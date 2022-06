Datos elecciones (Andalucía)

Por Legná Ed Al Zurc. LQSomos.

La IZQUIERDA no sabe y/o NO aplica la… “ingeniería electoral”:

Vox………………………. 493.909 (13%)… 14 +2

Por Andalucía.*…….. 281.619 (8%)……. 5 +5

Adelante Andalucía* 167.907 (5%)……. 2 -15

Sin sinergia electoral 449.526 ………………… 7

NO APRENDEMOS: ¡”El pueblo desunido, siempre será vencido”!

* (En recuerdo de “ni caso” a Anguita y en homenaje a Gordillo y al pueblo de Marinaleda)

Nota: En todos los “abanicos” electorales -enviados por los aparatos electorales del Estado y de la Junta Andaluza y reproducidos por TODOS los Medios de Comunicación-, salen situados de más diputados a menos y NO de izquierda a derecha… A dar exclusividad a tos aspectos cuantitativos y NO a los cualitativos se une un “truco” visual más… Para colmo, “Por Andalucía” NO sale con el color rojo bermellón / carmesí; ni tan siquiera con el “morado” republicano / feminista / podemita; sino con un verde olivo…descafeinado.

Otras notas del autor

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos