¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 27-3 julio

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– Eléctricas ¡Nos estafan!

Los responsables de los precios al consumidor deberían de dar explicaciones por lo que se narra en el siguiente vídeo, las empresas privadas no deben de tener el control de un bien común, con el control que ostentan manipulan a su antojo, en el estado español tienen «carta blanca»… El gobierno “social-comunista-bolivariano” de Boris Johnson recorta los beneficios a Iberdrola

– Masacre de Melilla ¡Tristeza y rabia!

Las víctimas de la tragedia de Melilla agonizaron durante horas bajo la cruel mirada de aquellos que debían socorrerles y no lo hicieron. Hasta el momento, podemos confirmar treintaisiete jóvenes fallecidos. La mayoría son procedentes de Sudan o Chad, países en guerra. Nosotras lo decimos por aquí: ¡Las fronteras matan!

– Charla Solidaria Free Pablo González

Charla sobre la situación del periodista vasco secuestrado por el gobierno polaco hace ya más de 4 meses. Se explica los motivos y las implicaciones de este secuestro, y cómo nos afecta a todes. La charla fue en el CSOA la Ferroviaria. Puedes leer, para estar al día del tema: Cuatro meses del secuestro del ciudadano Pablo González

– Cruda confesión del sargento Jaime Coral, exmilitar que asesinó a 54 civiles

El escalofriante relato de un suboficial colombiano retirado del Ejército se convirtió en uno de los principales testimonios con los que cuenta la Justicia Especial para la Paz para llamar a responder a oficiales y suboficiales por los crímenes de centenares de inocentes, algunos siguen en servicio. Noticias Caracol habló con Jaime Coral, el exmilitar que podría ser quien más crímenes ha confesado en la JEP. Asegura ser el responsable de 54 asesinatos a sangre fría en Antioquia, Nariño y Tunja. Además del vídeo, os sugerimos la lectura del siguiente análisis: Colombia: El genocidio, en cifras

– Brigadas Internacionales de solidaridad con el pueblo Kurdo

Del 6 al 25 de junio, treinta y un internacionalistas de ocho diferentes Estados participaron en las Primeras Brigadas Internacionales de trabajo y solidaridad con el Pueblo Kurdo de Rojavâ; también conocida como la Federación del Norte y Este de Siria. Lo hemos contado en nuestras… Crónicas Kurdas

– Diálogos Improbables / Ustekabean, Topo /

De la mano del Foro Social Permanente continúan estos diálogos, que cada día se hacen más probables. Personas con trayectorias muy diferentes, cada una desde su propio relato, para conocer cómo construir una memoria crítica inclusiva. Participan en Directo: Juan Mari Ollora, ex diputado general de Araba por PNV; Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal de la UPV: y Maite Díaz de Heredia, ex militante del movimiento antirrepresivo.

– El BRICS promueve la creación de un mundo multipolar ante las presiones de Occidente…

Los líderes de los países del BRICS se reunieron esta semana en una cumbre virtual, que en esta ocasión se realizó con un formato ampliado. Además de los mandatarios de los cinco miembros del bloque, participó el presidente argentino Alberto Fernández, quien expresó el interés de su nación de unirse a la alianza. Durante el intercambio, los gobernantes abogaron por la necesidad de conformar un mundo multipolar y destacaron el papel del grupo para alcanzar este objetivo. Una curiosidad: ¿Quiénes representan al mundo “mundial”?

– Cumbre de la OTAN en Madrid

Reportaje de la Cumbre de la OTAN en Madrid desde el pabellón de IFEMA en el que se ha desarrollado el evento. Con la participación de Alejandro López, Descifrando la Guerra; Jordi Solé, freelance; Elena Castillo, Geopol 21; y Miguel Muñoz, Diario Público. Nuestro resumen gráfico de la Cumbre es la foto de cabecera, pero si quereis saber más… Ayer, hoy, mañana Otan NO!

– Noches Desenfocadas #12: El ciclo de la distopía a la utopía

¿Preferirías vivir en «Un mundo feliz» de Aldous Huxley o en «Utopía», de Tomás Moro? Dani Chinaski, Miguel Martí y Don Shave lo tienen claro… ¿O quizás no?

– Vicente Feliú vive: así fue el homenaje «Donde habita el corazón»

El pasado 20 de junio, bajo el título «Donde habita el corazón: recordando a Vicente Feliú», en la Sala Manuel de Falla de la SGAE de Madrid, se realizó un nuevo homenaje a uno de los más grandes representantes de la Nueva Trova Cubana, Vicente Feliú, fallecido hace seis meses. Nuestro recuerdo y homenaje: A Vicente Feliú se le paró el corazón

– Little Big – Generation cancellation

Little Big es una agrupación rusa de música rave fundada en 2013 en la ciudad de San Petersburgo. Está conformada por Ilya Ilich Prusikin, Sergey Gokk Makarov, Sonya Tayurskaya y Anton Boo Lissov… La guerra no ha terminado. Alto a la guerra en Ucrania. Detener la guerra en todo el mundo. Nadie merece la guerra…

