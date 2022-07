Crónicas kurdas. Voluntari@s en Rojava: continuar, volver

Crónicas kurdas

Por Albar Arraitz San Martín*. LQSomos.

Del 6 al 25 de junio, treinta y un internacionales de ocho diferentes Estados participaron en las Primeras Brigadas Internacionales de trabajo y solidaridad con el Pueblo Kurdo de Rojavâ; también conocida como la Federación del Norte y Este de Siria.

Desafortunadamente, la Brigada no consiguió entrar debido al bloqueo impuesto desde el Gobierno regional del Kurdistan iraquí, en colaboración con el régimen fascista turco, que tiene como objetivo ahogar a la población de la región mientras se consolida el avance ocupacional, al cual se dio luz verde en Madrid la semana del 23 al 30 de junio durante la última cumbre de la OTAN. Por lo que diferentes objetivos de erradicación intencionados por el genocida Erdogán están cobrando forma en las poblaciones al límite de las estatales fronteras. Estos crímenes se consolidan impunemente gracias al beneplácito de la administración Barzani; quien deja su espacio aéreo para asesinar a su ciudadanía, como pasó la pasada semana cuando un dron asesinó al vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, Ferhad Dêrik.

Por ello, hacemos el llamamiento a la participación en la siguiente Brigada; la cual tendrá lugar a mitades del mes de julio. Con ello, pedimos accionar las más potentes herramientas políticas y mediáticas. Una presencia de enlaces directos con líneas periodísticas de amplia repercusión conjuntamente a la petición hacia partidos y organizaciones políticas, sociales y sindicales para activar vías de observación y que el potencial informativo de denuncia y criminalización hacia este sofocante e insoportable embargo.

In just some days the next International Working Brigades will start to confront the illegal embargo that is forced upon #Rojava.

For more Information and registration see:https://t.co/0dbEP05IEA pic.twitter.com/RNh8DvH565

— Internationalist Commune of Rojava (@CommuneInt) June 29, 2022