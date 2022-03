Trip Advisor para una mesa de paz

Por Nònimo Lustre. LQSomos.

Dado nuestro proverbial afán por ayudar a esos Servidores de la Verdad que son los medios de comunicación y sabiendo que son algunos los periodistas que están cubriendo en la ciudad bielorrusa de Gomel las conversaciones de paz que hoy han comenzado entre Rusia y Ucrania, hemos redactado estas sugerencias por si les llegaran antes del fin de las chácharas.

Señoras y señores informadores: están ustedes a 130 kms de Chernóbil. Entre el medio millón de los habitantes de Gomel, hay muchos con cáncer de tiroides, diabetes mellitus y un sinfín de dolencias causadas por la radioactividad que surgió del estallido en 1986 de aquella tristemente famosa central nuclear. ¿Cuántos son muchos? Ay!, eso querríamos saber pero las autoridades (“siempre competentes”) no nos lo permiten porque, dicen, somos demasiado infantiles para entender sus excelsas cogitaciones epidemiológicas. A falta de mejores tareas, entretengámonos con unas postales turísticas de gomel, izquierda y derecha.

Después del turismo, pasemos al trabajo. Señoras y señores enviadas especiales, ¿qué preguntas pueden hacer a los delegados ruso-ucranianos? Puesto que, independientemente de que en Gomel se encuentren muchos o pocos periodistas europeos, lean y entiendan o no una palabra de ruso, como sus crónicas serán las que nos tenemos que tragar –en un alarde de su férrea defensa del derecho a la información, Europa ha dictado que las fuentes rusas están radicalmente prohibidas-, les pediremos que no hagan demasiadas preguntas y así nos ahorrarán leerles con la nariz tapada. Pero hay una inevitable: observadores oficiales u extraoficiales de OTAN-Europa, pese a que ustedes están inmersos en las consecuencias que acarrea la energía nuclear, ¿Europa sigue sosteniendo que lo nuclear y el gas son energías verdes? Todos sabemos la respuesta. A falta de mejor salida, al menos podrían avisarles de que, en Ucrania –donde la mitad de su energía es nuclear-, existen 15 reactores atómicos en 4 plantas eléctricas nucleares. Una mísera bala perdida podría desencadenar una catástrofe. Y, para que sepan de nuestra neutralidad, nos apena informar a los genocidas nazis que llevan ocho años masacrando a las dos repúblicas populares que forman el Donbas que, en la de Donetsk, cualquier día estalla la mina radiactiva de Yuny Komynar (Yunkom)

La foto anterior nos lleva a la repetida tesis de que Ucrania está dominada por una turba neo-nazi que hemos estudiado en notas precedentes. Si incluimos esta foto es porque la chulería tabernaria de los fachas –que en España conocemos de sobra-, es propia del autoritarismo extremo… y porque no la ponen muy fácil.

Por ello, la siguiente pregunta es para los periodistas teutones: no se la tomen como algo personal pero, ¿saben ustedes que, exactamente en Gomel, el 26.oct.1941, los nazis ahorcaron a tres partisanos bielorrusos: Maria (Masha) Bruskina (17 años), Volodia Shcherbatsevich (16 años) y el veterano de la I Guerra Mundial Kiril Trus? Pues si no lo sabían, ya lo saben.

Los suplicios de la niña Masha et al tienen un relato ordinario: los partisanos fueron acusados de haber disparado contra los soldados de la Wehrmacht, fueron paseados por la ciudad para escarmiento público y fueron ahorcados. Pero, probablemente porque era judía, resulta que el nombre de Masha no fue recuperado hasta 1968 –los nombres de Shcherbatsevich y del baqueteado Trus fueron reconocidos enseguida. Llama la atención que Zoya Kosmodemyanskaya fue un caso similar pero Zoya era eslava pura y rápidamente la homenajearon. Sólo en 2009, develaron una lápida en honor a Masha.

Si observamos los largos años transcurridos entre el asesinato de Masha y la recuperación de su nombre, colegiremos que hostilizar al nazismo ucraniano con métodos tan autoritarios como los militares, no es la mejor idea -ok, lo mejor es enemigo de lo bueno. En otras ocasiones aseveramos que tampoco era buena idea que una Europa –en esta guerra, mamporrera de los EEUU-, amenazada por la extrema derecha ayudara a Ucrania sin distinguir a quién entrega las armas: ¿al pueblo o a los innumerables batallones Azov cuya aplastante influencia nos ha vuelto a recordar la foto del delegado macarra? En contacto con los Azov, el latente fascismo europeo corre el riesgo de derivar en fascismo patente. Y contra ello, censurar a la otra parte de la moneda –la rusa-, es definitivamente no sólo pésima idea por inútil sino, amén de infantilizar a la ciudadanía, es un paso infinitamente canalla en el desprecio que Europa siente hacia esas libertades elementales que cacarea a toda hora. Veámoslo ad hominem:

Las guerras europeas despiertan las pasiones más inconfesables. Las otras guerras también pero dellas sólo sabemos lo que nos explican paternalmente los intelectuales europeos, como si les fueran ajenas. La guerra actual ha estimulado la cochina envidia que Josep Borrell (75 años) siente hacia Javier Solana (79), su amigo, su correligionario y su predecesor en las intrigas palaciegas que se firman en Bruselas aunque se cocinan en Washington. Entendemos su desazón. Mientras que, a finales del siglo XX, el entonces secretario general de la OTAN Javier Solana se abandonó al placer de destrozar Yugoslavia por el expeditivo método de bombardear sus ciudades durante meses, Borrell ha de contentarse con comprar armas para los nazis ucranianos por el no menos expeditivo método de dilapidar en artefactos de muerte los bienes comunes ahorrados por los europeos. Peor aún para Borrell: ahora tiene que predicar que la UE siempre ha defendido la ley universal que prohíbe seccionar los Estados y atentar contra la soberanía de cualquier país –salvo que sean Yugoslavia y la larguísima lista de los países que Occidente ha aniquilado desde hace cinco siglos.

Otrosí, Solana firmaba la Muerte en gabinetes secretos pero la implementaba en vivo televisivo. Borrell mata vociferando que ha desviado hacia nazis eslavos los cientos de millones apalabrados para un Fondo europeo ‘por la Paz’. Borrell sabe latín, concretamente una frase: “Si vis pacem, para bellum”. Por su lado, Solana no necesitó convencer a nadie de que, si quieres paz, prepárate para la guerra –aunque quizá su vesania le sobrevino por no saber latín. En definitiva, Borrell sólo es un heredero vicario de Solana aunque, probablemente, está preparando la puerta giratoria que le lleve a presidir la OTAN. Por lo pronto, ya ha instaurado la censura sobre los medios rusos, no fuera a ser que los ingenuos niñatos europeos caigan en las maquiavélicas mentiras moscovitas. Nos parece buena estrategia esta de ocupar la poltrona de la OTAN, un trono con más cuchillos que cualquier serie televisiva, habiendo previamente borrado el derecho a la información. Excelente tarjeta de presentación ante los milicos transatlánticos. Seguro que en su CV la ilustra con las fotos que se hizo en Barcelona al lado de los franquistas de Vox -no en la plaza de Colón, Dios nos libre- sino durante la invasión de Catalunya que se perpetró desde el Pikolín, aquel grotesco paquebote de turismo infantil donde los policías se robaban sistemática y mutuamente –la cabra tira al monte aunque sea en el agua.

– Imagen de cabecera: Gomel, conversaciones de paz. La bandera ucraniana está en manos de un delegado con gorra, seguramente un neo-nazi, gente que no cuida ni las formas ni las vidas ajenas.

