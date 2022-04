Tres contradictorios acontecimientos recientes

Por Cristina Calandre Hoenigsfeld. LQSomos.

Presentación en EEUU, del diccionario biográfico de la real Academia de la Historia; presentación de el libro de «El Holocausto y la España de Franco»; y la conferencia en la Universidad de Murcia sobre la Escuela de Cajal

Se que hay muchas presentaciones y actos, pero yo me fijo sobre todo en lo que tiene que ver con los temas que controlo, como son los que voy a comentar.

La reina Sofía, presidió la presentación del diccionario biográfico electrónico en New York, acompañada de una selecta representación norteamericana y española (1). Este diccionario, fue en su momento muy criticado por los historiadores. Yo lo que he criticado es que sigan ocultando la verdadera historia de esas ocho reales Academias, entre ellas la de la Historia, pues no dicen que primero se les retiro lo de «Reales” por un decreto firmado por el Ministro de Instrucción Pública, el comunista, Jesús Hernández, y el Presidente de la II República, Manuel Azaña (Gaceta de Madrid 21/01/1931) y luego se las eliminó (Gaceta de Madrid 16/09 /1936), firmado también por Jesús Hernández y Manuel Azaña. Dichas academias, recuperaron lo de «reales” y su nueva creación por un decreto franquista, desde el gobierno de Burgos, publicado en el BOE contra la legalidad republicana.

El catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Extremadura, Enrique Moradiellos, presentó recientemente su libro «El Holocausto y la España de Franco» (2) que escribió en colaboración de otros dos profesores. Fue en el Centro Sefarad, on line, por ello, me anime a participar en el chat y le pregunte porque no dijo nada de las dos normativas antijudías (antisemitas) de Franco, a orden nº de 11 de mayo de 1939, de Paso de Fronteras y la de depuración del Colegio de Médicos (BOE de 7 de octubre de 1939), firmada por el ministro antisemita de Gobernación, Ramón Serrano Suñer. Sus contestaciones, estuvieron fuera de toda lógica, se puede ver al final del video. Confundió el Colegio de Médicos, con un colegio, y en cuanto a la Orden de paso de fronteras dijo que estaba enfocada hacia los republicanos, y solo se menciona a los judíos como añadidura.

El profesor Moradiellos, recientemente ingresó en la Real Academia de la Historia, y realizó un video de animación sobre la historia de dicha institución, dejando en blanco casi todo el periodo de la guerra civil (1937-39).

También, recientemente se ha puesto on line, la conferencia de la doctora Purificación Rodríguez (3), en la web de la Universidad de Murcia. Dicha conferencia, trata sobre la escuela de Ramón y Cajal, de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), muy completa, nombra como perteneciente a dicha formidable escuela histológica a mi abuelo, el eminente doctor Luis Calandre Ibáñez, y si nos fijamos, dice que fue «Subdelegado de la Junta para Ampliación de Estudios, durante 1938-39». Esto significa, que la legalidad republicana estuvo vigente, hasta el final de la guerra. Lástima que en la exposición, que estuvo durante las conferencias, «Ciencia, exilio y democracia”, estaba mal puesto el panel sobre la disolución de la JAE, como ya he comentado en algún otro artículo.

PS: Las dos primeras presentaciones, dan como legal al franquismo y su heredera la monarquía, y la tercera da como ilegal a dicho régimen franquista, pero a medias. Habrá que seguir insistiendo en demostrar la ilegalidad de ese régimen criminal.

