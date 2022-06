Cuatro meses del secuestro del ciudadano Pablo González

Por Cecilia Remis. LQSomos.

Ayer, martes 29, se cumplieron cuatro meses del secuestro-detención-incomunicación del periodista Pablo González, de nacionalidad española, cuando ejercía su profesión en Polonia, otro país de la Unión Europea, países en los que se supone que se respetan los Derechos Humanos, la presunción de inocencia, la defensa de la Libertad de Comunicación y el Derecho a la información… retoricas.

El lunes 28, acudían al Parlamento Vasco la pareja, Oihana Goiriena, y el abogado de Pablo, Gonzalo Boye, para comparecer ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Gasteiz, donde han dado cuesta de esta situación.

“Está incomunicado, o medio incomunicado, porque, pese a que no está incomunicado de forma oficial, en la práctica sí que lo está”, declaraba Oihana Goiriena, que también alertaba de que las autoridades polacas le han obligado a justificar los motivos por los que quiere hablar con Pablo.

Por su parte, Gonzalo Boye señalaba que la situación de Pablo González “no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la Unión Europea para considerarlo un proceso con las debidas garantías… Y vemos una falta de interés y de preocupación por parte del Gobierno español”. También recordaba que “En ningún momento le hemos podido visitar, no hemos podido hablar con él, no hemos podido recibir una carta en la que nos explique algo, ni nosotros nos atrevemos a enviarle una carta sobre la estrategia jurídica. La situación es no solo anómala, sino que está fuera del marco de la UE”, detallaba ante los parlamentarios en la Comisión.

Hoy jueves 30, varios parlamentarios se han concentrado al mediodía a las puertas del Congreso en la Carrera de San Jerónimo, para expresar su solidaridad con Pablo González, y manifestar su queja de que el gobierno español no haya tomado ninguna medida a su favor.

Y toda esta situación sigue así después de cuatro meses en un país de la Unión Europea, se puede llamar a esto ¿detención?, mejor lo dejamos en “secuestro”.

Y del gobierno español ¿esperamos algo?, después de cuatro meses con este escenario tan dantesco cuesta creer que esté dispuesto a tomar alguna medida en defensa de Pablo, de momento abandono total.

