Una historia viva: Suburban Steps to Rockland

Las catacumbas del blues británico

No me negarán que llevamos una buena racha en lo que a grandes documentales se refiere en esta sección. Para confirmarlo, hoy les traigo un excelente trabajo acerca de un local que ha pasado a al historia de los inicios del blues y el rock británico, y por ende, de la historia del rock como fenómeno cultural de primer orden en todo el mundo. Su título es ‘Suburban Steps to Rockland’, está dirigido por Giorgio Guernier y es un excelente relato audiovisual que cuenta la historia del primer club de rhythm and blues de Gran Bretaña: El Ealing Club de Ealing Broadway, que abrió en Londres en 1962 y en el que forjaron los cimientos de su carrera sobre todo los Rolling Stones, pero también los Who y muchísimos músicos como John Mayall, Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Bell, Tony Newman, quienes intervienen aportando su testimonio en el documental y muchísimos más que a través de su participación más o menos eventual en formaciones como Alexis Korner´s Blues Incorporated, Cyril Davies All Star´s Band o la Graham Bond´s Organization, harían del blues, de esa evolución hacia el rock del blues progresivo pocos años después la piedra angular del rock como estilo musical y como industria del espectáculo.

Esta interesantísima película ofrece una visión muy objetiva y entiendo que muy necesaria sobre la historia y la popularidad del rhythm and blues en los años 60 y cómo The Ealing Club, en los frondosos suburbios del oeste de Londres, se convirtió en un imán para todos los jóvenes, tanto músicos como periodistas o fans que deseaban disfrutar de la nueva música que llegaba de América, el blues y por como se estaba reinterpretando y reinventando por los músicos ingleses.

The Ealing Club fue una idea del guitarrista Alexis Korner y el armonicista Cyril Davies, que ante las negativa o el recelo de la mayoría de los clubes de jazz de la época a abrir sus espacios al blues, buscaban un lugar fijo, permanente en el que pudieran tocar blues, dar a conocer a artistas como Howlin ’Wolf, Muddy Waters, BB King o Sister Rosetta Tharpe y ofrecer a músicos jóvenes su escenario para dar sus primeros pasos. Con la ayuda de Fery Asgari, un estudiante de arte de 19 años de origen iraní y gerente del local, los fans del blues de todo el Reino Unido asistirían a sus shows semanales a principios de los años 60. La lista de jóvenes que aprendieron blues en The Ealing Club incluía a Jack Bruce, Pete Townshend, Ginger Baker, Paul Jones, Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Dick Taylor, Jeff Beck y Eric Burdon, por nombrar solamente a algunos de los más relevantes.

Con magníficas imágenes de archivo y testimonios personales de muchas figuras legendarias de la industria de la música, -por desgracia, con unos grandes ausentes: ningún Stone a excepción de Dick Taylor interviene en el documental- entre los que no falta aparte de los arriba mencionados, John Mayall, Eric Burdon, Pete Townshend, el gran periodista e historiador del rock Harry Shapiro o el propio Fery Asgari, esta película ofrece un retrato íntimo de la vida en Ealing y una visión sincera y objetiva de cómo comenzaron las carreras musicales de sus protagonistas. Ealing no parecía estar, estaba lleno de actividad, de inquietud, de intercambio y por ello no tardó en transformarse un centro clave para músicos talentosos en una nueva era creativa.

A través de un relato transversal, que refleja como la música era una herramienta de cambio, un lenguaje de ruptura y contestación social, refleja muy bien el cambio en la movilidad social, la autoexpresión y el deseo de nuevas formas de música en la Gran Bretaña de la posguerra. La película no es una obra maestra cinematográfica, pero no tiene por qué serlo. Giorgio Guernier es un narrador que dirige con destreza una producción tan memorable por la cantidad, variedad y riqueza de los testimonios recopilados como por sus secuencias de dibujos animados, cortas pero efectivas, obra de Federico Parodi y el ilustrador Paul Loudon.

Es un documental amplio y extenso que captura emocionalmente el valor y el impacto del Ealing Club, no solo para las grandes bandas que tocaron allí, sino para todos los que continúan apreciando su música. Dada la rica historia del distrito londinense de Ealing en las artes y las industrias creativas, es desconcertante y hasta cierto punto que la historia concluya inevitablemente con la decadencia del local y del espíritu que lo animó, que a partir de 1967-68 se convirtió en una discoteca y que en la actualidad es un club de música electrónica.

Afortunadamente, y aunque el club ya no tiene nada que ver con lo que fue a comienzos de los 60, sus propietarios, tal y como se cuenta en las secuencias finales de la cinta, han creado una institución denominada The Ealing Club Community Interest Company con el objetivo de mantener viva la historia de aquellos años, una parte de la historia que indudablemente se ha olvidado o se ha minimizado durante demasiado tiempo. En este sentido, el objetivo principal de The Ealing Club Community Interest Company es fomentar la cultura de la música en vivo y de los conciertos que inspire a las generaciones futuras a desarrollar esa cultura, tanto en Ealing como en el resto del mundo. Para obtener más información sobre el documental y la Community Interest Company, se puede visitar el sitio web www.ealingclub.com

‘Suburban Steps to Rockland’ esta disponible para su visionado bajo demanda en https://www.in-edit.tv. Y les recomiendo, si quieren disfrutar de una magistral lección de historia del rock, que lo disfruten. Pocas mejores formas se me ocurren de empezar 2022, este año en el que tanto anhelamos que la música en directo vuelva a la normalidad.

La «ficha»

Suburban Steps to Rockland: The Story of The Ealing Club

Año: 2017. Duración: 89 min. País: Reino Unido.

Reparto: (Documental) intervenciones de Pete Townshend, Eric Burdon, Ginger Baker, Jack Bruce, Paul Jones, John Mayall, Dick Taylor, Alexis Korner, Cyril Davies.

Dirección, guion: Giorgio Guernier. Fotografía: Omar Barchetta. Productora: SixtyTwo Films.

Documental acerca de la historia del Ealing Club, una lugar definido por Mojo Magazine como «La cuna del rock británico» gracias al papel que tuvo a la hora de crear un nuevo movimiento musical que sigue creando influencia hoy día.

