollan diversas manifestaciones pacíficas en las calles de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, con motivo del 46 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Día 28.– Se cumplen 466 días del arresto domiciliario, sin orden judicial, que padece la familia Jaya en su domicilio en la ciudad de Bojador a manos de policías y paramilitares marroquíes, quienes las han agredido en repetidas ocasiones, incluidos abusos sexuales, entrando en la casa por la fuerza e inyectándolas sustancias desconocidas; mientras, las hermanas Sultana y Luaara siguen subiendo todos los días a la azotea de la vivienda par ondear la bandera saharaui.

