Con las 7 de Somosaguas: entrevista a Coral Latorre

Por Charo Rodero*

El pasado 24 de marzo, siete estudiantes, en su mayoría militantes de Contracorriente y del Sindicato de Estudiantes fueron citados por la policía a declarar y salieron acusados de varios delitos por participar de una protesta pacífica, el pasado 13 de febrero, contra la presencia del ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros en la facultad de políticas del Campus de Somosaguas (UCM)

Hablamos con Coral Latorre, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes…

Charo Rodero (LQS): Los hechos acaecidos, recientemente, en el Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, ¿cómo te han afectado? ¿Por qué estás implicada?

Coral Latorre: Tener que lidiar con este tipo de casos nunca es agradable, pero estoy bastante tranquila, en el sentido de que creo que estar organizada y tener a tu alrededor gente involucrada, también, en la causa, es la mejor defensa posible.

Estos hechos se remontan al 13 de febrero, cuando una asociación ultraderechista, que es el brazo de Vox y del Partido Popular dentro de la Universidad Complutense de Madrid, anuncia que va a organizar un acto con Iván Espinosa de los Monteros, en la Facultad de Ciencias Políticas del Campus de Somosaguas.

Un acto así era una provocación a los estudiantes, a la comunidad educativa, a los profesores y a los trabajadores del Campus y, en ese momento, se organizó una protesta pacífica, delante de la sala donde se iba a celebrar el acto, con la intención de evitar que la extrema derecha esparciera sus discursos de odio en nuestra Facultad.

Luego, nos enteramos de que el acto ya había sido cancelado por la propia Facultad y se les había ofrecido, tal y como se puede leer en una declaración que ha hecho la Junta de Gobierno de la Universidad, hacerlo otro día, porque, evidentemente, se estaba generando malestar, dentro de la Universidad, con esta situación.

No obstante, Iván Espinosa de los Monteros se presentó con seguridad privada, vinculada a la organización DesoKupa, y fue, entonces, mientras cientos de estudiantes, profesores, y trabajadores de la Universidad, que estábamos ahí delante, cantando consignas antifascistas y sujetando una pancarta, cuando los miembros de la seguridad privada de Espinosa de los Monteros fueron directos hacia nosotros, provocando tensión, hasta que abandonaron en edificio.

El 21 de marzo, recibimos una llamada de la Policía Nacional, yo misma y dos compañeros más del Sindicato de Estudiantes, tres compañeros de la Asociación estudiantil Contracorriente y un trabajador que participó en la protesta, citándonos a declarar el siguiente lunes en la

Comisaría Central de Moratalaz, porque se nos acusa de que podemos haber sido autores de unos actos violentos en la Universidad, sin decirnos de qué se trata exactamente.

Nos presentamos en la Comisaría y no prestamos declaración, acogiéndonos a nuestro derecho a no declarar, y, en ese momento, la Policía nos detiene y se nos acusa de desórdenes públicos, de coacciones y de delito de odio. La denuncia la ha presentado la Asociación Libertad Sin Ira, pero las acusaciones ya son de la Policía.

LQS: Volviendo a lo sucedido en el Campus de Somosaguas, ¿esa tensión que se produjo con la seguridad privada de Iván Espinosa de los Monteros, ¿en qué consistió exactamente?, ¿hubo agresiones o algún otro hecho que justifique esas acusaciones?

CL: Para nada, de hecho hay centenares de vídeos en las redes sociales, en los que se puede ver que los estudiantes estábamos cantando consignas antifascistas: “fuera fascistas de la Universidad; la Universidad se defiende; no pasarán”, mientras sosteníamos una pancarta, y es cuando la seguridad privada de Espinosa de los Monteros llega intentando romper la concentración.

Es una técnica que utiliza la extrema derecha en concentraciones de este estilo, lo vimos, también, en la Universidad de Granada en una concentración pacífica, con motivo de la presencia de Macarena Olona. La extrema derecha utiliza sus mecanismos para agredir a estudiantes e introducir a infiltrados para que haya cargas policiales y demás.

En el Campus de Somosaguas, lo que demuestra que no hubo violencia, es que no hubo solicitudes de identificación por parte de la Policía presente, ni detención alguna in situ. Es una pregunta que nos hacemos, si tan violentos éramos, como dicen, la Policía tendría que haber actuado, pero no fue así, porque, realmente, fue una concentración, ya digo, totalmente pacífica.

LQS: ¿Y no hubo denuncias por vuestra parte?

CL: Simplemente fue un momento de tensión, entre estudiantes antifascistas y miembros muy vinculados a la extrema derecha, que nos encontramos en el mismo sitio.

Y la tensión simplemente vino por eso, porque, a pesar de que la Facultad había prohibido ese acto, a pesar de que les dijeron que no entraran, que lo hicieran en otro día, en otra hora, decidieron que no, porque lo que querían era esto, querían la provocación y querían conseguir la imagen de ser unas víctimas, pero realmente no fue así.

