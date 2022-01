Sísifo en el abismo, diálogos con el autor

Por Redacción. LQSomos.

Cerrando 2021 se presentaba la novela Sísifo en el abismo, segunda novela publicada de Miguel Martí, un joven escritor que ya nos dejó con muy buen sabor de boca con su primer trabajo, Hacia el oeste del río Congo, un viaje al corazón de la selva y al drama presente de los pigmeos en el Camerún de hoy, siguiendo el curso del río. Miguel ha residido varios años al lado de los bulus y los bakas, de los que aprendió otra manera de afrontar la vida, compartiendo sus usanzas, júbilos y amarguras, y en aquel libro nos reflejaba sus pasiones africanas.

Aquí os dejamos el diálogo que hemos mantenido con Miguel en torno a su novela y sus proyectos literarios…

LQSomos: Empecemos con el prólogo que te hace Dani Chinaski. Lo primero que se encuentra es mucho cariño y complicidad…

Miguel Martí: Chinaski es un gran amigo, un compañero de vida. Nos conocimos en el colegio y compartimos muchas aficiones, pero es nuestro amor a la literatura lo que nos unió definitivamente. Es alguien que no regala elogios ni cumplidos, y eso es algo muy importante para mejorar los textos.

LQSomos: En el prólogo también se insiste en la defensa de la novela corta. ¿Es un género que requiere defensa?

Miguel Martí: Es un género que a mí me gusta mucho leer, pero que no me resulta especialmente fácil de escribir, componer. Crear una novela larga me es más sencillo, aunque pueda parecer paradójico. Quizá es que me enrollo demasiado. Sí creo que el género necesita ser defendido. Aún existe una idea arraigada en la gente: lo corto indica incapacidad de crear algo más largo. Cuánto más volumen, mejor.

LQSomos: Vuelves de nuevo a África con tu segunda novela. ¿El origen de tu relato son experiencias vividas?

Miguel Martí: Es una mezcla de experiencia e imaginación, con no poca reflexión. Viví durante cinco años en Camerún, en una zona rural, de selva. Le debo gran parte de lo que soy a aquellos años. Tuve que aprender a vivir de nuevo: no se camina igual en la selva que en la ciudad, otro idioma, acostumbrarme a nuevos sabores, lejos de mi entorno familiar… ¡Otra vida!

LQSomos: ¿Qué hace Sísifo en África?

Miguel Martí: Buena pregunta. Ahí está la mezcla cultural. Un héroe griego condenado eternamente por los dioses a empujar una roca día tras día por la pendiente de una colina; ¿qué se le pudo perder tan lejos de su origen? Pues evidentemente escapar de su castigo y de los dioses que le condenaron a la infelicidad. Liberarse de sus cadenas culturales. ¡Mandarlas a paseo!

LQSomos: De hecho, nada más abrir la novela nos sitúas en ¿Guinea Ecuatorial?, y lo haces sin necesidad de describir grandes escenarios, entras a saco con el personaje. ¿Te basas en una persona real o ha salido de tu mente?

Miguel Martí: El protagonista es totalmente inventado. Más bien diría que es una imagen de como yo actuaría en caso de verme en su situación. Por otro lado, no conozco Guinea Ecuatorial, nunca he estado allí, así que omito el nombre del país deliberadamente. En realidad la acción se sitúa en un país imaginario basado en Camerún.

LQSomos: Un asunto que dejas caer durante toda la narración son los retazos de la colonización que persisten en África. ¿Es un lastre?

Miguel Martí: Hablando muy por encima, para mí hay dos grandes lastres: el económico y el psicológico. Las empresas occidentales que corrompen a las administraciones locales impiden el desarrollo económico de estos países. Y la mentalidad que los franceses dejaron en la población local cuando se marcharon fue la de “el hombre negro no es capaz de mejorar su situación”. Hay una palabra francesa que lo describe, su traducción literal es: Afropesimismo.

LQSomos: En el transcurso de la novela aparece la brujería coexistiendo con el rigor científico, dos puntos dispares pero que no se chocan en ningún momento en tu relato. ¿La brujería funciona?

Miguel Martí: La brujería es, existe, sin lugar a dudas. Pregúntaselo a cualquier camerunés. Ellos dicen que al hombre blanco no nos afecta porque no creemos en ella y tampoco la practica nadie de nuestra familia. Con que se cumpliera uno de estos dos supuestos también nos afectaría. La brujería es otra forma de entender el mundo, una fusión que explica las relaciones entre la sociedad que vemos y la que está oculta a nuestros ojos, el plano de los espíritus.

LQSomos: A raíz del título de tu novela te preguntábamos por Sísifo, ahora preguntamos por un clásico más moderno: El poder y la gloria, de Graham Greene, aparece como una especie de guía espiritual entre el personaje y lo que le rodea. ¿Es un homenaje personal? ¿Buscas similitudes?

Miguel Martí: El poder y la gloria es una obra maestra de la literatura, aprovecho para recomendársela a cualquiera que le guste leer. Dicho esto, utilizo como recurso literario la angustia que el protagonista de esta magnífica novela padece durante la misma para reflejar la que siente el protagonista de la mía. En cierta forma es un humilde homenaje que le hago a la novela de Graham Greene, en la medida de mis posibilidades.

LQSomos: El relato avanza en la novela: dolor, sufrimiento y soledad, sentirse perdido… ¿La locura también se planifica?

Miguel Martí: A la locura se llega por caminos pautados, desde luego. Se van descendiendo peldaños que nos llevan al abismo. En la locura no hay sabiduría, solo una forma única de interpretar el mundo que no se comparte con nadie más. El loco está completamente solo.

LQSomos: En la narración pasamos de un hombre roto, a un hombre filosófico, espiritual, incluso etéreo. ¿Buscas dejar algún mensaje o reflexión?

Miguel Martí: El protagonista es un hombre que lo ha dado todo por perdido, incluso su propia vida. No hay nada que le ate para seguir siendo; por lo que es libre, en el sentido más amplio. Al renunciar a la supervivencia, la realidad física se vuelve etérea y se fusiona con el pensamiento, la libre reflexión entonces, lo ocupa todo.

LQSomos: Y para terminar, una pregunta clásica. ¿Qué va a encontrar en tu novela quien la lea?

Miguel Martí: Espero que entretenimiento y alguna idea a la que darla algunas vueltas. Todo cuánto desea un escritor es eso, ¿no?

¡Gracias, Miguel!

La “ficha”

Sísifo en el abismo, de Miguel Martí

EL GARAJE EDICIONES. Colección Narrativa

100 páginas. Formato: 13,5 x 19,5 cms.

ISBN: 978-84-124123-0-7. Precio 10 euros

info@elgarajeediciones.com

Relacionado