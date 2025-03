Desobediencia para la libertad: más allá de la poesía

Por Iñaki Alrui

“Luchar, defender las causas justas,

para que la Dignidad sea la costumbre.”

Desobediencia para la libertad es el título de un recién editado poemario que ante todo es un grito, una arenga para la libertad, por la disidencia, una llamada a la acción, a la solidaridad.

Ojalá pudiera cantar

Con alegría, fuerza y esperanza,

Pero no puedo callar

Ante tanto crimen, tanta matanza

Y es que el autor de este poemario es un hombre de calle, de campo, y seguramente muchas de las lectoras le conocerán: Oscar Reina Gómez, portavoz y secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajador@s- SAT. La portada del libro no es baladí, es una foto real del líder sindical que ha sido detenido en más ocasiones en Europa: nueve. Su delito: defender la justicia social, no dejar que las tierras yermen, ocupar y colectivizar, dar voz a las personas sin papeles, pelear por jornales dignos, hacer honrado sindicalismo al pie del tajo. Delitos compartidos, como no puede ser de otra manera, con todas sus compañeras y compañeros de sindicato, que bregan de este a oeste y de norte a sur de Andalucía en defensa de las personas oprimidas. Por eso el SAT ostenta el triste récord de ser el sindicato más represaliado de toda Europa, con más de 500 militantes condenados. Y es que en esta “democracia” que todos los días nos pintan como perfecta, enfrentarse al poder establecido y denunciar la injusticia tiene un precio muy alto. ¡Pero ahí están, ahí siguen!

Bueno, yo venía a hablar de un libro de poesía… pero, como nos decía Gabriel Celaya en “La poesía es un arma cargada de futuro” (De Cantos íberos, 1955):

Maldigo la poesía concebida como un lujo

cultural por los neutrales

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

Exacto y así es, no hay neutralidad ni palabras huecas en los versos de Oscar Reina. En sus versos fluye la rebeldía, la lucha, el compañerismo, la solidaridad, definiciones que enlazan a la perfección con la poesía, rabia, cariños, transformación, disidencias, que se mezclan en versos asonantes, con rimas y métrica que llenan de musicalidad y armonía los poemas.

El poemario arranca con unos versos para García Lorca, el poeta andaluz, el poeta universal, y continúa hasta un total de cuarenta y un poemas que abrazan todo el universo de nuestro autor, cerrando con “Yo también soy un refugiado”…

Tengo fiebre, estoy intoxicado

de un sistema de veneno y caduco

que no puede ser regenerado

cuya dignidad navega en un cayuco

que ha naufragado olvidado;

cuanto más lo pienso más me ofusco

porque este alto muro nace podrido

que cisma concertina en disco

la humanidad asesinada ha sido.

Tengo la esperanza, el sueño

de la clase obrera de conciencia

deje de fruncir el ceño.

Abra las puertas de su corazón

ponga en pie la inteligencia

y se imponga por fin la razón.

Caigan los muros de la vergüenza

obrando tolerancia

y unamos nuestras manos con firmeza.

Con la solidaridad por bandera

la utopía por destino en el camino

de una justicia que más no espera.

El libro se abre con un elocuente prólogo de Susana Falcón, periodista y escritora, que nos presenta a la perfección al autor y sus profundas raíces. El poemario se complementa con obras de la ilustradora Zia Mei.

Versos insumisos, como el autor, un auténtico juglar del siglo XXI que entronca con el romancero viejo en este poemario sentido, auténtico, libre. Poesía popular, nacida del pueblo fruto de la dignidad jornalera. Necesitamos muchos Oscar Reina, necesitamos mucho SAT ¡Adelante! Y que lo disfruten.

PS. Los beneficios del libro irán para la caja de resistencia del SAT, para seguir haciendo frente a la represión.

La “ficha”

Desobediencia para la libertad. Autor: Oscar Reina Gómez.

Prólogo de Susana Falcón. El Garaje Ediciones.

Colección: poesía. 144 páginas.

ISBN: 978-84-129036-6-9. Precio: 10 euros.

* Miembro del colectivo editorial LoQueSomos

Mastodon: @InakiAlo@nobigtech.es



