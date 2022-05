¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 2 – 8 mayo

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– «Mi teléfono fue espiado con Pegasus»

Entrevista a Jon Iñarritu, senador de EH Bildu, con motivo del espionaje político a líderes independentista. El teléfono de Jon fue infectado por Pegasus y su información comprometida. Pegasus en LQSomos

– Critican visita de Josep Borrell a América Latina al afirmar que busca alinear la región con la OTAN

Panamá. La presencia del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se suma a la del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, con el único objetivo de alinear a la región con las políticas de la OTAN y Washington. Además, la prensa panameña destacó cómo el político español justifica todas las medidas de la alianza atlántica pese a que en sus inicios criticaba su existencia. La OTAN también se expande hacia el oeste

– Donde está Inna Afinogenova y qué le pasó

Recibí muchos comentarios de los que seguían mi trabajo sobre mi actual paradero. No desaparecí, pero cambió todo. Aquí se lo cuento…

Conversación sin pelos en la lengua con Alvaro Leyva Durán, llena de datos de nuestra historia reciente, claves para entender el golpe de estado técnico que sufre Colombia actualmente… ¿Llegará Gustavo Petro a las presidenciales del domingo 29 de Mayo?

– Dificultades para transitar de una política de excepcionalidad a una penitenciaria ordinaria

Diez años después de la Declaración de Aiete, la excepcionalidad en las cárceles para los presos de motivación política sigue siendo una realidad que se mantiene. Así lo han constatado Amaia Izko, Rafael Sainz de Rozas y Libertad Francés en una mesa redonda organizada en Iruñea por el Foro Social.

– La condena abierta del bloqueo de EEUU a Cuba por la Comisión Europea es un avance importante

Al habla con Rocío Raya, la presidenta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí. Esta entidad, con el apoyo de un centenar de personas y entidades solidarias europeas, envió hace casi dos años a la Comisión Europea una petición en relación a Cuba y al bloqueo que sufre por parte de EEUU. Y acaban de recibir contestación.

– «Apoyando la propuesta marroquí para el Sahara, España abandona la legalidad internacional»

Abdulah Arabi es el Delegado del Frente Polisario en el Estado español, y atiende a Ahotsa durante su visita a Nafarroa. Considera que el apoyo de Pedro Sanchez a la propuesta marroquí de autonomía para el Sahara es un giro radical en su política y que no se ve respaldada ni por parte de su Gobierno ni por el resto de fuerzas políticas. Mientras, la guerra continua en el Sahara. Arabi dice que Marruecos incrementa la represión en los territorios ocupados y agradece la solidaridad desde Euskal Herria.

– Jóvenes indígenas desafían la desinformación en Guatemala

Jóvenes indígenas de zonas rurales de Guatemala se convierten en transmisores de Alfabetización Mediática e Informacional para ayudar a combatir la desinformación en sus comunidades. ¡Acompáñanos en este viaje!



– Presentación de la revista francesa L’idée Libre 336. Especial La España Rojinegra

Presentación en la sede de la FAL el número 336 de la revista L’idée Libre. Se trata de una edición muy especial, dedicada a La España Rojinegra. En este número diferentes historiadores e investigadoras abordan la Revolución Social y la huella que ha tenido el anarquismo en nuestro territorio. Respaldando el acto estuvieron Mónica Jornet, Pascual González, Mariángeles, Julián Vadillo, Juan Pablo Calero y Ana Sigüenza.

– Video recopilatori de CAMDE-PV

Una recopilació d’algunes de les activitats més importants realitzades per la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencia. Agraim la cessió d’imatges grabades en format domèstic, les fotografíes, així com la música de Joanjo Bosk, que ens han permés fer aquest video de cara als Premis per la Llibretat 2022.

– La justicia considera nulo el desalojo de La Ingobernable por parte del Ayuntamiento de Madrid

El Tribunal Supremo ratifica que el desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable de Madrid fue ilegal. Martínez Almeida ya estaba al frente de la Alcaldía. Entonces se vanaglorió públicamente de su decisión y, de hecho, llamó “caras” a quienes habían dado uso a un edificio que estaba sin vida alguna desde hacía años. Era el segundo desalojo, unos meses antes fue el turno de La Dragona, en el barrio de La Elipa… #AlmeidaDesalojoIlegal