Los jóvenes, que conocemos la Historia de este país, no vamos a permitir que algunos pretendan hacernos retroceder en el reloj de la Historia.

LQS: Llama la atención que, aparte de los representantes de las dos organizaciones estudiantiles, se acuse a un trabajador de la Universidad? ¿Por qué a ese trabajador en concreto?

CL: Pues porque estaba ahí. Creemos que han hecho la denuncia en base a vídeos que han visto en redes sociales, en los que habrán identificado a este trabajador, ya digo, porque hemos sido citados siete, pero en la concentración había centenares de personas.

La sensación es la de que se quiere poner en marcha un proceso policial y judicial, un montaje para, también, criminalizar al movimiento estudiantil, porque hemos sido siete, pero podrían haber sido otras personas de las cientos presentes en esa concentración.

Pensamos que, también, se trata de introducir el miedo, de mandar un mensaje, de decir: mira, si luchas contra la extrema derecha, si te movilizas en la facultad en contra de los recortes, en contra de las privatizaciones que, ahora, con la nueva Ley de Universidades, quieren imponer, pues eso es lo que te va a pasar, que puedes acabar detenido, y con un juicio por delante.

LQS: Ahora mismo, después de la detención de la que fuisteis víctimas, ¿cómo están las cosas?

CL: Estamos esperando la citación. Ya sabéis que muchas veces tardan mucho tiempo.

Ahora se abre todo un proceso donde supongo que vamos a ser citados, tanto los siete denunciados, como testigos de los denunciantes y demás, y que iremos a juicio, pero con las experiencias de los casos de los 6 de Zaragoza, de Pablo Hasél, etc., la tramitación puede demorarse años. Depende un poco, también, de la prisa que se quieran dar, porque ha sido un tema bastante mediático, en el sentido de que ha tenido mucho impacto.

Hay mucha memoria antifascista en este país y cuando escuchas que a siete estudiantes les pueden caer años de cárcel, porque eso es lo que conlleva el delito de odio, por haber protestado contra la extrema derecha, pues, evidentemente, la gente se plantea ¿cómo vamos a permitir que esto suceda?

LQS: ¿Disponéis de representación legal?

CL: Sí, tenemos abogados que nos representan.

LQS: Además, habéis iniciado una campaña en redes ayer, con enlaces en X (antiguoTwitter), Instagram, etc. ¿En qué consiste la campaña exactamente?

CL: Hemos titulado la campaña “Los 7 de Somosaguas”.

Lo que queremos es que esta injusticia llegue a conocerse en todos los rincones del Estado y que todo el mundo sepa lo que, realmente, sucedió ese 13 de febrero en Somosaguas.

Es una campaña que hemos impulsado, conjuntamente, desde el Sindicato de Estudiantes y Contracorriente. Hemos organizado, además, una plataforma de solidaridad. La campaña incluirá la difusión, vamos a sacar miles de hojas para llenar, no solo Madrid, sino todos los rincones del país que podamos, con un manifiesto unitario, que hemos escrito, para que todo el mundo lo pueda leer, difundir y firmar. El miércoles, en apenas 8 horas, recogimos casi 2.000 firmas, o sea que está habiendo una solidaridad brutal. Han firmado, entre otras, personas como la Secretaria General de Podemos, Francho Aijón, padre de uno de los 6 de Zaragoza, Pamela Valenciano, etc., también delegados sindicales, organizaciones, etc. La verdad es que estamos muy agradecidas.

LQS: Se puede firmar, según he visto, a título particular y/o como organización.

CL: Exacto, cuando te metes en la web: https://7desomosaguas.info/, hay un apartado, abajo, en el que puedes firmar como particular y/o como colectivo.

Animamos a toda la gente, que, si estáis organizados, firméis como vuestra organización y, también. como personas individuales.

Además, se puede decidir si quieres que tu nombre aparezca o no, pero la firma, aunque el nombre no aparezca, ¿os sirve a todos los efectos?

Exacto, si hay gente que quiere que no aparezca su nombre por lo que sea, a nosotros nos viene bien porque, también, llevamos un contador de todos los apoyos recibidos. Entendemos los motivos personales por los que igual haya gente que no quiera que aparezcan sus datos, pero la firma, de todas maneras, será bienvenida y bien recibida.

LQS: ¿Y hasta qué fecha lo vais a mantener?

