EEUU. Facebook, el chivato y delator contra las mujeres en los estados antiabortistas

Facebook el chivato

Por Cecilia Remis. LQSomos.

Celeste Burgess, una niña de 17 años, y su madre, Jessica Burgess, se enfrentan a cargos por delitos graves en su estado natal de Nebraska después de que Celeste Burgess supuestamente realizó un aborto después de la prohibición del aborto de 20 semanas en Nebraska. Celeste, quien está siendo juzgada como adulta, se enfrenta a un cargo de delito mayor relacionado con enterrar los restos fetales y dos cargos de delito menor de “ocultar la muerte de otra persona” y mentirle a la policía. Su madre, quien supuestamente la ayudó a realizar un aborto, enfrenta cinco cargos, entre ellos inducir un aborto y realizar un aborto sin licencia.

La policía recibió un aviso de que Celeste Burgess supuestamente abortó y luego enterró al feto con la ayuda de su madre. Luego, las fuerzas del orden pidieron a Facebook registrar los mensajes y publicaciones de madre e hija, que Facebook cumplió, donde encontraron mensajes privados en los que la madre y la hija hablaban sobre el aborto.

Es detestable, pero no sorprendente, que Facebook entregue voluntariamente los mensajes privados de un usuario para ayudar en el enjuiciamiento injusto sobre la decisión particular de la persona afectada. El CEO Mark Zuckerberg ha demostrado, una y otra vez, que no le preocupa en absoluto la privacidad y seguridad de los usuarios de sus redes sociales ni de la sociedad en general. Facebook ha erosionado el tejido de la privacidad en línea durante años, permitiendo que la supremacía blanca y la desinformación florezcan en su red social, todo mientras factura miles de millones de dólares en publicidad.

Ahora, Facebook también colabora en la criminalización de una adolescente por abortar.

Este puede ser uno de los primeros casos en los que Facebook colabora con la criminalización del derecho al aborto en EEUU, pero seguramente no será el último.

Gran parte de nuestra comunicación es digital, y es injusto y poco realista suponer que, cuando tratamos de encontrar información o incluso cuando buscamos a un amigo para que nos consuele y nos apoye, esta red social es la adecuada. Para los jóvenes, especialmente, que alcanzaron la mayoría de edad cuando las redes sociales eran un hecho, es casi imposible renunciar a ellas. Lo imperativo es que las personas embarazadas en EEUU que buscan apoyo e información sepan cómo protegerse de una posible criminalización.

Facebook no solo está ayudando a las fuerzas del orden en la criminalización del aborto; también proporciona sus datos de usuarios altamente confidenciales a organizaciones contra el aborto, conocidas por sus tácticas engañosas y mentiras descaradas , que los utilizan para atacar a las personas por la propia red social, a pesar de que viola sus propias políticas. Además, Facebook e Instagram, ambos propiedad de Meta, han estado eliminando publicaciones destinadas a ayudar a las personas a acceder a información y servicios de atención del aborto.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, está claramente dispuesta a apoyar la criminalización del aborto autogestionado. Los mensajes «privados» en cualquiera de esos sitios no son privados, como lo muestra el trágico caso de Celeste Burgess, y Meta puede y se los proporcionará a las fuerzas del orden.

Ante esta nueva “caza de brujas” de los reaccionarios integristas cristianos en EEUU, amparados por la sacrosanta LEY, es bueno consultar algunas webs al margen de las redes sociales tradicionales (Facebook, Instagram, Twitter), como la Electronic Frontier Foundation (EFF) que tiene algunos consejos útiles sobre privacidad y seguridad digital para la atención del aborto. Y si hay preguntas sobre el aborto autogestionado, sus derechos y cómo protegerse, la Línea de ayuda legal de Repro es un excelente lugar para acudir.

Celeste Burgess y su madre merecen estar libres de la criminalización por la nueva inquisición del fanatismocristiano, libres para seguir adelante con sus vidas, libres para vivir como ciudadanas plenas de su país. En cambio, enfrentan cargos por delitos graves por hacer lo que la humanidad ha hecho desde el principio de los tiempos: interrumpir un embarazo según su propio criterio.

Mark Zuckerberg mintió cuando dijo que Facebook “mantendrá a las personas seguras”, al fin y al cabo siempre ha mentido.

Imagen: El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifica de forma remota durante una audiencia para discutir la reforma de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones con grandes empresas tecnológicas el 28 de octubre de 2020 en Washington, DC.

* Con información recopilada de: Truthout.org y The Alliance

