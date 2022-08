De tapadillo: el gobierno paga las autopistas del pelotazo Aguirre

De tapadillo

Por Selodi Gasan Adie. LQSomos.

Trampas filibusteras en el nuevo decreto de medidas energéticas

El Gobierno oculta diversos temas en el decreto de ahorro energético que debe aprobarse el próximo jueves. Así de tapadillo, para que pase desapercibido, por ejemplo, se incluye facilitar el pago por el rescate de las autopistas de Madrid. También existe una partida de 1.360 millones de euros que irán a parar a las eléctricas, sin más especificaciones. No se especifica dónde va ese dinero y si se destinará al oligopolio, tampoco se especifica de dónde sale.

El decreto que debe aprobarse este próximo jueves 25, en el Congreso de los Diputados tiene un artículo muy surrealista en el que muy sutilmente se modifica la ley de presupuestos de 2021 para que el Estado acabe pagando el fracaso de las famosas autopistas (Esperanza Aguirre for ever) radiales de Madrid que no tenían coches que pasaran por allí y eran descaradamente innecesarias, un pelotazo para las constructoras. Ahora el gobierno español pagará muy amablemente los millones de euros a las empresas que las construyeron, dicho más claro, se paga con el dinero de todos, dinero público, eso sí sutilmente, con nocturnidad y alevosía. Hablamos de una cifra, ¡Ojo! con la crisis y con el supuesto ahorro, en torno a los 4.500 millones de euros, cantidades indecentes de dinero público para pagar a las constructoras el fracaso de sus autopistas.

Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial, OHL, Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi, Europistas, Budimex, Globalvía y Ploder, entre otras, vuelven a estar de fiesta.

Sorprende ¿O no?, que el gobierno que habla de transparencia, oculte este tipo de decisiones que no tienen nada que ver con las medidas energéticas que anuncian a “bombo y platillo”.

La setmana que ve a Madrid es vota un reial decret “de medidas energéticas” en el que ens colen facilitar el rescat de les autopistes de Madrid i 1360M€ pel sector elèctric.

Li explico això i em pregunta “qué van a votar?”

🫤🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/r14Oxs1anH — Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) August 19, 2022



