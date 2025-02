Acto Homenaje a Ana Mesutti

Por Charo Rodero*

El martes, 18 de febrero, ha tenido lugar, en el Ateneo de Madrid, el acto homenaje a Ana Messuti, organizado por la Agrupación Republicana.

Como decía Ana, cuando se habla del genocidio nazi, los principales olvidados son los republicanos españoles. Ella, siempre, defendió la necesidad de las víctimas de ser escuchadas ante los tribunales.

Ana Messuti, como ha recordado el presentador del acto, Juan Miguel Nogués, formó parte del equipo de abogados que interpuso, en 2010, la Querella Argentina, por las víctimas del franquismo. Continuó trabajando en esa causa hasta su fallecimiento el 26 de octubre del pasado año.

Abogada por la Universidad de Buenos aires, especialista en Filosofía del Derecho por la Universidad de Roma y doctora en Derecho (premio extraordinario) por la Universidad de Salamanca. Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Autora de numerosos artículos y libros, entre otros: “Un deber ineludible: la obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales”.

En la proyección de José Luis Galán, con el título del poema de Mario Benedetti “Te quiero”, hemos contemplado imágenes de Ana, de su compañero Pablo, que ha estado presente en el acto, y de las víctimas a las que Ana representó, algunas de las cuales, como Asunción Mendieta, se desplazaron a Argentina para dar su testimonio.

Han intervenido los periodistas Olga Rodríguez, descendiente de republicanos represaliados, que, también, prestó su testimonio en Argentina. Ha puesto de manifiesto las diferencias entre el tratamiento de las víctimas de la dictadura argentina y las de la dictadura franquista, y se ha referido a la regulación de la desaparición forzada por la ONU, y Emilio Silva, quien ha anunciado que, proximamente, se va a solicitar, a la Real Academia Española de la Lengua, la admisión de la acepción “desaparición forzada” y ha destacado la labor de Ana, ayudando a las víctimas a crear la conciencia del Derecho a la Justicia. Como el ánade, esa fue su razón de ser.

Susana Hornos ha recitado “Fin y principios” de Paco Urondo; “La flor del aire” de Gabriela Mistral y “Epitafio” de Juan Gelman.

Entre los asistentes, Pablo Mayoral ha recordado la intervención de Ana en la presentación de la querella, ante la jueza Servini, por los últimos ejecutados en 1975, y Jesús Rodríguez ha agradecido su lucha por la Justicia Universal y su intervención en la presentación de la querella por las torturas del policía conocido como Billy el Niño.

Para cerrar el acto, Mariel Martínez (voz) y Sergio Menen (guitarra) han interpretado los tangos “Naranjo en Flor”, “Vuelvo al Sur” y “Sur”.

Quise o no quise.Pero a veces

me quisieron. También a mí

me alegraban: la primavera,

las manos juntas, lo feliz.

(Juan Gelman)

* Ateneísta y miembro del colectivo editorial LoQueSomos



Comparte este artículo, tus amig@s lo agradecerán…

Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es; Bluesky: LQSomos;

Telegram: LoQueSomosWeb; Twitter (X): @LQSomos;

Facebook: LoQueSomos; Instagram: LoQueSomos