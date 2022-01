Cárcel para la solidaridad madrileña con Catalunya

Agencia Mp3. LQSomos.

“Nos han tenido inmersos en un procedimiento judicial todos estos años, con todo el desgaste económico y emocional que esto significa. No debe olvidarse que fuimos detenidos a las seis de la mañana en casa o en nuestro puesto de trabajo. Esto no lo hemos entendido nunca, porque la policía manifestó en el juicio que había visto e identificado a los supuestos agresores, pero no los detuvo en su momento, y no se ha dado ninguna explicación”

La Justicia española, muy española, sigue condenando la solidaridad y el apoyo de todo lo relacionado con Catalunya y el derecho a decidir.

Y Madrid no queda excluida de esta represión. Lo vivimos con la detención y encarcelamiento de Dani Gallardo (condenado a cuatro años), y ahora de nuevo la justicia española ha condenado a un año y diez meses de cárcel a dos activistas –cuatro más han sido absueltos– que participaron en una concentración en la plaza del Sol en contra de la represión del 1- O.

Hagamos memoria… la tarde del domingo 1 de octubre e 2017, la información y las imágenes de la brutal actuación de la policía y de la guardia civil hacia el pueblo catalán, que practicó la peligrosa acción de votar en una urna pacíficamente, recorrieron el mundo, Madrid no fue ajena a la indignación y la representativa Puerta del Sol se lleno de esteladas y banderas republicanas, en un momento de aquella concentración, secundad por miles de madrileñ@s, por una esquina apareció un reducido grupo de fascistas buscando la provocación, no tuvieron ninguna repercusión y fueron increpados por las personas que manifestaban su indignación con los sucesos represivos en Catalunya. La manifestación terminó sin incidentes y sin detenciones, aunque como es costumbre la policía practico diversas identificaciones, de manera aleatoria e injustificada, no entre los provocadores fascistas, lo hizo entre los manifestantes a favor de la democracia.

Meses después, sin embargo, seis de las personas que se habían manifestado en apoyo al derecho a decidir de los catalanes fueron detenidas en su casa, acusadas de delitos de lesiones y desorden público con agravante de odio.

Ahora, la justicia ha condenado a dos de los “Seis de Madrid” a un año y diez meses de cárcel por un delito de lesiones, otro leve de lesiones en concurso con un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas con agravante de abuso de superioridad y el atenuante de dilaciones indebidas. Además, les impone una multa de 420 euros y una indemnización conjunta de 6.000 euros por las lesiones, más otra de 2.100 euros por las secuelas. El resto de activistas han sido absueltos porque la juez consideró que no participaron en los hechos ni formaban parte del grupo.



