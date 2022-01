Devuelven medalla a Martín Villa, imputado por homicidio agravado

Por Cecilia Remis*. LQSomos.

El tribunal entiende que no se puede anular la medalla de Martín Villa ya que esta retirada se sustenta en un “nuevo juicio de valor” sobre unos hechos que ya se conocían

La justicia española sigue haciendo política, y cada vez para intereses más oscuros. Las decisiones de los representantes elegidos por las urnas carecen de valor ante las sentencias unilaterales de la justicia.

La sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado (1) la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de retirar la Medalla de Oro de la ciudad al exministro Rodolfo Martín Villa, concedida el 30 de marzo de 1976. A favor de la retirada de la medalla a quien fue el último Gobernador Civil de Barcelona durante el Franquismo votaron los Els Comuns, Junts per Catalunya, ERC, PSC y las CUP. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.

Entre otros motivos para la retirada de la condecoración, el pleno argumentó que esta el reconocimiento se entregó a Martín Villa días después de que “la policía franquista gaseara a un grupo de manifestantes encerrados en una iglesia de Vitoria, cuando (Martín Villa) era ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno franquista de Arias Navarro” (2).

La sentencia considera que la retirada de la medalla es posible cuando se produzcan hechos coetáneos no conocidos en el momento del otorgamiento, o por actos o manifestaciones contrarios a motivos que justificaron la concesión (términos utilizados por el artículo 6.1 del Reglamento municipal de 2012) pero «en ningún caso sobre la base de realizar un nuevo juicio de valor o de concesión o por razones de oportunidad», lo que no está contemplado en el citado artículo 6 del Reglamento. El tribunal razona que el reglamento de 2012 expresamente había mantenido todos los honores y distinciones concedidos anteriormente, sin que exista habilitación normativa para revocar la distinción concedida, y por eso en los términos en que ha ejercido su potestad «la corporación local no se encuentra habilitación legal y excede de la previsión de su propia regulación».

De esta manera, el exministro -que se ha negado en todo momento a devolver la medalla- podrá conservar la condecoración que le entregó el entonces alcalde Joaquín Viola en 1976. Se da la circunstancia que pocos meses antes de que el primer edil le entregara la medalla, el 18 de septiembre de 1975 fue el propio Martín Villa -como gobernador civil de Barcelona- quien nombró a Viola alcalde de la capital catalana, casualidades de la vida.

Un informe del equipo de gobierno de Ada Colau concluía en marzo de 2017 que la acción política de Martín villa se desarrolló “dentro de las estructuras fascistas del régimen, de la Falange Española, de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) y del partido único de la dictadura, el Movimiento”. El mismo documento responsabilizaba a Martín Villa de la represión a ciudadanos y le consideraban “responsable político de persecuciones, maltrato, tortura y vejaciones que la policía de la dictadura practicó durante aquellos años”.

Cuando el pleno del Ayuntamiento suspendió la medalla en marzo del 2017, el exministro no solo no entregó la distinción, sino que la recurrió judicialmente. El juzgado contencioso administrativo número 11 de Barcelona desestimó el recurso, pero Martín Villa siguió reclamando su galardón e interpuso un recurso de apelación ante el TSJC que le ha dado la razón.

Recordemos que en estos momentos Martín Villa sigue imputado en la querella argentina, y la jueza Servini sigue investigando su implicación directa en asesinatos que tuvieron lugar en prácticamente la totalidad de la geografía del Estado, cometidos por las fuerzas policiales de las que ostentaba la última de las responsabilidades como ministro. Crímenes cometidos en un contexto político de violencia sistemática y generalizada contra quienes luchaban por una ruptura democrática con el régimen franquista. Por lo que deben ser considerados, al igual que los cometidos por la dictadura, crímenes contra la humanidad.

Notas:

1.- Sentencia Nº 199/2022 del TSJC

2.- Revocada la Medalla de Oro de la Ciudad al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa

– Pilla Martín Villa…

Más artículos de la autora

Síguenos en redes sociales… Diaspora: lqsomos@wk3.org Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos