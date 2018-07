Grupo Arenal Uno. LQS. Julio 2018

Cuarenta años de Constitución no han servido para arraigar una verdadera cultura democrática, pero han acabado por quemar a su propio mascarón de proa, la monarquía, que está a punto de convertirse en un armario en medio de un pasillo

El 5 de julio de 2017, un variado grupo de madrileñ@s nos reuníamos al calor de la decisión de la Generalitat catalana de celebrar un referéndum el 1 de octubre…

“…La sociedad catalana exige su derecho a ser consultada, y el pueblo de Madrid tiene la oportunidad de manifestar su apoyo al “derecho a decidir”, a la defensa de la democracia que se afirma en las consultas organizadas y desde la libertad de conciencia…”

Ya antes, Madrid había demostrado su solidaridad con Catalunya y el resto de pueblos, con la democracia y la libertad. Desde 2014, con la “V” de victoria realizada en el Retiro, la celebración de una Diada más reivindicativa y solidaria entre pueblos en la Plaza de España, y la celebración de un acto que levantó ampollas (1), “¿Por qué nos vamos?”, en el que reunimos y dialogamos con Martxelo Otamendi y David Fernández, diputado de las CUP. (2)

A partir de ese 5 de julio de 2017 se abría un horizonte de acciones de solidaridad con las iniciativas del pueblo catalán y, sobre todo, de compromiso con un objetivo propio, el de alentar en Madrid, de modo profundo y real, no meramente especulativo, el desarrollo de una cultura democrática básica, cimentada sobre dos ideas: 1) Tenemos el derecho a decidir. La democracia no es ceder nuestra capacidad de decisión, es querer y poder decidir. Y, 2) La solidaridad con otros es un apoyo imprescindible no sólo para esos otros, sino para uno mismo, puesto que la libertad o es para todos o no es.

Si el 15-M nos llenó de preguntas y reflexiones que colocaban al régimen en su sitio (“Lo llaman democracia y no lo es”), la iniciativa catalana planteaba un objetivo político concreto, definido, sin ninguna ambigüedad, que ponía a prueba los límites del Régimen del 78 y su capacidad para abordar y resolver democráticamente problemas pendientes desde el franquismo:

“…La respuesta a este referéndum y al deseo de poder opinar y decidir, por parte de la administración del Estado, es más que conocida. Es la forma de actuar heredada del régimen anterior, como lo es la apelación constante a la legalidad de la Constitución, la Carta Magna española, fruto de una transición impuesta y vigilada, que, en realidad, ni siquiera se cumple, pues permite bajo su “imperio” todo tipo de injusticias y desigualdades…”

Un año de resistencia democrática

Recordamos las actuaciones de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir (MDD) en este año de activismo:

· 26-08-17: Madrid: No tinc por! Una convocatoria exprés en la puerta de la librería Blanquerna, centro neurálgico de la cultura catalana en la capital, para expresar nuestro rechazo a los atentados de Barcelona del día 17 y nuestro apoyo al pueblo de Catalunya (3)

· 13-09-17: Rueda de prensa en la librería Traficantes de sueños. Fue nuestra presentación a los medios… (4)

· 17-09-17: Teatro del Barrio. Acto en apoyo al derecho de autodeterminación de Catalunya. “Por la libertad de expresión, la democracia y el derecho a decidir”. Un acto masivo y cargado de ilusión y solidaridad… (5)

· 20-09-17: Concentración en la Puerta del Sol “Por las libertades democráticas y el derecho a decidir”. (6)

· 30-09-17: Mosaico humano en la plaza de la Corrala: “Madrid abraza a Catalunya”. El primer mosaico de solidaridad realizado en Madrid. Un acto lleno de ternura entre pueblos, la víspera del referéndum. (7)

· 17-10-17: Concentración en la Puerta del Sol. “Libertad Jordis!”. La injusticia ya en tono mayor. Los jueces comienzan a actuar como brazos ejecutores de un Régimen que no está preparado para que la gente se tome en serio la democracia.

· 05-11-17: Concentración en la Puerta del Sol. “¡No hay derecho! Libertad presos políticos. Por las libertades sociales y políticas plenas. No a la represión. No al 155”. La máquina de la represión funcionando a pleno rendimiento. PP-PSOE-C’s juntos y a tumba abierta en una performance neofalangista.

· 24-11-17: Acto en la Fundación Anselmo Lorenzo. “Por qué decimos NO al 155 y a la aplicación violenta del Código Penal”. Con diversos juristas, un acto de pedagogía en libertad. (8)

· 17-12-17: Jornadas de solidaridad con Catalunya (Barcelona) organizadas por WithCatalonia. Toda una experiencia y el inicio de una colaboración enriquecedora. (9)

· 16-01-18: Concentración en la Puerta del Sol. Acción conjunta con WithCatalonia.

Libertad presos políticos: firmas de postales para enviarlas a las cárceles y fotos solidarias junto al oso y el madroño

· 17-03-18: Teatro del Barrio. Acto en apoyo a los presos políticos. “Cinco meses sin los Jordis”. No olvidamos, seguimos… (10)

· 17-03-18: Participamos con lazos amarillos en la manifestación contra la Ley Mordaza, hicimos visible la denuncia contra la represión en Catalunya.

· 03-04-18: Entrega de una carta en la Embajada alemana en Madrid, solicitando que el MHP Carles Puigdemont no fuera entregado al juez Llarena.

· 07-04-18: Manifestación de la Puerta del Sol al Ministerio de Justicia.

“Libertad pres@s polític@s. Democracia!” . Siempre en la calle, en la movilización. (11)

· 14-04-18: Apoyo y participación, con reparto de octavillas, en la manifestación a favor de la República. No a la represión. Libertad de expresión. Libertad pres@s polític@s. Derecho a decidir y autodeterminación.

· 15-04-18: Acto en la Fundación Anselmo Lorenzo. “Stop Represión. Libertades democráticas plenas”. Compartimos la sala con grandes amig@s, valientes, porque es hora de valientes. (12)

· 30-04-18: Recibimiento de KMS per la Llibertat en Madrid, Soto del Real, Extremera, Alcalá-Meco. Emocionante para las que recibíamos, para las que llegaban, y otra gran relación de fraternidad y colaboración que queda establecida para hoy en adelante. (13)

· 09-06-18: Subida a Peñalara: Sumamos kilómetros, en apoyo a la iniciativa Kms per la llibertat. Espectacular. Desplegadas sobre la cima más alta de Madrid, la obra de Santiago Sierra, una tricolor gigante, banderas de los pueblos y mucha alegría compartida. (14)

· 23-06-18: Acto en el Barrio de Orcasitas. “Libertad de expresión. Libertad Pres@s Políticos”. Con represaliados, castigados, penados y con los familiares de los jóvenes de Altsasu (15).

A todo esto podrían añadirse diversas notas informativas, comunicados, carteles… Una necesaria suma de activismo solidario.

Enseñanzas del movimiento en Catalunya

Cuando la vida se pone en marcha, coloca a cada uno en su sitio.

El abundante poso de franquismo sociológico (que no ha sido combatido ni eliminado por el régimen del 78) se ha transformado en franquismo político abierto, fundamentalmente en torno a tres principios: 1) la ley por encima de la justicia, 2) la patria como unidad sostenida por la fuerza más que por la voluntad libre de los pueblos, y 3) la represión violenta como forma de enfrentar la disidencia y las aspiraciones democráticas no consentidas.

Izquierda: es lo que tiene dejar cosas pendientes.

Precisamente la izquierda institucionalizada es bastante adicta al bla bla bla. Con el primer bla dicen: “hombre, habría que hacer las cosas de otra manera”. Con el segundo: “pero, bueno, ya que te pones así…”. Y con el tercero: “veré la forma de ayudarte”… Esto cuando habla con el Poder. Cuando habla con el pueblo, el bla bla bla siempre quiere decir lo mismo: “yo no lo haría, no es el momento”. En España hay mucho bla bla bla. Es muestra de pusilanimidad, pero embarulla bastante.

Cuarenta años de Constitución no han servido para arraigar una verdadera cultura democrática, pero han acabado por quemar a su propio mascarón de proa, la monarquía, que está a punto de convertirse en un armario en medio de un pasillo.

El ruido importa más que la verdad, precisamente porque tapa la verdad. Los mass media (no es mejor “grandes medios” o palabra castellana alternativa) han desplegado su artillería mentirosa para construir un relato agresivo y rabioso, casi como si el asunto catalán fuera una guerra colonial. La prensa de principios del siglo pasado debía decir algo muy parecido de los rebeldes rifeños. También debían movilizarse al grito de “A por ellos” o algo así.

Cuando un pueblo se hace dueño de su propia acción política y marca sus objetivos, puede conseguir imposibles. Imposibles eran las urnas y las papeletas sobre las mesas, y, sin embargo, las hubo y hubo referéndum. El valor y el talento colectivos vencieron al Estado. Por cierto, el referéndum es probablemente la más gigantesca acción clandestina realizada en Europa al menos desde el final de la II Guerra Mundial.

Clandestinidad: tener que luchar por la libertad a escondidas del Estado.

La firmeza de la lucha democrática, pacífica y masiva del pueblo catalán ha servido de ejemplo y alentado la acción por el derecho a decidir en otros pueblos, como Euskadi. Falta abrir otros frentes por la libertad, no basta con que haya uno a cada lado de los Pirineos. ¿Para cuándo al sur del Ebro?

En la izquierda transformadora hacemos falta todos. Las diferencias nos hacen diferentes, no enemigos. Una sola voz es muy poca voz. Mucho mejor un coro.

MDD

Madrileñ@s por el Derecho a Decidir se ha consolidado como una iniciativa ágil y activa dentro de los movimientos madrileños. Ha sido un año de trabajo intenso que, desde luego, ha valido la pena. Hemos plantado cara desde el corazón del Estado, desde la zona cero del sistema. Hemos comenzado a crear una red de fraternidad y cooperación sin afanes de protagonismo, sin rivalidades, con el estímulo de un objetivo común: las libertades democráticas plenas, la libertad de expresión y de creación… Y ha comenzado a circular la gran pregunta: ¿por qué no podemos decidir? ¿Somos una democracia párvula? ¿Por qué, cuarenta años después, no podemos decidir si queremos República o monarquía, si un jefe de Estado elegido periódicamente en las urnas o uno vitalicio nacido de un acto sexual fortuito y una herencia ominosa?

Recientemente hemos vivido una consulta popular en Vallecas sobre la forma de estado. El 18 de noviembre se realizara una consulta sobre el derecho a decidir en Donostia, organizada por Gure Eusko Dago, que recientemente también unió las provincias de Euskadi en una cadena humana de más de 150.000 voluntari@s, en otro magnífico ejemplo de organización. ¡Si se puede! y en Madrid se anuncia una nueva consulta sobre Monarquía o República para los días 1 y 2 de diciembre, en vísperas del cuarenta aniversario de la Constitución “ensangrentada”… Eppur si muove

– Urnas son amores. Derecho a decidir

