Bob Dylan toma de nuevo la pluma

Por Mariano Muniesa. LQSomos.

Es sin duda, la noticia cultural de la semana: Bob Dylan anuncia la publicación este otoño, según aseguran diversas fuentes el 8 de noviembre, de su nuevo libro ‘‘The Philosophy of Modern Song’, en castellano ‘La filosofía de la canción moderna’, trabajo que significa la largamente esperada continuación de su anterior obra literaria, ‘Chronicles: Volume One’ de 2004, una colección de ensayos sobre canciones de otros artistas. El controvertido –para algunos- premio Nobel de Literatura de 2016, ha decidido, entre gira y gira, ejercer de tal y volver a tomar la pluma para contarnos historias que siempre son fascinantes.

Dylan analizará en este libro, que comenzó a elaborar en 2010, a más de 60 compositores como Stephen Foster, Elvis Costello, Hank Williams o Nina Simone entre otros y según se asegura en alguno de los comunicados de prensa que han corrido por los principales servidores de noticias, el texto promete ser jugoso. “Estos ensayos están escritos en el más puro estilo de la prosa única de Dylan. Son misteriosos y volubles, conmovedores y profundos, y a menudo producen la carcajada. En esta ‘Filosofía de la canción moderna’ analiza lo que él llama la trampa de las rimas fáciles, analiza cómo la adición de una sola sílaba puede destrozar una canción e incluso explica cómo se relaciona el bluegrass con el heavy metal”.

“Y aunque aparentemente se trata de música”, continúan explicando los citados comunicados, “en realidad son meditaciones y reflexiones sobre la condición humana. A lo largo del libro hay casi 150 fotos cuidadosamente seleccionadas, así como una serie de increíbles riffs que en conjunto, se asemejan a un poema épico y se suman al carácter general de la obra. una clase magistral sobre el arte y el oficio de escribir canciones”.

La editorial que pondrá en las tiendas este próximo trabajo del premio Nobel de literatura será Simon & Schuster, cuyo presidente y director ejecutivo, Jonathan Karp, ha declarado sobre este libro: “La publicación de este brillante trabajo de Bob Dylan será una celebración internacional de las canciones de uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo. Un libro como ‘La filosofía de la canción moderna” solo podría haber sido escrito por Bob Dylan. Su voz es única y su trabajo transmite su profundo aprecio y comprensión de las canciones, las personas que dan vida a esas canciones y lo que las canciones significan para todos nosotros”.

En los mentideros del mundo editorial estadounidense, se especulaba con el malestar y el disgusto que Simon & Schuster tenía con Bob Dylan debido a que tenía firmado un contrato para editar 6 libros del cantante, compositor y literato, de los cuales hasta la fecha solamente había entregado el antedicho ‘Chronicles: Volume One’. El anuncio de este lanzamiento obviamente parece que hace que las tensiones entre autor y editor se relajen, a tenor de las palabras de Karp.

‘Chronicles: Volume One’ fue una suerte de memorias no convencionales que se centraron en sus primeros días en la ciudad de Nueva York y la creación de sus trabajos ‘New Morning de 1970 y ‘Oh Mercy’ de 1989. Los rumores de una secuela de Chronicles circularon durante años, y Dylan ocasionalmente decía que estaba trabajando en ella. “Creo que podría volver a la historia del ‘Blonde On Blonde’; ese es probablemente lo más atrás que me vaya en el próximo libro”, le dijo a Rolling Stone en 2006. “Entonces probablemente seguiré adelante. Pensé en narrar un momento interesante y me acordé de ‘Under The Red Sky’, el disco que hice con Don Was, cuando al mismo tiempo también estaba haciendo el segundo disco de los Travelling Wilburys. No sé que sucedió para que me metiera en ambos álbumes al mismo tiempo”.

Anunció una posible actualización de ‘Chronicles…’ a modo de segundo volumen en 2012, un año después de la firma del contrato de seis libros con Simon and Schuster. “Siempre estoy trabajando en partes de otro ‘Chronicles…”, le dijo a Rolling Stone en 2012. “Pero el último ‘Chronicles…’ lo hice solo. Ni siquiera estoy seguro de tener un editor adecuado para un libro como ese. Realmente no puedo decir demasiado sobre eso. Pero es mucho trabajo. No me importa escribirlo, pero releerlo y el tiempo que lleva releerlo, para mí es lo que se me hace más cuesta arriba”. De todas maneras, aunque ‘La filosofía de la canción moderna’ no es otro ‘Chronicles…’ para todos los fans de Dylan representa una excelente oportunidad de poder leer sus ideas sobre el arte de escribir canciones con tanto detalle como el que este libro promete.

Bob Dylan, quien como no puede ser de otra forma, continúa en su ‘Never Ending Tour’, reanudó recientemente su gira ‘Rough and Rowdy Ways’ con un concierto en Phoenix, Arizona. Termina el 14 de abril en la ciudad de Oklahoma. Mientras tanto, quedamos a la espera de saber que editorial en nuestro país podrá adquirir los derechos para publicarlo en castellano.

