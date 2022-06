Barrer bien una calle es difícil, cansado y duro

Por Jorge Izquierdo*. LQSomos.

«Si no estudias terminarás de barrendero» te decían en la escuela. Expresiones igual de lapidarias que la de «sus labores» para referirse al trabajo de una madre criando y educando hijos a la par que mantiene una casa.

La cosa no ha cambiado mucho, ahora la mujer acostumbra a tener «dos trabajos» y las administraciones públicas parecen empeñadas en denigrar trabajos fundamentales en un país como el nuestro. Hace años que un gran porcentaje de los personas que barren y limpian nuestras calles no son profesionales y por el contrario tienen contratos tan eventuales como el tiempo que se tarda en volver a una calle para barrerla.

No hablo de la recogida, ni tampoco del cuidado de jardines. Hablo de la persona que debe barrer: calle tras calle, sea una cuesta, haga frío o calor y que están en manos de las grandes empresas que han ganado el concurso público. ¿Qué sabe una multinacional de barrer? Nada, pero ganado el concruso subcontrata a otra empresa y ésta a su vez subcontrata a otra…Y el contrato eventual para el que barre. En fin, nada nuevo. Pongamos un ejemplo real. Un ejemplo que puede llevarnos a investigar en este asunto de la limpieza vial, la limpieza de las calles. En Barceloa los gastos por Gastos corrientes en bienes y servicios de la limpieza vial ascendieron a 174.134.292 € en el año 2020. Y en personal se gastaron 687.443 €. Las cifras hablan por si solas.

No se cuida a las personas que barren y no se las cuida porque demasiadas veces esos trabajos eventuales se están dando a personas desfavorecidas socialmente y.. se entra en un circulo vicioso: nadie valora su trabajo lo que es muy malo. El problema viene cuando muchos de ellos tampoco lo hacen. Y claro, no se barre bien. «Al menos tienen un trabajo». Dirán algunos y una respuesta a eso podría ser: «Sí, ¿pero tienen una profesión?». ¿Existe esa profesión tan importante?

Otra pregunta ¿Tenemos profesionales concienciados o trabajos eventuales que nadie valora pero que nos afectan diariamente? Los trabajos de los que barren nos afectan a todas horas, más que lo que haga cualquier politico. Y nosotros, ni caso.

No hace falta consultar ninguna estadística, basta fijarte en esas personas, las que barren. Me gusta hablar con ellas. ¿Ellas? oh! sí hay mucha mujer. No es que su trabajo no sea digno, es que es fundamental. Ver una calle sucia al despertar es la peor forma de comenzar el día y sin embargo…no se valora, no se valoran.

Mucho me temo que llueve sobre mojado, que ensuciamos la basura. Que no valoramos estos trabajos, que no los motivamos, que no se barre bien, que todo se subcontrata..que hay que dejar de dar «contratillos para ir tirando» y crear puestos profesionales. Barrer bien una calle es duro y cansado y …fundamental.

