Después de 8 meses incomunicado: Pablo González recibe la visita de su mujer

Casi nueve meses después de su arresto, Oihana Goiriena ha podido visitar a su pareja, el periodista vasco, Pablo González, en la prisión polaca de Radom. Confía en que la visita suponga «un punto de inflexión» y «abra una brecha» en la incomunicación»

Oihana Goiriena tras visitar a Pablo González: «Se ha abierto una brecha en su incomunicación»

Oihana Goiriena ha podido ver, casi nueve meses después, a su pareja, el periodista vasco Pablo González, encarcelado el pasado mes de febrero en Polonia bajo la acusación de espionaje.

En declaraciones a Radio Euskadi Goiriena ha mostrado su confianza en que la visita suponga un «punto de inflexión», y «abra una brecha» en la incomunicación. «Esperamos que las visitas se vayan aligerando», ha apuntado Goiriena, que este lunes pudo estar durante dos horas con Pablo..

«La visita ha durado 2 horas, tiempo extraordinario concedido por las autoridades penitenciarias, y se ha producido a presencia de una oficial de la inteligencia polaca», ha explicado Goiriena. En el tiempo que se han podido ver, Goiriena ha puesto al día a su marido sobre la situación de su familia tanto en España como en Rusia, así como le ha transmitido las muestras de apoyo que ha recibido al periodista a lo largo de estos meses. González se muestra agradecido por todo el apoyo|soporte que ha recibido.

Así lo ha indicado en un comunicado, en el que ha advertido de que Pablo se encuentra física y anímicamente bien. «Se ha animado mucho con la visita y, a pesar de la falta de intimidad, le he podido poner al día de todo lo sucedido en estos meses respecto de sus hijos y del resto de su familia tanto en España como en Rusia», ha añadido, recordando que «gran parte de lo que ha generado su actual situación no es otra cosa que su doble nacionalidad y la profesión que desempeña».

«Igualmente, le he podido transmitir las múltiples demostraciones de apoyo que hemos estado recibiendo de muchas personas, amigos, medios de comunicación, periodistas, algunos políticos, asociaciones, instituciones y, sobre todo, de los ingentes esfuerzos que realizan las personas que componen #FreePablo», ha añadido.

Y ha manifestado que Pablo que le ha pedido «expresamente que agradezca a todos los que se preocupan por su situación y que saber que ya no está solo le llena de energía para seguir firme en esta batalla que no será ni corta ni sencilla pero que vamos a dar juntos hasta conseguir liberarle para que regrese a casa y pueda retomar su vida».

Tras finalizar la visita, Goirinea y el abogado Gonzalo Boye se han reunido con el nuevo equipo de abogados de Pablo que están, «en todo momento, coordinados por Gonzalo y que han sido los encargados de gestionar y conseguir esta comunicación directa que, confiamos, podamos repetirse en breve espacio de tiempo si las autoridades polacas así lo permiten».

Comunicado de Oihana Goiriena, esposa del periodista Pablo Gonzalez – 22.11.2022

Después de 8 meses de incomunicación he podido visitar a Pablo en la prisión de Radom, viaje que he realizado con nuestro abogado Gonzalo Boye.

La visita ha durado 2 horas, tiempo extraordinario concedido por las autoridades penitenciarias, y se ha producido a presencia de una oficial de la inteligencia polaca.

Pablo se encuentra física y anímicamente bien, se ha animado mucho con la visita y, a pesar de la falta de intimidad, le he podido poner al día de todo lo sucedido en estos meses respecto de sus hijos y del resto de su familia tanto en España como en Rusia – porque no se debe olvidar que gran parte de lo que ha generado su actual situación no es otra cosa que su doble nacionalidad y la profesión que desempeña.

Igualmente, le he podido transmitir las múltiples demostraciones de apoyo que hemos estado recibiendo de muchas personas, amigos, medios de comunicación, periodistas, algunos políticos, asociaciones, instituciones y, sobre todo, de los ingentes esfuerzos que realizan las personas que componen #FreePablo

Me ha pedido expresamente que agradezca a todos los que se preocupan por su situación y que saber que ya no está solo le llena de energía para seguir firme en esta batalla que no será ni corta ni sencilla pero que vamos a dar juntos hasta conseguir liberarle para que regrese a casa y pueda retomar su vida.

Tras finalizar la visita, nos hemos reunido con el nuevo equipo de abogados de Pablo que están, en todo momento, coordinados por Gonzalo y que han sido los encargados de gestionar y conseguir esta comunicación directa que, confiamos, podamos repetirse en breve espacio de tiempo si las autoridades polacas así lo permiten.

Finalmente, nos hemos reunido también con el Cónsul de España en Varsovia a quien hemos informado de la visita, de las novedades generadas a partir de la misma y de los cambios en la defensa de Pablo.

No hemos informado de que veríamos a Pablo hasta que se ha producido la visita a fin de poder hacerla discretamente y dentro de un ámbito íntimo, pero, también, para no generar situaciones que podían haber llevado a impedirla.

22 de noviembre de 2022

….._____…..

¿Dónde están las garantías de DERECHO de un estado europeo?

#DerechosHumanos #LibertadDeComunicación

– Libertad para Pablo – Free Pablo

