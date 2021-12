Vivir y ser: Fantasía

Por Iñaki Alrui. LQSomos.

«Fantasía» el nuevo largometraje de Aitor Merino ya anda por las salas o en plataformas online. Un trabajo documental que recoge momentos de intimidad de una veterana pareja en el día a día de sus vidas. Un trabajo tan original como arriesgado que consigue hacernos cómplices de momentos y situaciones, la sinceridad del metraje nos atrapa según entramos en esta historia en la que también podemos reconocernos por lo vivido. Por cierto, la veterana pareja son la ama y el aita de Aitor y de Amaia Merino.

Allá va…

Imaginación, Entelequia, Figuración

Tal como somos, sin filtros, sin interpretaciones. Vivimos en un teatro de la vida, en el que glosamos nuestro papel, a veces las vidas son artificiales, en muchos casos se vive con total naturalidad, y todo tiene momentos que pasan de lo cotidiano a lo vulgar, de lo adulterado a lo más autentico.

Y así somos, cuerpos simples, dicen que en nosotros hay dos imágenes, la de cómo nos vemos, que muchas veces se queda perdida en un tiempo anterior, y la de cómo somos realmente, y nos ven nuestros semejantes, y aquí somos público, espectadores, lo vemos. Cúmulos de realidades en carnes que se caen, curvas que exageran, dientes de quita y pon, venas que mapean la piel, cuerpos que son.

Utopía, Alucinación, Ensueño

La casa, el hogar, refugio eterno cargado de protecciones. Rincones de confort, museo de toda una existencia familiar, memoria viva del quienes fuimos y quienes fueron, realidad de que hoy somos, olor exclusivo, luz apropiada, rincones de sabor en rituales diarios de alimentación. Conversaciones, historias, cuentos y ¿qué has hecho hoy?

Madre, padre, sin tiempo ya casi para discutir, y con mucho tiempo para amar, querer, sentir y dar. Es tanto lo recibido de esos mitos que dirigían la vida, e incluso el mundo, al menos el nuestro, los que todo lo sabían, solucionaban, arreglaban. Mano con mano siempre, avanzar, protección, presente, mucho futuro.

Tiempo pasado, tiempo que cambia, inversión de papeles, de protagonistas a secundarios, pero siempre con el saber hacer de lo vivido. Cuerpos que se cansan, que van sumando imprecisiones, cuerpos usados, cuerpos vividos. La tensión, la pastilla, el azúcar, revisión, no abuses y un día es un día.

Sueño, Quimera, Visión

A simple vista podrían parecer “cotilleos” de los vecinos de enfrente, pero no, no tiene nada que ver con chismes. Es todo un alegato de sinceridad, de limpieza visual, sin trampantojos, ni artíficos, hay guiños, pero no hay poses, los diálogos no son dirigidos y rezuman espontaneidad, de por medio hay siempre un entrometido, cámara en mano, grabando las intimidades de la convivencia. Estamos en la vida de la familia Merino-Unzueta o Unzueta-Merino, y de repente nos surge una pregunta ¿Por qué? Las respuestas pueden ser muchas, alguna nos la dan al final del documental, aunque para el que esto escribe la mejor seria y ¿Por qué no?

Ilusión, Fantasía

El tiempo tan relativo siempre, fluctuando en la escala de valores del transcurrir de la vida, nacer, crecer, sentir, vivir, morir. Tiempo son recuerdos que guardamos en nosotros, o recuerdos que imaginamos al ver fotos de quien no conocimos, cuadros que evocan el pasado. El tiempo no son fechas numéricas o exactas, son líneas divisorias entre el pasado y presente, lo que fue, lo que somos. Encontrarse con el pasado siempre es un volver en recuerdos hacia el presente.

Conocer la enfermedad, el dolor, vivir las ausencias nos dan la búsqueda de la ilusión, de la alegría, pura y necesaria fantasía.

Aitor Merino a dado cuerda a un reloj que va y vuelve en este largometraje que él resume en 100 minutos, pero es tan breve y largo, a la vez, como la vida, eslabones de una cadena humana.

Eskerrik asko Aitor!

Síguenos en redes sociales… Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos