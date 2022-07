Alejandro Pacheco es historia

Por Jorge Izquierdo*. LQSomos.

Hay algo trágico en la historia y es cuando te das cuenta que comienzas a formar parte de ella. Busco a Alejandro Pacheco Yepes, fallecido este 4 de julio de 2022, en ese invento capitalista que es Google y aparece ahí, igual que siempre. A la imagen no le importa nada. Te captura: vivo o muerto.

Su rostro es bondadoso. Su voz creo recordar era franca, simpática y profesional. Lo recuerdo porque nunca conocí en persona a Alejandro aunque cruzase con él un buen numero de e-mails. No tantos como con Iñaki, su camarada y amigo con el celebró la mayoría de edad de Loquesomos este 2022.

19 años. 19. Este mayo LQS cumplió diecinueve años, no dieciocho. Es cierto, la mayoría de edad son los 18 pero poco importa. ¿Qué es la mayoría de edad hoy en día? ¿Qué es lo que somos? Grises, palos, carreras. ¿Qué ha cambiado desde que Alejandro cumplió su mayoría de edad? Mayor edad, menos derechos.

Poco antes de morir(nos) comprobamos en nuestras carnes que la cifra mítica de la dictadura, la tan cacareada «40 años de dictadura» volvía a tatuarse en nuestras carnes con el 40 aniversario de la entrada de España en la Santa Alianza. 40 años en la OTAN, 40 de dictadura.

No siempre ha sido así. Descubro en este invento postmoderno una noticia del año 80 del siglo pasado. 10 de Junio de 1980. El País. Detenidos siete militantes del PCEml. Siete militantes del Partido Comunista de España Marxista-Leninista fueron detenidos por fuerzas de la Policía Nacional en Madrid, cuando realizaban distintas tareas de propaganda, según ha informado el mencionado partido en un comunicado hecho público ayer. Así reza el titular. Que hoy te detenga la policía nacional no cotiza pero que ELPAIS hiciera una nota de prensa del PCEml resulta increíble pero es Historia. Me imagino la estampa por bonita: unos jóvenes melenudos escribiendo una nota de prensa a un nuevo diario y un redactor también joven pero con menos melena que lo recibe y lo cuela de estranjis en la edición de la tarde para demostrar que soplan otros vientos en España. Historia.

La historia tiene algo bonito cuando descubres que formas parte de ella. Alejandro Pacheco Yepes forma parte de ella.

* Bracero del funcionamiento y mantenimiento de esta web, parte del Colectivo LoQueSomos. Miembro de Wikimedia. Más artículos del autor

