Ecuador. ¡La lucha popular triunfó!

Ecuador

El «paro nacional» vio su fin tras la firma del «acta por la paz», suscrita este miércoles por los dirigentes indígenas y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito, a pocas cuadras de la Universidad Central, convertida en zona de refugio para los manifestantes.

Después de una larga lucha en las calles el movimiento indígena y popular consigue del gobierno de Guillermo Lasso el compromiso a derogar el estado de excepción, bajar en 15 centavos el precio de los combustibles subsidiados y no dar más concesiones mineras en reservas naturales, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios indígenas.

Antes de este compromiso, el Gobierno ya había concedido parcialmente otras demandas del movimiento indígena, como la derogatoria del decreto 95, que promovía la actividad petrolera de la Amazonía. También había aprobado condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, reducir los intereses de los créditos vigentes, subsidiar hasta en un 50% el coste de la urea, aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud.

Acta por la paz…

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de junio de 2022, el doctor Francisco Eduardo Jiménez Sánchez, en su calidad de Ministro de Gobierno en representación del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador; el ingeniero Leonidas Iza Salazar, en su calidad de Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Licenciado Eustaquio Tuala, en su calidad de Presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y el Licenciado Gary Espinoza en representación de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN), se reúnen para dejar constancia formal de los acuerdos a los que se ha llegado:

I. Los Presidentes de la CONAIE, FEINE, y FENOCIN, por razones y decisiones propias de las organizaciones que representan, convocaron el pasado 13 de junio a una movilización nacional en varios puntos del territorio ecuatoriano, en ejercicio del derecho a la resistencia establecido en la Constitución de la República del Ecuador y presentaron para el efecto una agenda de 10 puntos.

II. El Gobierno Nacional ha acogido una parte de las demandas presentadas en la Agenda de la CONAIE, FEINE, y FENOCIN con medidas compensatorias anunciadas públicamente, pero igualmente se reconoce que es necesario identificar en conjunto las mejores vías para estas soluciones.

III. Los comparecientes expresan su convencimiento sobre la importancia de dialogar y llegar a consensos, para la convivencia pacífica, el orden público, el desarrollo económico y la reconciliación nacional.

IV. En relación con las peticiones formuladas por la CONAIE, FEINE, y FENOCIN, en su documento “Agenda de Lucha Nacional, 13 de junio de 2022”, que es de conocimiento público, se elaboraron los siguientes Decretos Ejecutivos:

A. Decreto No. 452, con el que dispone a los Gobernadores de todas las provincias del país intensificar y fortalecer los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos, en especial los que elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial.

B. Decreto No. 454, donde se dispone declarar en emergencia al sector de la salud.

C. Decreto No. 456, donde se adoptan una serie de políticas públicas compensatorias dirigidas a los sectores rural y urbano que más han sufrido con el alto costo de la vida tras la pandemia del COVID-19 y la crisis logística internacional.

D. Decreto Ejecutivo No. 462 que reduce el precio de la gasolina extra y EcoPaís en 10 centavos de dólar por galón y el diésel en 10 centavos de dólar por galón.

V. No obstante, el Gobierno acepta implementar las siguientes medidas adicionales:

A. Se deroga el Decreto Ejecutivo No. 95 en materia de hidrocarburos.

B. Se reforma el Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador, en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en:

● Áreas protegidas y territorios ancestrales de conformidad con el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador.

● Zonas declaradas como intangibles.

● Zonas arqueológicas de conformidad con la ley.

● Áreas de protección hídrica de conformidad con la ley.

● Se garantizará la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la CIDH y la Corte Constitucional ecuatoriana.

C. Se elaborará un proyecto de Ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y artículos conexos.

VI. Los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos, que tendrá una duración de 90 días. Se garantizará la presencia de las Funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados.

VII. Los comparecientes dejan expresa constancia de la importancia de los acuerdos alcanzados para los ideales de convivencia pacífica y justicia social en el país.

VIII. En ese sentido, y de conformidad con lo aquí estipulado, los Presidentes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN declaran el cese de las movilizaciones, y el retorno paulatino a los territorios, así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público.

IX. El Gobierno Nacional se compromete a derogar el estado de excepción vigente en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano.

X. Con relación al precio de los combustibles, el Gobierno acepta implementar las siguientes medidas adicionales:

A. Se reduce el valor del combustible diésel en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón.

B. Se reduce el valor de la gasolina Extra y EcoPais en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón.

C. Se trabajará en las políticas de focalización de subsidios.

Suscriben la presente Acta el doctor Francisco Eduardo Jiménez Sánchez, Ministro de Gobierno en representación del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador; el ingeniero Leonidas Iza Salazar, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); el Licenciado Eustaquio Tuala, Presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE); el Licenciado Gary Espinoza en representación de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN); y Monseñor Alfredo Espinoza Mateus, en su calidad de Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediador en el presente acuerdo.

Dado en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de junio de 2022.

El resto de los diez puntos del pliego de demandas del movimiento indígena se tratarán en mesas de trabajo como la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales.

