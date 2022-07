Argentina. Masiva movilización contra el pago de la deuda

Pago de la deuda

Por Maria Elena Saludas*. LQSomos

Para cambiar en serio la situación, es imprescindible una ruptura con el FMI. Las medidas paliativas (cobro de impuestos por la “renta inesperada” o a los capitales fugados) no atacan las raíces de la inflación y de la pobreza crecientes, y para tener éxito deben ir acompañadas de una mayor intervención estatal sobre las principales empresas del país…

Por la anulación del Acuerdo con el FMI

Que paradoja o que hipocresía, en el 206 aniversario de la Declaración de la Independencia el Presidente, Dr. Alberto Fernández, hace alusión (en su discurso pronunciado en la histórica Casa de Tucumán) a la Soberanía, mientras el Acuerdo firmado con el FMI profundiza la dependencia. Al mismo tiempo, seguimos sujetos al monitoreo de nuestras políticas públicas, por parte de este organismo, sin poder tomar decisiones sobre el modelo de país que realmente, con urgencia, necesitamos.

Aunque los medios de comunicación hegemónicos no se hicieron eco, fueron miles los/as que marcharon este sábado, 9 de Julio, desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo, convocados por organizaciones y partidos integrantes del FIT-Unidad y de la Autoconvocatoria por la Suspensión de Pago e Investigación de la Deuda.

La convocatoria partió de una Declaración que hacía hincapié en la importancia del “protagonismo popular en las calles, que es el camino principal para derrotar a la inflación, el ajuste, el saqueo y la entrega. Como así también, modificar el plan económico, algo que el gobierno del FdT (Frente de Todos) no quiere hacer”. Reiterando que “para dar respuesta a las urgentes demandas populares hay que suspender el pago de la estafa de la deuda, anular los acuerdos con el FMI y echarlo del país”.

El escenario es complejo. Hace sólo una semana la crisis económica y social desembocó en una nueva crisis política. La renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía se produjo en el marco de la demanda del FMI por mayores ajustes y una devaluación, ante las dificultades del país para cumplir con sus exigencias. La corrida cambiaria, las presiones para una mayor devaluación, las dificultades para segmentar y aumentar las tarifas energéticas enmarcaron su salida y, continuarán condicionando a la nueva Ministra, Silvina Batakis. Lo demuestra la última conversación con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que con el objetivo de “tranquilizar a los mercados”, ratifica un rumbo de ajuste brutal sobre los trabajadores para cumplir las metas pautadas. La titular del Fondo aconseja tomar medidas “dolorosas”. A esto se suma la tensión generada como resultado de los múltiples fracasos del plan económico de cara a las necesidades populares: una inflación imparable (en un contexto inflacionario internacional), mayor pobreza y necesidades sociales, mayor extractivismo y entrega.

En el documento previo de la Autoconvocatoria se analiza con precisión que la “inflación es parte constitutiva del propio acuerdo con el FMI: tiene como objetivo disminuir el gasto estatal en términos reales, suprimir el consumo local, aumentar las exportaciones y la disponibilidad de divisas para continuar pagando la estafa de la deuda. El ex Ministro Guzmán, en línea con la concepción ortodoxa del poder económico dominante, no aplicó ninguna medida de urgencia para contener la inflación, sin ajustar los ingresos de las mayorías populares: no aumentó las retenciones, no aplicó la Ley de Abastecimiento, ni consiguió mínimas medidas paliativas en el acuerdo con el FMI. Está claro que la inflación es funcional a los intereses del FMI (y de los especuladores y usureros que se presentan como “acreedores”) que quieren asegurarse su pago, pero al mismo tiempo destruyen los ingresos populares (salarios, jubilaciones, programas sociales), atacando a la inmensa mayoría de nuestro pueblo”.

“La convalidación por parte del actual Gobierno, de la deuda ilegítima y odiosa contraída, sobre todo, por el Gobierno de Macri, está también en el centro de la angustiante situación económica y política actual. Si no se anulan los acuerdos con el FMI, tanto la estafa armada por Macri en 2018 como el reciente acuerdo del Gobierno de Fernández para pagarla -pese a su propia denuncia judicial de su carácter fraudulento-, el FMI seguirá exigiendo mayores ajustes en la economía nacional en cada nueva “revisión trimestral”: mayores tarifas, mayor devaluación, incremento de las tasas de interés. Estas medidas ortodoxas irán de la mano de otras exigencias de políticas contra los sectores populares: aumento de la edad jubilatoria, fin de la moratoria previsional, recortes en políticas sociales, y otros condicionamientos directos sobre la política del Estado (licitaciones, reforma impositiva, etc.)”, señala la declaración con la que se convocó a la marcha del día de la fecha.

Agregando: que “las disputas políticas al interior del Frente de Todos expresan la impotencia de los distintos sectores en la coalición gobernante frente a la crisis. No es la causa, sino la consecuencia de esta crisis. Para cambiar en serio la situación, es imprescindible una ruptura con el FMI. Las medidas paliativas (cobro de impuestos por la “renta inesperada” o a los capitales fugados) no atacan las raíces de la inflación y de la pobreza crecientes, y para tener éxito deben ir acompañadas de una mayor intervención estatal sobre las principales empresas del país”.

Continua detallando que: “Para conseguir medidas a favor del pueblo, hay que avanzar en la anulación del acuerdo con el FMI como primera condición para un plan económico distinto: que le cobre, de verdad, impuestos y retenciones a las grandes exportadoras, que limite la especulación financiera y de los grandes “formadores de precios”, que ponga fin al modelo extractivista depredador y contaminante, que revierta la crisis haciendo que la pagan los que siempre ganan a costillas de las mayorías”.

El documento señala, también, que “el rol de las direcciones oficialistas de los principales sindicatos y movimientos sociales se mantienen en la «inmovilidad», permitiendo «la continuidad de este ajuste constante y, han abandonado la calle para priorizar las gestiones al interior del Gobierno, en medio de un enorme sufrimiento popular. Millones de trabajadoras y trabajadores, incluso con empleos formales, tienen salarios inferiores a la ‘canasta de la pobreza’. Por otro lado, “Las luchas recientes en distintos países de nuestro continente contra los planes de ajuste, como en Ecuador, Colombia, Chile, marcan el camino para frenar al poder real. La renuncia en nuestro país de estas direcciones gremiales y sociales a la lucha unitaria y masiva contra el FMI y sus políticas choca con la tradición de organización y lucha de nuestro pueblo».

Este fue el llamado a la masiva movilización que se realizó en el día de la fecha. En donde los partidos y organizaciones de izquierda, FIT- Unidad, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda marcharon en CABA como en todo el país, conscientes que el protagonismo popular en las calles es el camino principal para derrotar al ajuste y anular el acuerdo con el FMI como paso necesario hacia un programa en favor de las mayorías.

Ante los complejos tiempos que estamos atravesando es imprescindible la más amplia unidad en la acción que plantee en las calles otro programa y, brinde una esperanza de salida para la clase trabajadora y los sectores populares.

* ATTAC/CADTM Argentina

