¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 24- 30 julio

Redacción. LQSomos.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– Pablo González; 150 días sin hablar con su familia

El miércoles 27 de julio se han cumplido 150 días desde la detención de Pablo González mientras se encontraba en la ciudad polaca de Przemyśl. Oihana Goiriena, pareja del periodista, recuerda que sus hijos llevan tres meses sin poder hablar con su padre y pide a Pedro Sánchez que aproveche su viaje a Varsovia e interceda para que se respeten los derechos de González. Te resumimos aquí: Pablo González: 150 días de secuestro

– Xabier Lapitz explica cómo funcionan las cloacas mediáticas

Xabier Lapitz explica como funcionan las cloacas mediáticas. Grupos policiales corruptos crean documentos y cuentas falsas que publican medios como OkDiario, que luego tiene espacio en las televisiones a través de otros periodistas de las cloacas como Ana Rosa o Ferreras y una vez blanqueada la noticia falsa pasan al resto de medios como El Mundo, La Razón o el ABC… Más periodismo o un comic de superhéroes para no llorar

– Amenazan con denunciar al medio alternativo Canarias Semanal

Yotuel Romero, el músico cubano afincado en Miami, se presenta a sí mismo como un exponente carismático de la «libertad de expresión» y la «democracia». Sin embargo, él mismo parece recortar drásticamente los límites de esa libertad cuando la tratan de ejercer medios no afines a sus presupuestos ideológicos. El ex líder de «Orishas» ha amenazado con demandar a Canarias-Semanal.org, por la reproducción dos elocuentes vídeos.

– Llegada de niños saharauis al aeropuerto de Sevilla

Mucho amor entre pueblos, mucho cariñó con el pueblo saharaui. Y así se aprecia en la llegada de las niñas y niños al aeropuerto de Sevilla, el lunes 25 de julio, en el marco del proyecto Vacaciones en Paz 2022, con las familias de acogida recibiendo a los menores con aplausos y gritos de apoyo a la lucha del Frente Polisario. Así dimos la noticia: Vacaciones en Paz 2022: mucho amor entre pueblos

– Colombia: Entrevista a la nueva Ministra de Salud

Entrevista con la médica, psiquiatra y politóloga Carolina Corcho quien será la próxima ministra de Salud de Colombia. Corcho es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Fue consultora de la Organización Panamericana de la Salud y evaluadora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, directora de Participación Social y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Salud de Bogotá, y subsecretaria encargada de Gestión Territorial en Salud. Felicitamos a nuestro colaborador, doctor Félix León Martinez, que ha publicado varios artículos en LQSomos y que forma parte del equipo de traspaso de la ministra.

– Exhumación en Paternain-en Desobiratzea

Exhumaciones llevadas a cabo en el concejo de Paternáin, Cendea de Cizur (Navarra) el día 26 de julio de 2022. Se descubrieron 3 fosas con un total de 10 individuos inhumados.

– Nord Stream 2 está totalmente preparado para satisfacer las necesidades energéticas de Europa

Según el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el Nord Stream 2 está totalmente preparado para satisfacer las necesidades de Europa, pero no funciona debido a razones políticas. Lavrov también afirmó que los colegas occidentales siguen atribuyendo todos los problemas a Rusia. En esta nota nosotras tocamos el tema: Exigen la Apertura del gaseoducto Nord Stream 2

– La Sagi, una pionera del Barça

El domingo 24 publicábamos en LoQueSomos, una nota en la recogíamos una semblanza de Anna Maria Martínez Sagi, “La Sagi”, una mujer pionera en casi todo, que vivió por delante de su tiempo, una excepción que abrió muchos caminos. Nos ha sorprendido la cantidad de gente que nos ha comentado que no la conocían ¡Y nos alegra dar algo de luz! Os dejamos con el documental que la dedicó TV3, y antes os sugerimos leer: Mujeres abriendo camino: “La Sagi”

– Resumen del diálogo con once personas de la sociedad civil vasca 2019-22

Diálogos entre 11 personas sobre el relato de cada una de ellas, con discreción. Un proceso que comenzó en 2019 y finalizó en abril de 2022, facilitado por Nerea Bilbatua y Eneko Calle.

– ¿Ecologistas CONTRA la naturaleza?: lo más LOCO que escucharemos este verano

A principios de semana el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León declaraba barbaridades como: «Determinadas posiciones del ecologismo extremo dificultan la actuación en el monte y su limpieza. Es uno de los factores que suman para impedir un mejor estado de los bosques.»

– El litio latinoamericano “preocupa” a EE.UU. ¿Por qué y qué esperar?

Hace unos días, la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, dijo abiertamente que EE.UU. necesita una estrategia especial en Latinoamérica, porque la región tiene muchos recursos, especialmente de litio. ¿Que significa esa declaración y qué implicaciones tiene para los países que cuentan con las mayores reservas del ‘oro blanco’?

– ¡Hasta siempre! Núria Feliu icono de la música catalana

Icono de la música popular catalana y símbolo del barrio barcelonés de Sants, la cantante y actriz Núria Feliu falleció el pasado viernes 22 de julio.

En este vídeo Núria Feliu canta «Tal com érem» (The way we were)), canción mundialmente famosa interpretada por Barbra Streisand en 1973. Núria Feliu la ha interpretó en los estudios de la RAI (Italia) en 1988, en el programa Raffaella Carrà Show, show presentado por la propia Raffaella Carrà, y lo hizo, como siempre, en su lengua catalana.

Pantallazos anteriores

Obra de. Tartar de Daño-Harm Tartare. 2022. Serie Los Juegos del Hambre (Pinchar sobre la imagen para ampliar)Y se pueden ver mas vídeos que guardamos en nuestro canal de Youtube: Asociación Cultural LoQueSomos, clic aquí

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos