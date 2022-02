Del “Silenci… rebel·leu-vos” (2018) al “Silenci… plantem cara” (2022)

Leticia Palacios*. LQSomos.

Nosaltres, com a part del Poble, que hauríem de ser els veritables protagonistes de l’esdevenir del nostre país, després de tot el que ha anat succeint en els últims deu o dotze anys, ens sentim disgustats, venuts, estafats domesticats i silenciats, pel que han fet i fan els nostres representants polítics així com pel que han deixat de fer

De lunes a viernes de 10 a 14 h frente al Parlament de Catalunya

Inspirados en la frase de Martin Luther King: “Lo que más me preocupa no es el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”, el colectivo del “Silenci” iniciamos nuestro camino el 11 de junio de 2018 con la acción: “Silenci… rebel·leu-vos”, que se llevó a cabo frente al Palau de Justícia de Tarragona hasta octubre de 2019. Eran cinco horas de permanencia diaria, con media hora de “silencio estricto” a partir de las 12 h. Se trataba de una interpelación, aún vigente, a la sociedad en general, pero dirigida a los jueces, fiscales y cuerpos policiales en particular, a quienes se pedía que se rebelaran contra la injusticia que supuso la violencia ejercida el 1 de octubre y los posteriores procesos judiciales. Y en días señalados como el 1 de octubre, cada año, nuestro “Silenci Rebel·leu-vos… itinerante” aún lleva nuestra acción, año tras año, frente al Palau de Justícia, la Comisaría de la Policía Nacional, la Comisaría de la Guardia Civil y la Comissaria dels Mossos d’Esquadra.

El 19 de diciembre de 2018 también trasladamos a Madrid nuestra protesta pacífica y no violenta y nos presentamos en el Tribunal Supremo, donde entregamos una carta dirigida al Sr. Pablo Llarena y otra al Sr. Manuel Marchena. También irrumpimos con nuestros carteles reivindicativos en el Congreso y en el Senado y entregamos sendas cartas a los presidentes del Congreso de los Diputados, de la Cámara del Senado y del Tribunal Constitucional, en las que les pedíamos valor y toma de conciencia además de su posicionamiento, para resolver el conflicto. Hay que decir que el colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir se solidarizó con nosotros y nos acompañó durante toda la acción.

Sin dejar la acción frente al Palau de Justícia de Tarragona y volviendo a contar con la solidaridad y la ayuda logística de Madrileños por el Derecho a Decidir, el 12 de febrero de 2019, en el inicio del “juicio farsa” contra los presos políticos, decidimos trasladarnos a Madrid e iniciar la acción “Rebelaos” frente al Tribunal Supremo, cambiando ligeramente el formato para hacerlo coincidir con las vistas. El horario de la acción del Silenci en Madrid tenía una duración de 8 horas diarias, de 10 a 18 horas de forma presencial, con dos silencios estrictos de 12 a 12:30 y de 17 a 17:30 horas. Estuvimos presentes en Madrid, día tras día, durante los cuatro meses exactos que duró el juicio.

En Tarragona, una vez dictada la sentencia en octubre de 2019, dejamos la acción del Palau de Justícia e iniciamos una nueva: “Tornaré a desobeir… ho tornarem a fer”, con tres horas de presencia frente a la Subdelegación del Gobierno, en la Plaça Imperial Tàrraco, haciendo también a las 12 h en punto, 30 minutos de “silencio estricto”. Finalmente, las limitaciones de la pandemia nos obligan a dar por acabada la acción.

A pesar de las continuas limitaciones de la pandemia, una vez estabilizada la situación epidemiológica y teniendo en cuenta las lamentables actuaciones de los partidos políticos que, teóricamente, se han manifestado a favor del derecho a decidir o lo habían hecho en algún momento, entendimos que no podíamos quedarnos callados y siguiendo con la misma filosofía de la protesta pacífica y no violenta, el 3 de noviembre de 2021 presentamos una nueva acción “Silenci… Plantem cara” consistente en una “plantada” o protesta frente al Parlament de Catalunya, paseando continuamente, llevando nuestras reivindicaciones en forma de “hombre anuncio” con carteles delante y detrás, en los que figuran nuestras diversas reivindicaciones.

La filosofía de esta acción se basa en la plantada que Lluís Maria Xirinacs inició hace veinte años frente al Palau de la Generalitat. Desde el 1 de enero del año 2000, Xirinacs se pasó, en la Plaça Sant Jaume, doce horas ininterrumpidas, todos los días de la protesta hasta el 14 de abril de aquel año. Con esta acción-protesta, Xirinacs ya pedía en aquel momento que se constituyera la Assemblea dels Països Catalans para emprender la marcha hacia la independencia. Y su frase, que aún consideramos actual, y que ahora también hacemos nuestra, decía:

“PLANTÉMONOS, PLANTEMOS CARA AL DISGUSTO DIARIO DE VERNOS VENDIDOS, ESTAFADOS, DOMESTICADOS Y SILENCIADOS. LOS ÚNICOS PROTAGONISTAS SOMOS NOSOTROS: EL PUEBLO”.

