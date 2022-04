Ecos literarios 1.2

Redacción*. LQSomos.

Un revoltillo de letras para contar cosas de libros, presentaciones, relatos, ensayos, charlas, debates, poesías, tebeos y todo lo que sume para una República de la Letras…

Tienes un relato, un poema, o prefieres comentar un libro ¿Tal vez una actividad?

Sea lo que sea, lo estamos esperando: lqsomos@nogafam.me

– Presentación del poemario Segunda crónica en verso

Presentación del poemario Segunda crónica en verso de la colección de poesía de El Garaje Ediciones. El martes 19 de abril a las 19:00 horas en la Taberna El Alambique, calle Fúcar,7, Madrid. Cola participación de Iñaki Alrui (LQSomos) y del autor, Francisco Javier Rodríguez Amorín.

Leer más

– Falocracia: un ensayo

“La experiencia artística, mediante sus procesos creativos y de investigación, me permite desnudar convencionalismos, deconstruir, evidenciar y plasmar que las creencias sociales e individuales y los ‘patrones establecidos’ tienen un carácter mutable cuando se analizan e indaga en ellos”

Leer más

– Reseña del libro: Joseba Azkarraga. La libertad y los derechos humanos como objetivo

El segundo libro sobre temática vasca, que escribe en corto espacio de tiempo María del Olmo Ibáñez. En 2020 publicó “La cuestión vasca, dos miradas. Joseba Azkarraga y Javier Sádaba” La autora es doctora en Filosofía y letras, y directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante.

Leer más

– José Hierro, un hombre como pocos

Su poesía da testimonio de su tiempo, y en esa época se concedió un papel de escasa importancia al incluirse en los textos literarios, diríamos a la manera cinematográfica como artista invitado, pero desprovisto de importancia

Leer más

– Reencuentros con Adán (1992)

Condensación física. Culminación poética. Aparición de un hombre hecho de desechos industriales: suelas plásticas de zapatos recogidas, como basura, a la orilla del mar, frente al Atlántico del Viejo San Juan. Sincretismo…

Leer más

– Bob Dylan toma de nuevo la pluma

El controvertido –para algunos- premio Nobel de Literatura de 2016, ha decidido, entre gira y gira, ejercer de tal y volver a tomar la pluma para contarnos historias que siempre son fascinantes.

Leer más

– La poética armada de Miguel Hernández

La publicación más importante de Miguel Hernández en 1937, para algunos críticos en el conjunto de su obra, es Viento del pueblo. Poesía en la guerra, impresa en Valencia por Ediciones Socorro Rojo. En una larga dedicatoria a Vicente Aleixandre confiesa creer en el destino humano inalterable: alguien nace poeta y en consecuencia se ve obligado a componer poesía

Leer más

– La boda esperpéntica de Miguel Hernández

A los 80 años de la muerte de Miguel Hernández en una cárcel de la dictadura fascista, es útil meditar sobre el fanatismo de los clérigos catolicorromanos, capaces de forzar a una persona a renunciar a sus ideas para someterse a las que ellos imponen

Leer más

– Carmen de Burgos, escritora, periodista y corresponsal de guerra

La escritura será para ella un instrumento insustituible de educación, de denuncia y de vindicación osada de derechos en torno a la emancipación de la mujer, de difusión del republicanismo y del progreso bien entendido

Leer más

– Visión de Dámaso Alonso

La opinión de la crítica sobre las publicaciones de Alonso ha sido siempre muy respetuosa con el autor, debido al reconocimiento de su valiosa tarea erudita especialmente en el campo de la literatura clásica castellana

Leer más

– Un relato de NO ficción: A trozos

Cuando habla, y he tenido varias oportunidades de escucharla, parece pronunciar cada palabra no sólo con los labios, sino también con los ojos, fijos siempre en quienes la escuchan, saltando de un rostro a otro, acentuando cada palabra con un sesgo de su mirada

Leer más

Entra aquí

– Abril con libros te espera: 30 Feria Internacional del Libro de La Habana

después de dos difíciles años de pandemia, llega la 30 Feria Internacional del Libro de La Habana, la cual será un hecho desde el próximo 20 de abril y hasta el 30 de ese mes, para extenderse después por el resto del país y concluir en mayo, en Santiago de Cuba.

Leer más

– I Concurso de Microrrelatos Libertarios de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla

A través de la cultura no solo compartimos ideas, sino que las difundimos, las cuestionamos, las valoramos, las criticamos, creamos arte y generamos comunidad. El objetivo en ningún caso es la competición, los premios actúan como una forma de incentivo, para animar a la escritura.

Leer más

– XI concurso de relatos María Moliner

Desde la Biblioteca Pública del municipio de Utebo (Zaragoza) se ha convocado el XI concurso de relatos María Moliner, el plazo finalizará el 27 de mayo.

Leer más

– LIII Premio ciudad de Alcalá de narrativa, relato o novela histórica

Los Premios Ciudad de Alcalá son los galardones que otorga anualmente, desde 1970 mediante la deliberación de un jurado, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares el 9 de octubre; jornada central de la Semana Cervantina y día en el que se conmemora el a Miguel de Cervantes en la ciudad complutense.

Leer más

– XXVI Certamen Literario Internacional de Novela Negra Ciudad de Getafe

El tema será libre, inédito y original con contenidos propios del género negro, que no hayan sido publicadas ni divulgadas en ningún medio físico, telemático, páginas web, redes sociales aunque hubiesen sido difundidas sólo parcialmente. Los trabajos podrán presentarse de forma telemática

Leer más

– XXI Certamen poético “Victoria Kent”

Los trabajos, escritos en lengua castellana, no podrán ser inferiores a 14 versos, ni superiores a 70. El tema versará sobre la Mujer. Deberán ir firmadas con un Lema.

Leer más

– VIII Certamen de Relatos Cortos y Derechos Humanos

El tema deberá estar relacionado con cualquiera de los Derechos Humanos que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Leer más

– Concurso: Macondos del siglo XXI

El reto al que te invitamos a participar tiene que ver con escribir un libro inédito sobre tu MACONDO personal, aquel de tu pueblo olvidado, el de tus ancestros, padres o familiares. Escríbenos unas líneas sobre el pueblo que deseas narrar y así comenzaremos a dar a conocer los Macondos olvidados que aún en pleno siglo XXI existen en el mundo.



Leer más

– Fahrenheit 451, café y libros. Agenda

Leer más

– Librería Muga, actividades

Leer más

– Fundación Anselmo Lorenzo (FAL). Librería y eventos

Leer más

– Sin Tarima. Libros. Próximos eventos.

Leer más

– Novela negra ¿Comentamos?

Un martes al mes, a las 19:00 horas, en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid

Leer más

– Txalaparta Klub

Una comunidad de lectores y lectoras críticas y comprometidas, son el pilar de este proyecto.

Leer más

– Traficantes de Sueños. Actividades

Leer más

– Llibreria Blanquerna. Actividades culturales

Leer más

– La Libre de Barrio. Leganés.

Agenda semanal 31 de enero al 6 de febrero

Leer más

– Llibreria Fan Set. Activitats Properes

Leer más

– CAUM: Tertulia literaria

Si tienes interés en participar en alguna próxima tertulia, manda un correo a caummadrid@gmail.com para más información.

Leer más

Gracias a las amigas y amigos de Desenfocados Espacio Literario, al espacio cultural y social inventArte, a El Garaje Ediciones y a LABRIZNA producciones, una visión de la cultura solidaria y libre.

Y tenemos mas “Ecos”, entra con un clic aquí

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos