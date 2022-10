Acoso y represión: los jóvenes de Altsasu – los seis de Zaragoza

Por Pilar Nogueras. LQSomos.

Cuando llegan estas fechas inevitablemente mi mente hace un retroceso y mi pensamiento vuela hasta aquel 15 de octubre de 2016, concretamente hasta la localidad de Altsasu, recordando los hechos que sucedieron en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de dicha localidad.

Sobre las 5 de la madrugada en dicho bar se encontraban ocho jóvenes vecinos de la localidad, nadie podría imaginar que los hechos que ocurrieron a continuación marcarían de por vida sus vidas y jamás lo olvidaran, en dicho bar se encontraban también dos agentes de la Guardia Civil ambos con sus respectivas parejas, es necesario puntualizar que en esas fechas se estaban celebrando las fiestas patronales de la localidad. Los dos agentes estaban destinados en el cuartel de Altsasu, aunque iban vestidos de paisano fueron reconocidos por los ocho jóvenes y el resto de personas que se encontraban en el bar, fue en aquel momento cuando se entabló una disputa entre los jóvenes y los agentes iniciándose a continuación una riña entre ellos, los agentes presentaron una denuncia por el incidente ocurrido, uno de los guardias civiles mostraba una patada en el parietal, otros tenían contusiones leves y varios de los denunciantes afirmaron padecer un trauma psicológico a raíz de los hechos.

En primera instancia se encargó del caso un juzgado provincial de Pamplona donde se acusó a los jóvenes de delito de odio. Unos días después la asociación de víctimas del terrorismo COVITE denunció a los jóvenes por terrorismo y el caso paso a la Audiencia Nacional, siendo la jueza Carmen Lamela, condecorada por la Guardia Civil, quien en primer momento llevó el caso. En marzo de 2018, la Audiencia Nacional nombra a Concepción Espinel como magistrada al frente del juicio, casada con un coronel de la Guardia Civil, es fácil observar que ambas mujeres tenían una vinculación especial con la Guardia Civil…

En abril de ese mismo año se celebró el juicio, las condenas fueron extremadamente desorbitadas pidiendo un total de 375 años repartidos entre los jóvenes. Todos conocemos el estado de represión que vive el País Vasco y ese estado influyó a la hora de dictar la sentencia. Después de cinco años de lucha y recursos de la defensa junto con la Plataforma ALTSASU GURASOAK formada por familiares de los, el TRIBUNAL SUPREMO rebajó la condena a un total de 64 años y medio repartido entre los ocho jóvenes.

Los cinco años de lucha que llevaron los familiares junto con el equipo de abogados que defendieron el caso nos han demostrado que la lucha para defender nuestros derechos es necesaria. Si luchas puedes perder si no luchas estas perdido.

El caso Altsasu alcanzó tal dimensión al ver la injusticia que se estaba cometiendo con esos jóvenes que conmocionó a gran parte del país, despertando la conciencia de ciudadanos que jamás se habían planteado en el estado de represión que vivíamos y vivimos la población que se atreve a discrepar del sistema.

Nada más lejos de pensar que con el caso Altsasu el trato injusto y represivo hacia la juventud no se volvería a reproducir. Nada más lejos de eso.

El 17 de enero de 2019 el Auditorio de Zaragoza acogía un mitin de VOX de cara a las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarían en mayo de ese mismo año, a las puertas del Auditorio el Movimiento Antifascista de la capital aragonesa convocó una concentración de repulsa al mitin parafascista de VOX. Unos 200 jóvenes acudieron al llamamiento que finalizó con duras cargas policiales y con la detención de seis personas en un bar de los alrededores, uno de los detenidos y condenado fue Francisco Javier A.V. conocido como Javitxu, en el momento de la detención tenía 21 años. El caso ha llegado al Parlamento Europeo teniendo el apoyo del Eurodiputado Miguel Urban.

Es necesario decir que el juez del caso, Lasala Albasini, en los años 90 se hizo conocido por el maltrato contra los insumisos que se negaban a hacer el servicio militar, que su padre Carlos Lasala Perruca ejerció de juez durante el régimen franquista, desde 1959 fue presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza durante el franquismo y lo siguió siendo en ‘democracia’, que su tío Ángel Lasala Parruca participó en la guerra civil al lado de los fascistas sublevados y llegó a ser Teniente Coronel además de significativo escritor carlista tradicionalista.

Durante el juicio no hubo ni una sola prueba que no fueran los propios testimonios de la policía que pudiera inculparles. Posteriormente aparecieron unas imágenes de la Universidad de Zaragoza, en las que no se distinguen a las personas que allí aparecen, como continuación, el Tribunal Supremo de Justicia de Aragón endurece las penas, a los seis años de cárcel los magistrados añaden otro año por delito de lesiones, 2880 € de multa y a los menores un año de libertad vigilada y una multa que paso de 14.000 € a 15.000 €.

Este caso llamado los Seis de Zaragoza está siendo apoyado y asesorado por los padres de los jóvenes de Altsasu, que se ven reflejados en dicho caso similar al propio caso de sus hijos.

Estos dos casos y otros muchos que no voy a mentar ahora, me hacen pensar en el acoso continuo y represivo que sufre nuestra juventud. Estamos viviendo unos momentos en el que a los jóvenes se les exige un comportamiento de sumisión total ante una sociedad que está demostrando continuamente una irresponsabilidad y abandono total hacia ellas y ellos.

En los años 80 fue la heroína lo que se les ofrecía en los barrios obreros de Madrid y de cualquier ciudad de España, era la forma de debilitar a una juventud que igual que hoy estaba abandonada. En 2022, son los establecimientos de juego los que invaden nuestros barrios haciendo que los jóvenes de hoy se enganchen al juego.

Prefieren una juventud perdida que una juventud rebelde.

Deseo que nuestra juventud despierte de este letargo actual y luche por una vida digna de bienestar para ellas y ellos, para todos.

SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO

#AltsasukoakASKE #LosSeisDeZaragoza #SerAntifascistaNoEsDelito

#DretsHumans #DerechosHumanos #HumanRightsViolations

