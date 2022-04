Valéncia: Lluita social, desmontando la agenda oculta de la gobernanza

Popr Isabel Cervera. LQSomos.</strong>

El pasado 4 de abril llevamos a cabo la charla/debate «Lluita social, desmontando la agenda oculta de la gobernanza”.

Un exdecano del ilustre colegio de biólogos de Euskadi, una médico especialista en salud pública y exdiputada de IU, más un sociólogo miembro del Observatorio Internacional de la Crisis desmontaban el relato oficial sobre la crisis sanitaria y social de la pandemia. Origen de la recesión o más bien depresión económica y social, con el oportuno análisis de clase y la aportación científica sobre medidas y actuación política en «sustitución» de la sanitaria, hicieron de las grietas del relato fallido del sistema al servicio de las grandes corporaciones farmacéuticas, un tremendo socavón que los allí presentes identificamos como el rescate del auténtico concepto de ciencia (la que se confronta, se dinamiza y debate).

Nuestro colectivo «Acció critika» formado por gentes de diversas sensibilidades de la izquierda condenamos de forma expresa el posicionamiento del actual gobierno PSOE, IU, PODEMOS, como testaferros de la gobernanza mundial implementando la propaganda de las élites disfrazando de progresismo el objetivo totalitario de la agenda 2030 hasta el punto de haber creado un ministerio a tal efecto.

Hace tiempo que denunciamos la ausencia, censura y prohibición de ese debate social imprescindible, reducido al mantra televisado de los medios de manipulación masiva al servicio de la propaganda oficial de las grandes corporaciones, para que el derecho a decidir se lleve a cabo de forma responsable y soberana con toda la información posible, veraz, no supeditada a intereses económicos espurios, contrastada y participativa, la pasada jornada fue el primer logro en este sentido, las acusaciones, por parte de la izquierda pretendidamente transformadora, de situar el mínimo cuestionamiento de la propaganda y actuaciones al servicio de las farmacéuticas en la extrema derecha ya no tienen base alguna ni se sostienen, la ausencia de crítica y el silencio absoluto por parte de esa izquierda social en este país ha otorgado al propio sistema patente de corso para implantar medidas de corte totalitario: imposición de pase sanitario, confinamientos masivos a personas sanas, segregación en centros docentes y algunos lugares de trabajo, incorporación de Pfizer en la CEOE, privación de derechos fundamentales, laborales, sociales y libertades en definitiva, han hecho posible un estado de excepción sin precedentes que ha sido posible gracias al experimento social que ha logrado el adoctrinamiento, sumisión y obediencia de la población que este estado requiere para hacerlo posible.

En este contexto social/global, las trece familias más poderosas del planeta se reúnen en Davos para implantar esa agenda mundial disfrazada de progresismo llamada «el gran reseteo mundial» que no es otra cosa que la imposición de unas medidas de desmantelamiento absoluto de los servicios de protección social, el control total de las personas y una precarización de los derechos laborales sin precedentes en la historia, control absoluto de los recursos naturales, racionalización del agua, moneda única y guerra perpetua entre otros.

El éxito de este experimento social ha obtenido tal aceptación y seguimiento que la gobernanza mundial lo aplicará de nuevo, las variantes pueden ser la ignominia de una «guerra mediática» como la que nos ocupa o una crisis de origen climático.

Cómo señaló nuestro compañero sociólogo Andrés Piqueras: «estamos ante algo llamado tanatocapitalismo, el sistema ya no tiene nada que ofrecer en su última expresión y mucho por arrebatar para seguir subsistiendo, pero también tenemos delante una oportunidad histórica para hacer posible la transformación.

Cómo concluyó Ángeles Maestro: la trayectoria de estos últimos dos años ha contenido un profundo carácter de clase que las gentes posicionadas a la izquierda del sistema no han sabido ver ,y solo la organización y la lucha social harán posible la reversión de este estado de cosas.

Jon Ander Etxebarria nos recordó que nada tienen que ver las medidas adoptadas ante esta crisis «pandémica» con la ciencia… y el relato oficial ya no se sostiene.

El reto será hacer valer el sentido común y espíritu crítico en medio de una alienación alimentada por los medios de propaganda, la izquierda social transformadora tiene en sus manos una responsabilidad histórica de la que ha hecho dejación durante dos años, tal vez aún este a tiempo de rescatarla.

