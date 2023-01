Colombia acuerda cese al fuego con grupos armados por 6 meses

Engendro napoleónico

Bueno, supongo que con el tiempo se entenderá por qué llamamos algunos ‘engendro napoleónico’ a la UE. No es por amor a las patrias, sino por conciencia de qué es el imperio, cualquier imperio, en cualquier época. Pero no será hoy, me temo; por desgracia para todos. Jesús Gómez Gutiérrez