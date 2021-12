Assange: símbolo de la Libertad de Expresión

Por Manuel Salguero. LQSomos.

Encarcelado aún…

Que una guerra de veinte años, cuatro veces más que la II Guerra Mundial, terminase como ha terminado, con una derrota monumental, puede que se deba a lo que se ha publicado en WikiLeaks, pero no porque se haya publicado.

Puede que tampoco lo publicado haya afectado sobremanera, digamos, al enemigo. Total, ¿Qué es eso comparado al frente de guerra? Y si no hay frente peor aún.

Pero, sí influye en el amigo, que está para algo más que para recibir “fuego amigo”. Y esta ha sido la guerra de las empresas privadas donde las haya, y expandirla la han expandido a más de una veintena de países, llegando a los confines del continente africano el negocio.

¿Querrán echarle las culpas a Assange de la derrota de la guerra?

El que la seguridad de los servicios secretos deje pasar un CD, sin saber que hay dentro, es un fallo de seguridad, sea empresa o administración. Y lo que iba dentro del CD, parece el botón de muestra de cómo funcionaba todo, desde el Pentágono hasta el frente al otro lado del mundo.

La realidad, no se la pueden negar a los del frente, porque ante una operación tan gigantesca, es imposible que la tropa no sepa qué ocurre en el Ejercito. Y en las películas sobre esta guerra que se han hecho, mostraban que quienes las han hecho, disponían de información directa de las situaciones comprometidas en las que se ven los soldados, y no sacadas de WikiLeaks precisamente.

Que las muertes por suicidio superasen a las de en combate, muestra que algo fallaba, y tampoco tenía que ver WikiLeaks.

En España, tenemos nuestro ejemplo del funcionamiento de esta guerra con el caso de los Yak, también mas fallecidos por negligencia que en combate. ¿Fue alguien a la cárcel?

Pero España si colaboró para que Assange tuviese que salir de la embajada de Ecuador y terminase en esta situación. La empresa informática que metió cámaras y micros en la embajada de Ecuador, y enrareciera su estancia en ella, era de un ex militar español de Infantería de Marina, cuya sede estaba en Jerez de la Frontera. Hasta ese nivel.

España, el gigantesco portaviones USA en el Mediterráneo, también haciéndole las tareas de fontanería al imperio.

P´a lo quan quedao.

Assange libertad!