CL: Nuestra intención es mantenerlo sostenidamente en el tiempo, porque no sabemos cuándo nos van a citar a declarar, cuándo va a ser el juicio, para que se vea que hay mucha gente que está en contra de esta injusticia, y que pide que se archive el caso. La recogida de firmas es algo muy importante. Vamos a estar en todas las manifestaciones recogiendo firmas, hablando con todo el mundo y, también, queremos impulsar toda una serie de actos públicos en diferentes zonas, poniéndonos en contacto con personas represaliadas de otros lugares, entre los casos más emblemáticos: los 6 de Zaragoza, las 6 de la Suiza, Pablo Hasél. Estos son los más conocidos, pero, realmente, hay miles de activistas, miles de sindicalistas, personas organizadas que, por poner un tuit, ir a una manifestación, manifestarse contra la extrema derecha, tienen abiertos casos judiciales también.

LQS: ¿Crees que el conjunto de normas, que se conoce como ley Mordaza, influye en esta situación que se está produciendo en vuestro caso y en los que has citado?

CL: Totalmente, sí.

De hecho, cuando vives una situación así, te planteas, en primer lugar, cómo es posible que la extrema derecha tenga esta impunidad para denunciar y para organizar montajes de este tipo, pero lo segundo que te viene a la cabeza es que esto está sucediendo bajo un gobierno del PSOE y Sumar, que se dice un gobierno progresista, que lleva años repitiendo que va a derogar la ley Mordaza, y la ley Mordaza y la persecución contra los militantes de la izquierda continúan ahí.

Por otra parte, sigue sin haber una depuración del aparato del Estado.

Cuando escuchamos al ministro Marlaska decir que, ahora, la Guardia Civil y la Policía Nacional van a poner en marcha unidades especiales para luchar contra el delito de odio, lo que pensamos es que ese delito de odio ha sido algo inventado para nosotros, para la izquierda, porque no ha habido alguien, o muy pocos casos, de la extrema derecha que haya sido acusado por delitos de odio. El delito de odio, siempre, le toca a la izquierda, a Willy Toledo, en fin, a todos estos luchadores.

También decimos que cómo es posible que no hayan indultado a los 6 de Zaragoza ¿Qué pasa con este Gobierno?¿Por qué está actuando de esta manera? ¿No se dan cuenta de que es así como, precisamente, se pone una alfombra roja para que la extrema derecha continúe avanzando? Si no se les frena realmente, pues lo que hacen es utilizar todos los mecanismos, que tienen a su alcance, para seguir persiguiéndonos, entonces, claro, es una vergüenza que la ley Mordaza continúe ahí, que el Gobierno tan progresista actúe de esta manera. El Gobierno muchas veces habla de antifascismo, de tener una política antifascista consecuente, y lo que se está permitiendo es lo contrario, que la extrema derecha se envalentone.

LQS: Esta situación me recuerda la lucha estudiantil al final del franquismo. Se me ocurre que las organizaciones integradas por personas que, en aquel momento, fueron víctimas, llevadas a la DGS, torturadas son organizaciones que, ahora mismo, os apoyarán.

CL: Sí, además que estamos muy agradecidas. En el Sindicato de Estudiantes, siempre, lo decimos, pues ninguno hemos vivido lo que fue el Franquismo, ni la Transición, pero aprendemos mucho escuchando a todos los colectivos que sí lo vivisteis y que sí que luchasteis en esos momentos, y claro, cuando escuchas a tus padres, a tus abuelos hablar de esa época, hay muchas cosas que te recuerdan, no quiero decir que sea lo mismo, ni mucho menos, precisamente porque luchasteis mucho, ahora tenemos toda una serie de libertades democráticas que antes no se tenían, pero hay toda una serie de paralelismos.

Estamos muy agradecidas a las organizaciones en defensa de la Memoria Histórica, que son, también, para nosotras muy importantes, para que, ahora, toda una nueva generación conozca lo que realmente fue la lucha contra el Fascismo, qué fue realmente la Transición y no este mito que nos han contado, que, realmente, sigue siendo un tabú hablar de eso en muchas ocasiones, a fin de que se pueda conocer aprender de todo lo que vosotros luchasteis, que es muy inspirador.

LQS: Muchas gracias Coral. Si quieres añadir algo.

CL: Sobre todo quiero compartir la idea de que no podemos permitir que nos introduzcan el miedo, porque eso es algo que es una estrategia

política también, la de hacer que los jóvenes sientan miedo, o de que los trabajadores, los pensionistas, en fin, la clase trabajadora, sientan que son poco, que no tienen fuerza, todo eso creo que es algo con lo que se tiene que batallar de una forma consciente, de decir, no, no vamos a permitir ni que este caso, ni muchos otros, nos encarcelen en el miedo y, también, decir que si se han pensado que con casos así nos van a hacer menos antifascistas, pues es que no conocen nada la Historia, no del sindicato de estudiantes, sino del movimiento obrero, de la juventud en general.

Mucho ánimo y en LoQueSomos.org seguimos a vuestra disposición.

* Miembro del colectivo editorial LoQueSomos.

