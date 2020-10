Segunda xornada do xuízo contra o independentismo galego

Metro, nota rápida

Sentado en el andén, señala un raíl.

¿O será el hueco oscuro del fondo?

No preguntes, pues ya dijo el de Éfeso

que el señor del oráculo no habla

no oculta,

sólo indica.

Además, tampoco está en Delfos.

Ninguno de los ausentes diría que lo está.

Bueno, uno. Jesús Gómez Gutiérrez