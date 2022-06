¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 20-26 junio

Redacción. LQSomos.

– 37 (De momento) inmigrantes asesinados en la valla de Melilla

“Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, han elogiado la cooperación de la gendarmería de Marruecos para frenar el numeroso salto a la valla de Melilla… El jefe del Ejecutivo se ha referido a la Guardia Civil y también ha destacado su labor por la integridad territorial de España”. Nosotras no tenemos palabras… Masacre de Melilla: convocatorias, comunicados ¡Mucha rabia!

– En el Día Mundial de las Personas Refugiadas…

Y siguiendo con el mismo tema que el vídeo anterior… El lunes, 20 de junio, se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una fecha que sirve para recordar que en la actualidad existen más de cien millones de personas desplazadas de manera forzada. Amnistía Internacional ha denunciado las políticas cada vez más restrictivas de la Unión Europea para proteger a las personas que huyen de persecución… España: doble rasero con las personas refugiadas

– Florentino Pérez: el poder del palco

Surgido al calor de la pequeña burguesía franquista y del aprendizaje de una carrera política frustrada, Florentino Pérez se ha erigido como uno de los máximos exponentes de la oligarquía española. Su imperio, construido sobre dos patas principales: ACS y Real Madrid —hormigón y fútbol—, lo forman un patrimonio de unos 2.000 millones de euros y una empresa con más de 100 filiales en paraísos fiscales que aparece en las tramas de corrupción Gürtel, Púnica, Lezo del PP, tres por ciento de CiU y que ha financiado las fundaciones FAES de Aznar y Pablo Iglesias del PSOE. Os dejamos el vídeo de la presentación en Madrid con el autor, aunque antes de ¡dentro vídeo! Os recomendamos la lectura de Biografía no autorizada

– Al hilo de la elecciones andaluzas, de mayorías y minorías

La Ley Electoral, fue otro “apañito” que pactaron los franquistas con los partidos de la Transición para alternarse el gobierno. Una ley singular, que no existe en el resto de países europeos. En el vídeo lo cuenta el magistrado Joaquim Bosh (desde el minuto 37:05), y si os apetece antes os sugerimos esta lectura: Andalucía, cuando la Abstención expresa el Desamparo de los más pobres

– Charla “los olvidos de la Transición” en Aranjuez

El sábado 18 de junio tuvo lugar una charla sobre los olvidos de la transición, organizada por la CNT de Aranjuez con la colaboración del Centro Social Okupado “La Karola” y apoyada por La Comuna, asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista. Participaron: Javier Almazán, Pablo Mayoral y Manuel Ruiz en nombre de La Comuna y el Colectivo de Olvidados de la Transición (COT)… ¿Las víctimas de qué terrorismo?

– Colombia celebró elección de Petro y Francia ¡Como nunca!

«Lo que viene es un cambio de verdad. Un cambio real. Y en ello comprometemos la existencia, la vida misma». Bien sabe Gustavo Petro, cuando pronunciaba estas palabras en su primer discurso tras la victoria, que lo va a tener muy difícil. Lo van a tener muy duro los colombianos. Pero llegará el día en el que se abrirán las grandes alamedas…Y ojalá que sea pronto y podamos celebrarlo con ellos, con los colombianos, con el bravo y sufrido pueblo de Colombia, que tanto se lo merece. Un artículo lleno de realidad y esperanza: ¡Cesó la horrible noche!

– El Supremo de EE.UU. elimina el derecho al aborto después de 49 años

Negar el derecho al aborto implica negar un conjunto de derechos humanos, el derecho a la autonomía de la persona, a la salud e incluso el derecho a la vida. El aborto no es un derecho aislado, sino que forma parte del derecho más amplio a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, a la igualdad social y económica. Penalizar el aborto no significa eliminarlo y las mujeres que se vean en la necesidad de abortar lo harán de forma ilegal e insegura… Un momento idóneo para recordar a George Carlin: «Los conservadores no son provida, son antimujeres. Quieren bebés vivos para convertirlos en soldados muertos»

– Diálogos Improbables / Ustekabean, Topo /

De la mano del Foro Social Permanente continúan estos diálogos, que cada día se hacen más probables. Personas con trayectorias muy diferentes, cada una desde su propio relato, para conocer cómo construir una memoria crítica inclusiva. Participan en Directo: Santiago Cervera. Ex-parlamentario de UPN y luego del PP; Txelui Moreno, Ex-concejal de Herri Batasuna en Burlada; Mertxe Sánchez, Ex-concejala del Partido Socialista de Navarra en Villava/Atarrabia; Patxi Zabaleta, Ex-parlamentario de Aralar.

– Manifestación en Iruñea contra las guerras

La Plataforma de Insumisión a las Guerras ha realizado este mediodía en Iruñea una manifestación para exigir que las guerras se paren desde donde se organizan, denunciar el papel bélico y desestabilizador de la OTAN, su papel en esta guerra y también el rechazo a la invasión de Ucrania. El próximo dia 30 han convocado una bici manifestación coincidiendo con la cumbre de la OTAN que se celebra en el país vecino.

– Respuestas ante la emergencia ecológica: acción y justicia climática

Organizando por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el CAUM. Intervienen: Javier de la Casa – Investigador de Cambio Global en CREAF, Miembro de Extinction Rebellion; y Patricia Herrero – Extinction Rebellion. Presentado por Pedro López López – Profesor Univ. Complutense, Junta Directiva APDHE.

– Entrevista con Iñaki Alrui

Si cierras los ojos y escuchas la entrevista que Nueva Revolución hace a Iñaki Alrui (Miembro de la familia de LoQueSomos), puedes escuchar a dos jóvenes hablando sobre política, activismo y mil cosas más. Solamente cuando aparecen palabras como «primeras luchas» y «fin de la dictadura» decides entonces concentrar toda tu atención. Aquí os decimos más: Iñaki Alrui entrevistado por Nueva Revolución

– Sheila Blanco: Cantando a las poetas del 27

El proyecto PoeMas de la UNED nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la poesía a través de la música acompañados por Sheila Blanco. La pianista, compositora y cantante ha convertido en canciones una selección de poemas de las mejores autoras de la Generación del 27.

