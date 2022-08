Agosto 22: Lecturas de verano

Lecturas de verano

Por Mariano Muniesa. LQSomos.

Aunque es muy poco el tiempo que el trabajo y todos los frentes abiertos en los que estoy me dejan para leer, bien sea en trayectos de avión, tren o autobús, ese ratito en el metro, hasta para coger el sueño en la cama, ya de madrugada, nunca renuncio a ese maravilloso vicio que es la buena lectura. Aquí os dejo los últimos libros que he leído que me parecen más interesantes y que os recomiendo.

«Algunos días de febrero» – Jordi Sierra i Fabra

Quienes me conoceis sabéis que soy un ávido lector de su obra. Esperaba con ansiedad leer otro nuevo caso del Inspector Mascarell, y de nuevo, he devorado esta excelente novela policiaca envuelta de noir ambientada en esa Barcelona de los años 50, de nuevo sensacional, con un ritmo, unas descripciones, una narración que engancha de la primera a la última página. ¡Enhorabuena una vez más, maestro!

Plaza & Janes Editores. ISBN: 9788401027895

«La biblioteca de fuego» – María Zaragoza

Una preciosa historia que nos conmueve y estremece a quienes amamos los libros, el teatro, la música, el cine… Una novela que refleja a la perfección aquella magnífica efervescencia cultural del Madrid republicano y como mucha gente luchó por seguir defendiendo y difundiendo la cultura, en especial lo libros en el Madrid asediado por el fascismo en 1936. Imprescindible.

Editorial Planeta. ISBN: 9788408255901

«Ayeres gastronómicos» – Mariano Bacigalupi Beguiristáin

Los fines de semana, especialmente los sábados, que es cuando suelo tener más tiempo, me gusta meterme entre los fogones y tratar de aprender más sobre la cocina, ensayar recetas, y sobre todo, satisfacer a la crítica culinaria más exigente que podáis conocer: mi madre. Este magnífico y originalísmo libro de recetas de mi tocayo Mariano, con recetas de cocina de todo el mundo, con su correspondiente maridaje, de bebidas a música, puesto en contexto cultural y social, en los últimos meses me ha hecho posible decir, con un poco de retranca los sábados: «Bueno, vieja… yo también se cocinar ¿eh?».

EdTaketombo Books. ISBN: 9788494978685

XXX Años comiendo mierda y cagando flores – Lujuria

Una preciosa historia, llena de espíritu rock, que narra con una cercanía, un sentido del humor y una familiaridad maravillosas la historia de un grupo de rock que ya es patrimonio de nuestra música, tanto en sus mejores como en sus peores momentos, con una mirada cómplice a todo el mundo de nuestro rock, del rock latinoamericano y con documentos interesantísimos, como por ejemplo, su primer contrato discográfico. Oscar, enhorabuena a ti también.

Desacorde Ediciones. ISBN: 9788412563504