Dicho de otra manera: Nosotros, como parte del Pueblo, que tendríamos que ser los verdaderos protagonistas del devenir de nuestro país, después de todo lo que ha pasado en los últimos diez o doce años, nos sentimos disgustados, vendidos, estafados, domesticados y silenciados por lo que han hecho y hacen nuestros representantes políticos, así como por lo que han dejado de hacer. Por ello, como respuesta a esta realidad, decidimos plantarles cara y decirles aquí, frente al Parlament de Catalunya, diariamente, lo que pensamos y lo que queremos. Lo hemos resumido en 4 objetivos o reivindicaciones que conforman, por decirlo de alguna manera, los cuatro mantras de nuestra acción.

1-Diputadas y diputados: Si no sois fieles al mandato del Pueblo, no sois dignos de representarnos.

Quienes han sido elegidos con un mandato concreto y no hablan por boca de los que los han elegido, o no respetan a las mayorías, además de poder defender a las minorías, no están siendo fieles a su compromiso de representar a los electores. Y precisamente por eso, viendo el comportamiento de la mayoría de diputadas y diputados, consideramos que no son dignos de representarnos. Por consiguiente, o bien las diputadas y diputados ejecutan el mandato del pueblo, asumiendo las consecuencias pertinentes, o que dimitan inmediatamente para dar paso a otras personas que estén dispuestas a asumir fielmente este mandato.

2-President y miembros del Govern: El Pueblo “no os da la palabra” para falsas mesas de diálogo.

En el Parlament de Catalunya, por parte de su Presidenta, con frecuencia se utiliza la pregunta-expresión “para qué me pide la palabra” cuando algún diputado quiere hablar o replicar puntualmente alguna cuestión. Entonces, según la explicación que da la diputada o el diputado en cuestión, la Presidenta hace sus consideraciones y le otorga o no la palabra, es decir, la posibilidad de hablar y dialogar.

Por tanto, ante lo que consideramos una “falsa” mesa de diálogo, donde ya se ha dicho que no se hablará, precisamente, de aquello para lo cual se ha constituido, o sea la Amnistía y la Independencia, entendemos que estamos ante un engaño tal, por parte de nuestros políticos, que por esta razón y utilizando la misma fórmula o expresión que se usa en el Parlament y a la que hacíamos referencia, les decimos claramente al President y a los miembros del Govern, que el pueblo “no les da la palabra”, o sea que no los autorizamos para hablar en una supuesta mesa de diálogo, que no es más que un engaño y donde se hablará de todo menos de lo que se tendría que hablar: de la Amnistía y de la Independencia.

3-ERC-JxCat-CUP-G-ECP-PSC: Estamos hartos de vuestras miserias

Desde Esquerra Republicana de Catalunya hasta el Partit dels Socialistes de Catalunya, pasando por Junts per Catalunya, la Candidatura d’Unitat Popular y EnComúPodem, todos estos partidos han dejado claro, ya sea actualmente o en algún momento, que defendían inequívocamente el Derecho a Decidir, cuando no que estaban directamente a favor de la Independencia. Dicho esto, ninguno de estos partidos, y decimos ninguno, se puede sentir libre de culpa de haber dejado al país dónde y como se encuentra actualmente. Y eso ha sido, básicamente, porque les han importado mucho más “sus miserias”, o sea sus “intereses de partido” y “sus intereses particulares” que las necesidades del pais, los intereses del pueblo o la voluntad de la ciudadanía.

4-Disolución BRIMO y ARRO. ¡Basta de criminalidad policial! Queremos una policía mentalmente equilibrada, protectora y pacificadora.

La Brimo (Brigada Mòbil) y las Arro (Àrees Regionals de Recursos Operatius) son cuerpos creados, en la práctica, únicamente con finalidades coercitivas para reprimir y agredir a los ciudadanos. Están formados por agentes que se presentan voluntariamente, lo que demuestra que les gusta precisamente ejercer esta represión y violencia contra la ciudadanía. Por eso, sumándonos a otras iniciativas en esta línea, reclamamos su inmediata disolución.

Llevar un arma encima e instrumentos pensados para la defensa, pero que con demasiada frecuencia se utilizan para agredir (porras, porras eléctricas, proyectiles de foam o pelotas de goma que pueden llegar a lesionar gravemente a los ciudadanos), o utilizar técnicas de inmovilización que pueden llegar a matar, como hemos visto con la técnica de presionar el cuello con la rodilla, cortando la respiración del inmovilizado, requeriría de una policía formada por personas extremadamente equilibradas mentalmente.

