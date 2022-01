Australia: Djokovic y migrantes detenidos

Agencia Mp3*. LQSomos.

Por séptimo año consecutivo continuó en vigor el duro régimen de detención de las personas refugiadas y solicitantes de asilo fuera del territorio australiano. Al menos 241 personas se encontraban recluidas en centros de ultramar pese a las reiteradas ofertas de Nueva Zelanda de reasentar hasta 150 personas al año

Ahora que todo el mundo está hablando del encierro de Novak Djokovic en Australia, Amnistía Internacional nos recuerda que, en el mismo Park Hotel, hay personas refugiadas detenidas desde hace entre 1 y 9 años. Nueva Zelanda ha ofrecido reasentar a estas personas refugiadas. Desde Amnistía Internacional volvemos a reclamar que es el momento de que Australia lo acepte.

Declaraciones de migrantes que viven en “lugares alternativos de detención”, APOD por sus siglas en inglés, similares al que ha permanecido el tenista serbio:

“Desde mi ventana se ve una calle, un árbol, hay aire. Eso es libertad. El aire de mi habitación es el de una celda. Una situación miserable en la que vivo desde hace casi 9 años”. Mehdi Ali.

“Llegué cuando tenía 15 años, ahora tengo 22 y sigo detenido. Ojalá veamos algo de justicia y podamos llegar a un lugar seguro. Si tú [Australia] no puedes ayudarnos, deja que Nueva Zelanda lo haga”. Adnan Choopan.

“Mi vida es una habitación. Me paso 24 horas al día, siete días a la semana, en una habitación. No puedo disfrutar de la luz o el aire fresco porque no puedo abrir mi ventana. Estoy mental y físicamente enfermo. Solo queremos ser libres”. Joy.

Quienes habían sido evacuados de centros de detención para inmigrantes de Papúa Nueva Guinea —como el de la isla de Manus— y trasladados a Australia para recibir atención médica permanecían en los conocidos como centros alternativos de detención sin información alguna sobre cuándo quedarían en libertad.

La reapertura en agosto del centro de detención para inmigrantes de la isla de Navidad había hecho saltar las alarmas entre la población refugiada y solicitante de asilo ante el temor a continuar recluida de manera indefinida.

En marzo, debido a la pandemia, Australia suspendió su programa de reasentamiento humanitario, pero en julio el gobierno comenzó a revisar el Programa de Patrocinio Comunitario de personas refugiadas.

– Información complementaria sobre personas refugiadas en Australia. Informe Anual 2020/2021

