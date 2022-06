Crónicas kurdas: encuentro con las Juventudes Revolucionarias

Crónicas Kurdas

Por Agencia Mp3*. LQSomos.

Como último encuentro previa finalización de las I Brigadas Internacionales en Solidaridad con el Pueblo de Kurdistan, éstas han tenido diferentes reuniones con la delegación de las Juventudes Revolucionarias de Kurdistan en Suleymaniyeh (Kurdistan —sur— KRG, Iraq).

Las compañeras jóvenes han explicado la dificultad de crear políticas que difieran o estén en contra del Gobierno regional, en que el clan de la familia Barzani lleva anclado más de treinta años con un perfil que se define por la absoluta “bajada de pantalones” a los intereses del fascismo y terrorismo turco, ligado este a los intereses de la organización terrorista atlántica norte.

“Hacer esta reunión en Erbil, a tan solo 100 kilómetros de donde estamos sentadas, es imposible. Además, somos muchas quienes continuamos teniendo a nuestros seres más queridos allí, y desde años atrás, con la experiencia de otras compañeras, vemos cómo sufrimos una persecución política allá donde nos movemos. En materia universitaria y profesional, es igual: queremos estudiar en casa y sin embargo, trabajos a los que nos vemos suficientemente capacitadas a desarrollar, son inmediatamente vetados debido a la represión que vivimos en la capital”, comentan.

Desde la juventud, ven que la vía ocupacional occidental se cuela ampliamente en todos los aspectos sociales y culturales. Si desde la entrada del Islam hasta el recorrido del Imperio Otomano, las tradiciones islámicas han borrado casi por completo los vestigios culturales y religiosos en la vida de los hombres y las mujeres kurdas; el modelo de vida capitalista ha tomado las riendas de esa propaganda que cae sobre la población como la venta de un modelo al más propio sueño americano. Las jóvenes explican su trabajo para contrarrestar las abatidas imperialistas y la construcción de un orgullo ciudadano en base a herramientas oriundas. Nos explican que no se lucha para que se dejen de estudiar lenguas o literaturas extranjeras, puesto que son herramientas de conocimiento; se lucha para parar el bombardeo propagandístico que crea una irreal y turbia imagen en el imaginario colectivo, basado en la proyección de mayor comodidad y mayor cumplimiento de sueños por el abastecimiento de riquezas personales.

“Desde el laicismo, queremos romper también el estigma de hacer llegar a los y las jóvenes que, si luchamos contra la deriva de invasión imperialista americana, no es para traer de nuevo la imposición de valores ligados al islam; sino todo lo contrario: romper también ellos.”

Argumentan que las primeras poblaciones kurdas datadas tras investigaciones arqueológicas, se remontan a 7000 años antes de la era cristiana. Hay un peso cultural muy fuerte y no queremos que desaparezca. La era tecnológica es un avance de las comunicaciones en las que se puede trabajar y conseguir grandes hitos. “No queremos borrar la huella comunicativa de las posibilidades que nos ofrece la tecnología; luchamos para que los modelos procedentes de América no sean los únicos que nos impongan. Salir a la calle y encontrar cadenas de ropa y comida americana no es el único cáncer; la enfermedad es la metástasis de ver doblegadas nuestras insignias culturales por la llegada y transformación a lo absolutamente artificioso desde nuestros propios elementos cotidianos”.

Una vez fuera de la reunión, durante las despedidas y recordando las primeras líneas y párrafos del artículo, el compañero a quien le agradecemos encarecidamente su traducción, muestra un triste semblante al recordar que no pudo despedirse de su abuelo y piensa que si no hay un giro político en el sur de Kurdistán, comenta apenado, no creé poder volver a ver a su abuela, ya anciana.

* Brigadas Internacionales de Solidaridad con el Pueblo de Rojavâ. Vía Albar Arraitz San Martín, participante en la Brigada de Solidaridad

– Crónicas Kurdas, con un clic aquí

– Kurdistán en LoQueSomos

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos