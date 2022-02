Cartelera olvidada: En nombre del pueblo italiano

Por Pepe Gutiérrez-Álvarez. LQSomos.

Una lejana película de Dino Risi (In nome del popolo italiano, 1971), un producto de la fase más “militante” del cine italiano que cuenta las vicisitudes de Mariano Bonifazi (Ugo Tognazzi), honrado pero inflexible juez de izquierdas, una raza a extinguir por el sistema, mientras lleva a cabo la investigación del asesinato de una joven, ocurrido en extrañas circunstancias.

Si hay películas que envejecen con el tiempo, hay otras que no solamente no lo hacen, pareciera que rejuveneciesen, En nombre del pueblo italiano es una buena muestra de esto último, los últimos acontecimientos políticos no hacen sí no darle la razón y esta película italiana de los 70 muestra como pocas la realidad española de hoy día.

Se trata de un drama policial lleno de golpes de humor, que esconde una enorme y brutal crítica social a todos los estamentos. Estamos ante una película con una dirección estupenda e invisible, unos protagonistas magníficos y un guion ácido, de excelentes diálogos y lleno de una poderosa inventiva, los personajes secundarios, los flashbacks en blanco y negro, los pensamientos de los protagonistas, hacen de esta una película que se sabe diferenciar del resto. Y como pocas sabe ganarse al espectador, hacerle reír y a la vez exponerlo a la cruda realidad y como colofón, plantearle un difícil dilema moral.

Dino Risi era un cineasta muy desigual, y tendía hacia el trazo grueso. También funcionaba mucho según las estrellas, en el caso de Tonazzi y Gassman que eran de los grandes. De todas maneras, tiene al menos una decena de títulos a destacar, por ejemplo su astracanada sobre «La marcha sobre Roma» que se burlan del fascio a placer. Películas como esta que eran vistas con entusiasmo porque se metía con los corruptos y los oportunistas. Me hace gracia que algunos amigos tomen en serio los planteamientos de un Berlinguer que ya tenía muy claro que ni tan siquiera se trataba de imitar a Salvador Allende y cuyo aparato tenía vida propia desde hacía mucho tiempo. En este punto vale la pena ver excepciones como la de Nanni Moretti de «Aprile» (1998) en la que ya se trata de decir algo de izquierdas por lo menos.

Creo que las nuevas generaciones harían una buena cosa descubriendo un tipo de cine de denuncia hecha con talento y mala uva que aquí apenas sí comienza a dar sus primeros pasos.

La “ficha”

In nome del popolo italiano (In the Name of the Italian People)

Año: 197. Duración: 103 min. País: Italia

Reparto: Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Justine Gall, Yvonne Furneaux, Michele Cimarosa, Renato Baldini, Pietro Tordi, Maria Teresa Albani, Enrico Ameri.

Dirección: Dino Risi. Guion: Agenore Incrocci, Furio Scarpelli. Música: Carlo Rustichelli. Fotografía: Alessandro D’Eva.

Mariano Bonifazi es un honrado pero inflexible juez de izquierdas italiano. Mientras lleva a cabo la investigación del asesinato de una joven, ocurrido en extrañas circunstancias, comienza a sospechar que un famoso empresario llamado Lorenzo Santenocito está vinculado al crimen. Lorenzo, desprejuiciado, multimillonario y prevaricador, es un vividor con pasado fascista. El funcionario cree firmemente que ha mantenido relaciones con la muerta, así que dirige su investigación a destruir la coartada que el industrial se ha armado.

