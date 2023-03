Documental: L’ Últim tren de Bouarfa

Por Cecilia Remis. LQSomos.

“El último tren de Bouarfa” narra el viaje de una familia de Banyeres de Mariola (Alicante) en el 2013 a las profundidades del desierto marroquí para exhumar los restos de su abuelo, fallecido en 1940, y repatriarle. Vicente Mataix Ferre, panadero republicano, se exilió en el Norte de África y corrió el destino de la mayor parte de los 12 mil republicanos que buscaron refugio en Argelia, Marruecos y Túnez, y al igual que la gran mayoría de los hombres huidos en los días finales de la Guerra Civil, fue hecho prisionero y recluido en campos de concentración, campos de trabajo forzado en régimen de semi -esclavitud que estaban construyendo una quimera colonial del gobierno de Vichy conocida como el Transahariano. Campos de hambre, humillaciones, arbitrariedades, maltrato y torturas, muerte.

Vicente Mataix falleció a los 31 años en el campo de trabajo de Bouarfa, uno de los levantados en pleno desierto del Sahara para la mano de obra forzosa (esclava) que el gobierno colonial francés utilizó para llevar a cabo el ambicioso proyecto de unir por vía férrea la costa mediterránea con la atlántica a través del desierto. Su viuda, con dos hijos, recibió una carta oficial en la que Francia le comunicaba su muerte por enfermedad, y un poco después unos camaradas le mandaron fotos de su tumba… Nunca se sabrá el motivo de la muerte de un hombre tan joven que en alguna de las fotos que se conservan aparece en buen estado físico.

El pasajero número 416 que pudo huir el 28 de marzo de 1939, a la desesperada, en el buque carbonero ‘Stanbrook’, atracado en Alicante, ante la amenaza de las tropas sublevadas que sitiaban la ciudad por tierra, mar y aire, volvía a su tierra 73 años después.

Vicente Mataix, fue uno de los miles exiliados que zarparon de Alicante huyendo del asedio franquista, en el ‘Stanbrook’, en el que gracias al capitán del barco Archibald Dickson, quien arriesgó la nave y su vida, conseguiría salvar en su barco a casi 3.000 republicanos, Vicente entre ellos.

Gracias a la constancia y empeño de sus nietos, herederos de lo que consideraban un “mandato” de sus mayores, que investigaron y llegaron hasta lo profundo del desierto marroquí, fue posible este reencuentro 73 años después.

Se agradece sinceramente la ayuda del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, Juan Martínez Leal, Victoria Fernández y Eliane Ortega, sin olvidar la gran labor de Arantza Torrecillas, mujer de Josep Vañó y nuera de María, que ha trabajado intensamente siempre desde un discreto plano. Han sido muchas las personas que se han involucrado en la construcción de este proyecto. A todas y todos las más sinceras gracias.

La “ficha“

L’ Últim tren de Bouarfa. Documental de 30 minutos. Guion y dirección: Rosa Brines.

Imagen: Pablo González, Alba Barreira. Edición: Alberto Ortiza Tato.

Grafismo: Francesc Ginés. Grabación Off: Alboraia Art Studio.

Voces en off: Vicent Quintana y Rosa Brines.

Producido por Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del Pais Valencià

Asesoramiento histórico: Juan Martínez Leal y Victoria Fernández.

Archivos históricos: Arxiu de la Democràcia (UA), Arxiu Aeronautica Militare Italiana,

Archivo Municipal de Alicante, BNE, Archivo Eliane Ortega,

Archivo Rodolfo Llopis, Archivo personal Maggy Gimeno,

Archivo Victoria Fernández, Archivo José María Azkárraga.

“L’últim tren de Bouarfa” narra el viatge d’una família de Banyeres de Mariola el 2013 a les profunditats del desert del Marroc per exhumar les restes del seu avi, mort el 1940, i repatriar-lo. Vicente Mataix Ferre, passatger 416 del Stanbrook, es va exiliar al Nord d’Àfrica i va córrer el destí de la major part dels 12 mil republicans que van buscar refugi a Algèria, Marroc i Tunísia: els camps de treball forçat en règim de semi-esclavitud construint una quimera colonial del govern de Vichy coneguda com el Transsaharià.