Entendemos que la proximidad de la policía tiene que dar seguridad a los ciudadanos, que tendrían que sentirse protegidos por el mero hecho de su presencia. Dar seguridad y protección al ciudadano tendrían que ser los principales “mantras” del cuerpo de policía. Pero, por el contrario, la ciudadanía se siente insegura, atemorizada y provocada con la sola presencia de cuerpos como la BRIMO y las ARRO.

Decimos No a una policía violenta como la que tenemos, queremos una policía cuya actuación se base, principalmente, en la mediación como forma de resolución de los conflictos. Y no se puede permitir que actos criminales, ejecutados por los propios agentes de la policía, no sean impedidos y denunciados por sus compañeros y superiores; ni perseguidos, incluso de oficio, por jueces y fiscales, ya que estas omisiones conforman por sí mismas ilícitos penales. Y es esta vergonzosa impunidad la que permite falsos atestados y montajes policiales que con demasiada frecuencia acaban en condenas a prisión o multas a ciudadanos inocentes.

En esta línea hemos hecho llegar un escrito con todo este conjunto de consideraciones, a la Presidenta y al resto de miembros de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial (CEMP) que tiene como objeto el análisis y la investigación de los mecanismos de control, evaluación e investigación de las actuaciones policiales, con la posibilidad de implantar mecanismos independientes de control y fiscalización de estas actuaciones; la revisión del modelo de orden público con la posibilidad de plantear cambios; la transparencia en la información y los datos por parte del Departament d’Interior y el análisis de las actuaciones de la división de información de los Mossos d’Esquadra y del seguimiento de activistas políticos y los mecanismos de control y fiscalización de las actuaciones policiales.

DINÁMICA DE LA ACCIÓN

El 3 de noviembre de 2021 comenzó nuestra permanencia frente al Parlament de Catalunya con estas reivindicaciones. Estábamos allí cada día desde las 10 de la mañana hasta las 13 h los días en que no había pleno. Los días que sí habia, que normalmente (pero no siempre) eran los martes, miércoles y jueves cada quince días, hacíamos el horario de 9 de la mañana a 13 h y por la tarde de 15 a 18 h.

Esto quiere decir que, en la misma línea de la campaña de Madrid cuando estábamos frente al Tribunal Supremo, la dinámica de la acción no la marcábamos nosotros, sino que venía determinada, en buena medida, por el desarrollo de las sesiones parlamentarias. Y cada día, procedíamos como siempre, a hacer un silencio estricto puntualmente a las 12 h y hasta las 12:30 h y las tardes que había pleno, hacíamos un segundo silencio estricto desde las 17 hasta las 17:30 h, mientras que esos días la acción acababa a las 18 h.

Aprovechando la parada de la actividad durante las fiestas de Navidad, el colectivo decidió hacer una reflexión y valoración de la acción y viendo la dificultad de seguir la dinámica de la actividad del Parlament, que con frecuencia cambiaba de un día para otro, llegamos a la conclusión de que lo mejor sería fijar invariable el horario de la acción y se acordó que fuera de 10 a 14 h, independientemente de las sesiones, comisiones y del resto de la actividad del Parlament.

Por otra parte, para entender la acción tenemos que tener en cuenta la actitud de gran parte de los Diputados, así como de los Consellers miembros del Govern y especialmente del President de la Generalitat, de ignorar de forma descarada la acción que se estaba llevando a cabo frente a las puertas del Parlament; así como actitudes, como las de la propia presidenta del Parlament y algunos Diputados que, pese a las buenas formas, son también criticables, pues no tienen otra pretensión que la de absorber la acción, haciendo que forme parte del paisaje o entorno del Parlament (creemos que podemos hacer esta afirmación ya que, exceptuando las buenas formas, que agradecemos, no han mostrado ningún interés en entrar en un debate sobre el fondo de nuestras críticas y reivindicaciones).

Por ello, después de la reflexión y la valoración de esta cuestión; y, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, que ponen en entredicho tanto la honorabilidad como la honestidad y el propio comportamiento interesado de todos y todas las diputadas, especialmente por el silencio generalizado respecto de beneficios económicos más que cuestionables y que demuestran la inexistencia de la transparencia que sería exigible a una institución como el Parlament de Catalunya, hemos creído necesario dar paso a otras críticas y reivindicaciones en nuestra acción, que se sumarán a las ya existentes.

La acción queda abierta a quien quiera participar, de lunes a viernes de 10 a 14 h frente al Parlament de Catalunya. Por tanto, están invitados todos los ciudadanos que puedan y quieran acompañarnos y que compartan las reivindicaciones a las que hemos hecho referencia.

Dirigimos especialmente este llamamiento, como es lógico, a la ciudadanía de Barcelona por razones de proximidad, pero también a todos aquellos que quieran hacer el esfuerzo de desplazarse, como hacemos nosotros mismos diariamente desde Tarragona.

30 de enero de 2022

74 aniversario del asesinato de Gandhi.

* Traducido para LoQueSomos por Leticia Palacios

Nota original del colectivo Silenci

Silenci en LoQueSomos

