¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 17- 23 julio

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo.

– Illa da Memoria 2022

Voltamos a Illa da Memoria para lembrar as represariadas e caidos pola senraón da barbarie franquista. Unha mención especial as guerrilleiras e guerrilleiros que mativeron vivo o espiritu democrático nos anos máis escuros da historia do nosos país… Lembranza e homenaxe á guerrilla galega

– Palabras de Moima Abdesalam ante la IS

Moima Abdesalam, la representante del Frente Polisario en Suiza y las Naciones Unidas en Ginebra, habla muy claro ante el Consejo de la Internacional Socialista (IS) celebrado en Ginebra el 7 de julio, sobran comentarios…

– La II Brigada de Solidaridad con Rojavâ ya está en el Kurdistán

El 13 de julio, un grupo de voluntarios de diferentes rincones del mundo han respondido al llamado de la Segunda Brigada de Trabajo, lanzada por la Red Solidaria de Kurdistán para la Amistad Internacionalista. Nosotras los seguimos contando todo desde el terreno en Crónicas Kurdas

– Se conforma el Congreso en Colombia y Petro cuenta con mayoría

El Congreso colombiano ya está conformado y, pese a haber oposición, esta será mínima con 32 curules de los 296 disponibles entre el Senado y la Cámara de Representantes. Aun así, Álvaro Uribe se proclamó opositor al nuevo Gobierno, algo que también lo hizo el expresidenciable Rodolfo Hernández. El próximo paso será la investidura como presidente de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto, dando un giro histórico a la izquierda en Colombia: El gobierno de transición de Gustavo Petro

– Coronel Richard Black “Ucrania ha perdido la guerra”

Conferencia en línea del Instituto Internacional Schiller, del Coronel Richard Black, retirado, ex jefe de la División de Derecho Penal del Ejército de los EEUU en el Pentágono y exsenador del estado de Virginia, entre muchas perlas nos deja: “Ucrania ha perdido la guerra” o “EEUU usa a Al Qaeda/Daesh en Siria”… que es lo mismo que hacen en Ucrania con los nazis.

– El progreso en Cuba medido en «Lamborghinis»

Un repaso a la fallida campaña proyanki en redes sociales #Cubaparalacalle y el éxito de su réplica revolucionaria #Cubaesamor, y las «amenazas» de demandas judiciales contra Cubainformación por su trabajo «Spanish pijas in Cuba», que desnuda la ignorancia, el analfabetismo político, el clasismo y pensamiento neocolonial de Rosa Martorell, Laura Méndez y otras influencers de la derecha española, entre otros asuntos. Todo a partir de ingeniosos tuits tomados de la red del pajarito azul nada neutral cuando de la desestabilización de países «no amigos» del Gobierno de EEUU -como Cuba- se trata.

– “Nos dividen las fronteras, pero bajo la piel somos sangre, somos hueso, somos personas”

Dadila Argueta es una defensora ambiental y feminista que tuvo que huir de Honduras tras ser amenazada por su activismo en defensa del río Guapinol, afectado por un proyecto extractivista. Ahorsa reside en Euskal Herria, en Artea, y desde aquí continua con su lucha en favor de las personas que defienden la tierra y de aquellas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen en busca de una vida mejor. Participa en la Caravana Mugak Zabalduz que recorre los Pirineos y los Alpes.

– Santiago Matamoros, pasado y presente de un mito medieval

Aunque abiertamente cuestionado ya desde el siglo XVIII, la idea del Apóstol guerrero experimentó una nueva recontextualización en el marco del proceso de construcción nacional que se desarrolla durante el siglo XIX y que historiográficamente se vertebra en torno al paradigma de la Reconquista

– Luis Pastor – Vamos juntos

Un joven Luis Pastor nos regalaba esta canción incluida en su LP “Vallecas”, corría 1976, y esta letra de Mario Benedetti musicada por el cantautor vallecano acompañó muchas luchas y marchas de calle, y también fue cantada en los momentos de encuentro y amistad entre toda una generación que hizo bandera con su música. Luis siempre ha sido generoso, lo es, y ha puesto su música al servicio de cientos de causas justas y solidarias…

